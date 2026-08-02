वृषभ राशिफल 3 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसा आते ही न करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 3 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसा आते ही न करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 3 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 3 August 2026, वृषभ राशिफल: काफी हद तक संतुलित दिन बन रहा है। कामकाज, लोगों से मेलजोल और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच एक व्यावहारिक तालमेल बैठ सकता है। चंद्रमा लाभ के क्षेत्र में होने से आपको यह महसूस होगा कि मेहनत का कुछ न कुछ जवाब मिल रहा है। शनि की धीमी चाल के कारण परिणाम बहुत तेज नहीं दिखेंगे, पर स्थिरता बनी रह सकती है। दोस्तों, टीम या परिचितों से उपयोगी जानकारी मिलने की संभावना है। किसी रुकी हुई बात पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि लंबी यात्रा, बाहर का बड़ा प्लान या घर से जुड़ा कोई महंगा फैसला टल सकता है। इसे निराशा की तरह न लें। कभी कभी देरी ही सुरक्षा देती है। परिवार में बातचीत सामान्य रहेगी, बस शब्दों की तीखापन से बचें क्योंकि मंगल धन और वाणी के क्षेत्र में जल्दबाजी ला सकता है। दिन का अच्छा उपयोग नेटवर्किंग, छोटे लक्ष्य तय करने और अधूरे संपर्क फिर से जोड़ने में होगा।
वृषभ राशिफल 3 अगस्त: वृषभ राशि आज पैसा आते ही न करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में पिछले दिनों की तुलना में नरमी आ सकती है। अगर किसी से दूरी या गलतफहमी थी तो बात सुधारने का मौका मिल सकता है। प्रेम संबंध में सरल और सीधी बात असर करेगी। दिखावे से ज्यादा भरोसा जरूरी रहेगा। जो लोग नए संबंध की शुरुआत सोच रहे हैं, वे पहले सामने वाले के इरादे समझें। परिवार के बीच अपने निजी रिश्ते की बात रखते समय शांति रखें। साथी की छोटी मदद या समझदारी आपका मन हल्का कर सकती है। प्यार में बहुत बड़े वादों की जगह छोटे लेकिन सच्चे संकेत ज्यादा असरदार रहेंगे।
करियर राशिफल
कारोबार और नौकरी दोनों में दिन औसत से बेहतर कहा जा सकता है। आय और काम की गति में संतुलन रहेगा। जो लोग टीम में काम करते हैं, उन्हें सहयोग मिल सकता है। वरिष्ठों से तुरंत प्रशंसा भले न मिले, पर आपका काम नोटिस होगा। छात्रों के लिए यह दिन खासकर तब अच्छा रहेगा जब किसी सहपाठी, मित्र या मेंटर से मदद लें। कठिन विषय को अकेले झेलने की जगह पूछ लेने से प्रगति होगी। किसी प्रोजेक्ट या प्रस्तुति में व्यावहारिक सोच फायदा देगी। अगर नया कोर्स, नई स्किल या छोटा प्रशिक्षण शुरू करना चाहें तो योजना बन सकती है। बस घर, प्रॉपर्टी या बड़े स्थायी फैसले में अभी थोड़ा ठहराव रखें।
धन राशिफल
आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बना रह सकता है। बहुत बड़ा लाभ नहीं, पर जरूरतें निकलती रहेंगी। कारोबारियों के लिए लेनदेन सामान्य रहेगा। पैसा आते ही पूरा खर्च कर देने की आदत पर नियंत्रण रखें। घर खरीदने, शिफ्टिंग या बड़े सामान पर फिलहाल दोबारा सोचें। निवेश में भी सुरक्षित और समझदारी वाला रुख बेहतर रहेगा। किसी दोस्त की सलाह उपयोगी हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने बजट देखकर ही लें। बचत का छोटा कदम भी आगे राहत देगा।
सेहत राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गला, पेट या खाने के समय की अनियमितता ध्यान मांग सकती है। ज्यादा मीठा, तला हुआ या जल्दबाजी में खाना लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। शरीर को हल्का रखने के लिए समय पर भोजन करें। मानसिक रूप से आप ठीक रहेंगे अगर एक साथ बहुत सारे लोगों की बात अपने ऊपर न लें। शाम की हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग अच्छा असर देगी।
आज की सलाह: बड़े फैसले टालें, छोटे काम पूरे करें और मदद मांगने में संकोच न रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र