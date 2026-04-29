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वृषभ राशिफल 30 अप्रैल: वृषभ राशि आज धन संबंधी मामलों पर ध्यान दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Apr 29, 2026 09:03 pm ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 30 April 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 30 अप्रैल: वृषभ राशि आज धन संबंधी मामलों पर ध्यान दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 30 April 2026, वृषभ राशिफल 30 अप्रैल: बुध का मेष राशि में गोचर उन चीजों पर ध्यान आकर्षित कर सकता है, जिसमें कोई पुरानी चिंता, कोई पेंडिंग डिसीजन, या कोई ऐसी बातचीत शामिल है, जिसे आप सामने लाने के लिए तैयार नहीं हैं। आज का दिन किसी कार्रवाई की मांग नहीं करता है। यह बस आपसे दिखावा बंद करने के लिए कह सकता है। खुद को मामले को सुलझाने के लिए स्पेस दें। कुछ जवाब शोर कम होने पर ही क्लियर होते हैं। पहले भाग में कन्या राशि का चंद्रमा सुधार को सपोर्ट करता है, जबकि बाद में तुला राशि का चंद्रमा दैनिक बातचीत में संतुलन को मोटिवेट करता है। एक ऐसा छोटा कदम चुनें, जिससे आप कम प्रेशर महसूस करें

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

अनकहे भाव आपके लहजे को आपकी एक्सपेक्टेशन से अधिक प्रभावित कर सकते हैं। सही इमोशनल मोमेंट का इंतजार करने के बजाय, केवल वही हिस्सा साझा करें, जिसे शांति से कहा जा सकता है। कभी-कभी एक ईमानदार शुरुआत ही काफी होती है। सिंगल लोग किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। रिलेशन में रहने वाले लोगों को दूरी, आराम या किसी प्रॉब्लम पर बात करने की आवश्यकता हो सकती है।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

दिखाई देने वाली स्पीड से अधिक शांत तैयारी मायने रख सकती है। रिसर्च, प्लानिंग, सुधार या पर्दे के पीछे रखा गया कोई कार्य यह तय कर सकता है कि अगला कदम कितनी आसानी से आगे बढ़ेगा। यह न मानें कि अनदेखे काम का कोई मूल्य नहीं है। कोई बाद में इस बात पर ध्यान दे सकता है कि आपने कुछ भी बाहरी रूप से प्रेजेंट करने से पहले कितनी सावधानी बरती। कर्मचारियों को आज का दिन किसी ऐसे टास्क को पूरा करने के लिए उपयोग करना चाहिए, जो चुपचाप प्रदर्शन को प्रभावित कर रहा है। स्टूडेंट्स बातचीत में शामिल होने से पहले अकेले अध्ययन करने से लाभ उठा सकते हैं। करियर में प्रगति छिपे हुए अनुशासन से आती है।

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वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

धन संबंधी मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर जब कोई पेंडिंग पेमेंट, खर्च, चिकित्सा लागत या पारिवारिक दायित्व मन में अटका हो। तनाव को केवल इसलिए बढ़ने न दें क्योंकि आप आंकड़ों से बच रहे हैं। इंवेस्टमेंट की जांच करने की आवश्यकता है, जबकि अगर आपका मन किसी व्यक्तिगत बात में बिजी है तो व्यापार से बचना चाहिए। अगर कोई मदद मांगता है, तो जांचें कि आप अपने संतुलन को बिगाड़े बिना कितनी हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब बेहतर होगी, जब जिम्मेदारी की एक लिमिट होती है।

वृषभ राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

बिना सोचे-समझे विचारों को ढोने से थकान हो सकती है। अगर भावनाएं दबी रहती हैं तो नींद, गले में खराश, भूख या शरीर में बदलाव आ सकता है। जब मन यह दिखावा करने में बिजी रहता है कि कुछ भी गलत नहीं है, तो शरीर सुस्त हो सकता है। आराम को आलस्य न समझें। हल्का भोजन चुनें, शांत जगह पर बैठें और देर रात की बातचीत कम करें। हल्का खिंचाव, गर्म पानी या थोड़ी देर का आराम शरीर को आराम दे सकता है। स्वास्थ्य तब बेहतर होता है, जब तंत्रिका तंत्र सुरक्षित महसूस करता है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

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Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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