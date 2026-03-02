वृषभ राशिफल 3 मार्च: वृषभ राशि आज बड़ा खर्च आने पर करें ये काम, ऑफिस में इस तरह मिलेगी तारीफ

वृषभ राशिफल 3 मार्च: वृषभ राशि आज बड़ा खर्च आने पर करें ये काम, ऑफिस में इस तरह मिलेगी तारीफ
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 3 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 3 March 2026, वृषभ राशिफल 3 मार्च 2026: आज का दिन फोकस और प्रैक्टिकल फैसलों के इनाम के बारे में है। प्रायोरिटीज की एक छोटी लिस्ट बनाएं। आज के दिन एक टास्क पूरी तरह से पूरा करें और बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। दोस्ताना बातचीत छोटी-छोटी गलतफहमियों को दूर करने में मदद करती है। एक शांत रूटीन और छोटी-छोटी सेविंग्स आज से ही मजबूत सपोर्ट और बेहतर ऑप्शन में मदद करती है। आज के दिन सोच-समझकर प्लानिंग करने, सही टाइमिंग और सब्र से काम करने के लिए अच्छा रहेगा। जब आप हमेशा दयालु और शांत रहते हैं, तो छोटे-छोटे डिसिप्लिन वाले कदम सेविंग्स, रिलेशन और जॉब के काम में सुधार में मदद करेंगे।
वृषभ राशि आज बड़ा खर्च आने पर करें ये काम, ऑफिस में इस तरह मिलेगी तारीफ
वृष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन लव लाइफ हाई एनर्जी से भरपूर महसूस होगी। अपने पार्टनर के साथ कॉफी शेयर करने या कोई प्यार भरा मैसेज जैसे छोटे-छोटे काम पार्टनर को महसूस कराते हैं कि उनकी परवाह की जा रही है। अगर सिंगल हैं, तो ऐसे लोगों से मिलने के लिए किसी ग्रुप या हॉबी में शामिल हों, जो सब्र और ईमानदारी को महत्व देते हैं। खुली आंखों और शांत आवाज में बात करें। आज के दिन अपने पार्टनर की छोटी-छोटी बातें सुनें। याद रखने से पता चलता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। प्यार भरा स्पर्श, प्यार भरे नोट्स और कामों में मदद करने से रोजना की दयालुता से गहरा भरोसा और लगातार नजदीकी बढ़ती है।
वृष राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन ऑफिस में लगातार कोशिश करने से आज तारीफ मिलती है। एक प्रोजेक्ट पर फोकस करें। साफ-सुथरे तरीके से ध्यान लगाकर काम करें। छोटे कामों या फाइलों को ऑर्गनाइज करने की पेशकश करें। आज के दिन दूसरे लोग आपके मददगार काम को नोटिस करेंगे। आइडियाज को क्लियर पॉइंट्स और हल्के कॉन्फिडेंस के साथ पेश करें। आज के दिन जल्दबाजी करने से बचें। धीरे-धीरे चेक करने से गलतियां नहीं होती हैं। अगर मीटिंग में टेंशन हो, तो शांत बातें और एक क्लियर शेड्यूल बनाएं। आपके छोटे भरोसेमंद कदम और अच्छे नतीजे आपकी रेप्युटेशन को मजबूत बना सकते हैं। आज का दिन जल्द ही नई जिम्मेदारियां ला सकता है, जिससे आने वाले दिनों में रेगुलर ग्रोथ होती है।
वृष राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन धन का मामला स्टेबल महसूस होगा। छोटी-छोटी सेविंग्स आपकी लाइफ में सुधार कर सकती है। बार-बार होने वाले खर्चों को रिव्यू करें और पैसे बचाने के लिए इस्तेमाल न की गई सर्विस कैंसल करें। आज के दिन ट्रीट और गिफ्ट के लिए एक आसान वीकली अलाउंस सेट करें। अगर बड़े खर्च की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कोटेशन इकट्ठा करें और फैसला करने से एक दिन पहले इंतजार करें। किराने का सामान या ट्रांसपोर्ट पर थोड़ी सेविंग्स करने के आसान तरीके देखें। क्लैरिटी के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ फाइनेंशियल प्लान शेयर करें। अभी छोटे-मोटे फैसले बाद में आराम दे सकते हैं। आज के दिन अचानक होने वाले खर्चों की चिंता कम करें। छोटे माइलस्टोन का जश्न मनाएं और हर दिन अपनी लगातार प्रोग्रेस ट्रैक करें।
वृष राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
जब आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं तो हेल्थ बैलेंस्ड रहती है। आज के दिन शरीर को एक्टिव रखने के लिए सुबह की छोटी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। रेगुलर एनर्जी के लिए फ्रेश फल, साबुत अनाज और पकी हुई सब्जियों का सेवन करें। देर रात भारी स्नैक्स का सेवन करने से बचें। आज के दिन सोने का एक रेगुलर शेड्यूल बनाए रखें। सोने से पहले धीरे-धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर स्ट्रेस बढ़े, तो किसी दोस्त से बात करें, अपनी फीलिंग्स नोट करें। अपनी शांति के लिए गर्म हर्बल चाय पिएं। आराम करने के लिए काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा