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वृषभ राशिफल 3 जुलाई: वृषभ राशि आज इस कारण मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 3 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 3 जुलाई: वृषभ राशि आज इस कारण मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 3 July 2026, वृषभ राशिफल 3 जुलाई: दिन की शुरुआत में सोच थोड़ा गंभीर और अर्थपूर्ण रह सकती है। मन किसी सीख, सलाह, आस्था, यात्रा की योजना या बड़े नजरिए की तरफ जा सकता है। अगर किसी बात को लेकर उलझन चल रही थी, तो सुबह के समय भीतर से दिशा मिल सकती है। बाद में ध्यान पूरी तरह काम, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर आएगा। इसलिए दिन चढ़ने के बाद आलस की गुंजाइश कम रहेगी। आप जो बोलेंगे और जिस ढंग से पेश आएंगे, उसका असर सीधे आपकी प्रतिष्ठा पर दिखेगा। सूर्य धन और वाणी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए सही बात सही समय पर कहना आपके पक्ष में जाएगा। मंगल आपकी राशि में होने से ऊर्जा और पहल अच्छी रहेगी, लेकिन जिद न बढ़ने दें। घर और परिवार की तरफ से सहयोग रहेगा, फिर भी कुछ लोग आपकी व्यस्तता से शिकायत कर सकते हैं। बच्चों या जूनियर लोगों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया मन खुश करेगी। कुल मिलाकर यह दिन भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने का है। जो लोग नई शुरुआत पर विचार कर रहे हैं, वे तैयारी, सलाह और व्यवहारिक प्लान पर जोर दें।

वृषभ राशि आज इस कारण मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

लव राशिफल

दिल के मामलों में गर्माहट रहेगी। साथी के प्रति लगाव और जिम्मेदारी दोनों बढ़े हुए महसूस हो सकते हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, वे छोटी-छोटी बातों से अपनेपन का एहसास दिला पाएंगे। प्रेम संबंधों में दिन अच्छा संकेत देता है, खासकर तब जब बातचीत में ईमानदारी और सादगी रखी जाए। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनके सहयोग से घर का माहौल भी हल्का रहेगा। अगर किसी पुराने मनमुटाव को सुलझाना है, तो दोपहर के बाद शांत बात करें। अविवाहित लोगों को किसी समझदार और व्यावहारिक व्यक्ति की तरफ आकर्षण हो सकता है। जल्दबाजी में वादे करने से बचें।

करियर राशिफल

कामकाज के मोर्चे पर दिन मजबूत है। सुबह किसी सीनियर, गुरु समान व्यक्ति या अनुभवी सहकर्मी की बात ध्यान से सुनना फायदेमंद रहेगा। बाद के हिस्से में प्रदर्शन, समय पर काम पूरा करना और निर्णय लेना अहम होगा। बिजनेस करने वालों के लिए नया काम, नई दिशा या नई सर्विस शुरू करने की सोच बन सकती है। शुरुआत से पहले खर्च, टीम और ग्राहक की जरूरत जरूर समझें। नौकरीपेशा लोगों को जिम्मेदारी बढ़ी हुई लग सकती है, पर उससे छवि भी मजबूत होगी। छात्रों के लिए पढ़ाई संतोषजनक रहेगी। याददाश्त और समझ अच्छी रहेगी, खासकर अगर आप छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें।

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धन राशिफल

आर्थिक रूप से दिन स्थिरता की तरफ इशारा करता है। आय और खर्च दोनों पर ध्यान देना होगा। काम से जुड़ा कोई खर्च जरूरी हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम आगे उपयोगी रहेगा। बोलचाल के कारण लाभ भी मिल सकता है, इसलिए डील, फीस या भुगतान की बात साफ रखें। अगर नया निवेश सोच रहे हैं, तो सुरक्षित विकल्पों पर टिके रहें। दिखावे में खर्च बढ़ाने की आदत कम करें। परिवार के साथ बजट पर खुलकर बात करना अच्छा रहेगा।

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सेहत राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। शरीर में काम करने की इच्छा और सक्रियता बनी रहेगी। फिर भी अधिक परिश्रम के बाद थोड़ी भारीपन या थकान आ सकती है। समय पर खाना और पर्याप्त पानी जरूरी है। जल्दी गुस्सा आने से भी ऊर्जा बेकार जा सकती है। थोड़ी वॉक, हल्का व्यायाम और स्क्रीन से बीच-बीच में दूरी आपके लिए अच्छा रहेगा। मन को शांत रखने के लिए कुछ देर अकेले बैठना भी फायदेमंद होगा।

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आज की सलाह: नई शुरुआत करें तो उत्साह के साथ पूरी जानकारी और साफ योजना भी रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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