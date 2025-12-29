Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 30 December 2025 future predictions
वृषभ राशिफल 30 दिसंबर: वृषभ राशि आज मिलेगा प्रमोशन, नहीं रहेगी पैसों की कमी

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 30 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Dec 29, 2025 10:17 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 30 December 2025, वृषभ राशिफल 30 दिसंबर 2025: आज अपने पार्टनर पर प्यार बरसाएं। आज के दिन अपने रिश्ते में रोमांस को बनाए रखें। कोई बड़ी प्रोफेशनल रुकावट आपके नॉर्मल दिन को खराब नहीं कर सकेगी। धन के मामले में आप अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आपको खुद का ध्यान जरूर देना चाहिए। लव अफेयर में मामलों को सही से मैनेज करें। नए प्रोजेक्ट्स लेते समय कॉन्फिडेंट रहें, जिनमें टाइट डेडलाइन भी शामिल हो सकती है। आज समृद्धि आपका पूरा साथ देगी। आइए डिटेल में जानते हैं आपका आज का राशिफल-

वृषभ राशि आज मिलेगा प्रमोशन, नहीं रहेगी पैसों की कमी

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल: अपने प्रेमी के साथ समय बिताते समय आज के दिन आपका रवैया बहुत जरूरी है। आपको मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। बेवजह पास्ट में जाने से बचना भी अच्छा है, जो प्रेमी को परेशान कर सकता है। आज के दिन जो लोग सिंगल हैं, उन्हें कोई नया दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन प्रपोज करने से पहले हर पहलू पर गौर जरूर करें। आज के दिन दोपहर का टाइम गिफ्ट्स देने के लिए अच्छा है। नाइट ड्राइव दिन खत्म करने का एक शानदार तरीका साबित हो सकता है। मैरिड लोगों को भी ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके जीवनसाथी को आज इसका पता चल जाएगा।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल: आज के दिन काम पर अनुशासन बनाए रखें। सीनियर्स आज के दिन आपकी मेहनत और लगन की तारीफ भी करेंगे। नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं और कुछ प्रोफेशनल्स को प्रमोशन भी मिल सकता है। जो लोग टेक्निकल प्रोफाइल संभालते हैं, उनका शेड्यूल आज के दिन थोड़ा टाइट रहेगा। कुछ जातकों को आज के दिन ओवरटाइम काम करने और अच्छे परिणाम देने की जरूरत होगी। यात्रा पर जाने की भी संभावना है, खासकर यात्रा और पर्यटन विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए। आज के दिन बिजनेस करने वाले नए सौदे साइन कर सकते हैं, जो नए क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति भी देंगे।

वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन आपके पास समृद्धि आएगी। यह आपको स्टॉक मार्केट सहित स्मार्ट निवेश करने में मदद कर सकती है। आप किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ वित्तीय समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। आज के दिन कुछ महिलाओं को परिवार के भीतर संपत्ति के मुद्दों में घसीटा जा सकता है। वृषभ राशि के उम्रदराज लोग बच्चों के बीच धन भी बांट सकते हैं। आज के दिन बिजनेस करने वाले सभी बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। जो लोग चैरिटी के लिए पैसे दान करना चाहते हैं, वे इस विचार के साथ आज के दिन आगे बढ़ सकते हैं।

वृषभ राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन मामूली स्वास्थ्य समस्याएं, जिनमें वायरल बुखार या गले में संक्रमण शामिल है, आपको परेशान कर सकती हैं। ज्यादातर जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन महिलाओं ने हाल ही में वजन गेन किया है, उन्हें शेप में वापस आने के लिए व्यायाम शुरू करने की जरूरत है। अपनी डाइट के बारे में सावधान रहें। आज के दिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अधिक प्रोटीन और विटामिन शामिल करें। आज के दिन भारी वस्तुएं उठाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
