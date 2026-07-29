Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वृषभ राशिफल 30 जुलाई: वृषभ राशि आज पुराने पेमेंट पर रखें नजर, पढ़ें Taurus Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 30 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 30 July 2026 future predictions
आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 30 July 2026, वृषभ राशिफल 30 जुलाई: दिन का मूड उम्मीद देने वाला है। सोच थोड़ी व्यापक रहेगी और रोजमर्रा की दौड़ से ऊपर उठकर कुछ सार्थक करने का मन बन सकता है। किसी धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक काम में रुचि बढ़े तो उसे समय देना अच्छा रहेगा। इससे मन को स्थिरता मिलेगी। चंद्रमा भाग्य और सीख के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए यात्रा, सलाह, मार्गदर्शन और नए नजरिये से फायदा हो सकता है। मंगल आपकी राशि में होने से हिम्मत और पहल बनी रहेगी। आप किसी काम को टालने के बजाय खुद आगे बढ़कर पकड़ना चाहेंगे। संतान से जुड़ी कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है या उनका सहयोग आपका मन हल्का कर सकता है। दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा व्यावहारिक रहेगा, जहां आपको योजना को जमीन पर उतारना होगा। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए माहौल धीरे धीरे तैयार हो रहा है। बस उत्साह के साथ प्रक्रिया भी मजबूत रखें। रिश्तों, यात्रा और निर्णयों में संतुलन ही सफलता की कुंजी रहेगा।

वृषभ राशि आज पुराने पेमेंट पर रखें नजर, पढ़ें Taurus Horoscope

लव राशिफल

प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। मन में स्नेह साफ रहेगा और सामने वाले के लिए समय निकालने की इच्छा होगी। अगर किसी बात पर दूरी बनी थी, तो बातचीत से वह कम हो सकती है। विवाहित लोगों के बीच समझ बढ़ेगी। साथी की छोटी जरूरतों पर ध्यान देने से रिश्ता और सहज होगा। घर के माहौल में सुकून लाने की कोशिश सफल रह सकती है। बच्चों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी। यदि परिवार में किसी बात पर अलग राय हो, तो अपनी बात शांत स्वर में रखें। बुध वाणी को सहयोग दे रहा है, इसलिए सही शब्द बहुत काम आएंगे।

करियर राशिफल

कामकाज में आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत रहेगी। जो लोग व्यापार में हैं, वे नए काम, नई शाखा, नया उत्पाद या नई शुरुआत पर गंभीरता से सोच सकते हैं। शुरुआत करने से पहले लागत, टीम और समय की जांच जरूरी रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को यात्रा, ट्रेनिंग, प्रस्तुति या उच्चाधिकारियों से जुड़ी बातचीत से फायदा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में समझ बेहतर रहेगी, खासकर वे विषय जिनमें याद रखने से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। राहु करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छवि और दिशा दोनों पर ध्यान देना होगा। जल्दी नाम कमाने की बेचैनी के बजाय नियमित काम अधिक लाभ देगा। सलाहकार, शिक्षक, मीडिया, यात्रा, मार्केटिंग या संचार से जुड़े लोग थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कल सावन के पहले दिन इन 6 राशियों पर खुशियों की बरसात, सूर्य, गुरु बुध देंगे लाभ
ये भी पढ़ें:राशिफल 30 जुलाई: कल इन 5 राशियों को मिलेगी शानदार खबर, होगा लाभ

धन राशिफल

पैसों के मामले में दिन संतुलित है। आय के साथ साथ खर्च की योजना भी साफ रखनी होगी। घर, सुविधा, वाहन, सजावट या परिवार के लिए कुछ खरीदने का मन बन सकता है। जरूरत और इच्छा में फर्क रखें। नया निवेश करने से पहले जोखिम की सीमा तय करें। कारोबार में नए काम की शुरुआत से पहले नकदी प्रवाह देखना जरूरी है। किसी पुराने भुगतान पर फॉलोअप करें। छोटी छोटी रकम समय पर संभालना ही आगे राहत देगा।

ये भी पढ़ें:सावन में शनि गोचर देगा लाभकारी समय, इन 6 राशियों को होगा बंपर प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:8 दिन बाद से इन 5 राशियों को खूब होगा लाभ, बुध गोचर देगा बड़ी खबर

सेहत राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन अधिक काम का जोश आपको आराम भूलने न दे। गरम मौसम, बाहर का खाना या अनियमित समय थोड़ा भारी पड़ सकता है। हल्का व्यायाम, पर्याप्त पानी और समय पर भोजन बनाए रखें। मानसिक रूप से भी आप बेहतर महसूस करेंगे यदि दिन में कुछ समय शांति, प्रार्थना, संगीत या अकेले बैठने के लिए निकालें। इससे चिड़चिड़ापन नहीं बढ़ेगा।

आज की सलाह: नई शुरुआत करें, पर हर कदम से पहले खर्च और समय का हिसाब जरूर देखें।

ये भी पढ़ें:बेलपत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाएं, जानें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र और नियम
ये भी पढ़ें:सावन में शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं, जरूर करें ये 3 उपाय
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Vrishabh Rashifal Taurus Taurus Horoscope
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने