वृषभ राशिफल 29 जून: वृषभ राशि आज जल्दबाजी में रिस्क न लें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 29 जून: वृषभ राशि आज जल्दबाजी में रिस्क न लें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 29 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 29 June 2026, वृषभ राशिफल 29 जून: यह दिन थोड़ा संवेदनशील ढंग से संभालने वाला है। ऊपर से सब सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर कुछ बातों को लेकर असंतोष बना रह सकता है। मन चाहेगा कि नतीजे जल्दी मिलें, जबकि हालात अभी धैर्य मांग रहे हैं। चंद्रमा गहरे और उलझे हुए मामलों की तरफ ध्यान खींच रहा है, इसलिए किसी भी भावुक फैसले से बचना समझदारी होगी। पुराना रुका हुआ पैसा, लंबित भुगतान या किसी से मिलने वाली रकम को लेकर हलचल बन सकती है। हालांकि जितनी उम्मीद है, उतनी जल्दी न मिले, तो निराश न हों। अपने अंदर के दबाव को दूसरों पर न उतारें। जरूरतमंद की मदद करने से मन भी हल्का होगा और सोच भी संतुलित रहेगी। बच्चों की तरफ से सहयोग या अच्छा व्यवहार सुकून देगा। घर की किसी बात को मन में दबाकर रखने के बजाय सही समय पर शांत स्वर में रखें। मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, पर यही ऊर्जा जिद में बदल जाए, तो बात बिगड़ सकती है।
वृषभ राशि आज जल्दबाजी में रिस्क न लें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में भावनाएं तेज रह सकती हैं। आप किसी बात को दिल पर जल्दी ले सकते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है, लेकिन उन्हें आपकी मनःस्थिति समझने का मौका भी देना होगा। पुरानी शिकायतें उठाने से बचें। बच्चों के साथ समय बिताने से मन का तनाव कम होगा। अगर परिवार में किसी आर्थिक या निजी मुद्दे पर बात करनी है, तो अकेले में और साफ ढंग से करें। प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका इस समय देखभाल और धैर्य है, न कि लंबे वादे।
करियर राशिफल
कामकाज में फोकस बना रहेगा, पर नतीजों को लेकर संतोष कम हो सकता है। ऑफिस में आपसे ज्यादा जिम्मेदारी ली जा सकती है, इसलिए छोटी गलती भी खल सकती है। जो काम लंबित हैं, उन्हें निपटाने के लिए यह ठीक समय है। लेखन, संचार, सेल्स, मीडिया, ट्रेनिंग या नेटवर्किंग से जुड़े लोगों को कुछ उपयोगी संपर्क मिल सकते हैं। कारोबार में कागजी बातों को दोबारा जांचें। छात्रों के लिए दिन मिला-जुला है। पढ़ाई हो जाएगी, पर मन बार-बार भटक सकता है। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ना ज्यादा असरदार रहेगा। किसी तुलना में पड़ने की जरूरत नहीं। आपकी प्रगति धीमी दिखे, तब भी स्थिरता बनी रहेगी।
धन राशिफल
रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है, इसलिए पुराने संदेश, खातों या भुगतान की स्थिति जरूर जांच लें। निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में जोखिम लेना ठीक नहीं। खासकर ऐसी जगह पैसा न लगाएं जिसे आप पूरी तरह समझते नहीं हैं। घर या परिवार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग रखें। उधार देते समय शर्त साफ रखें। थोड़ी सावधानी आगे का तनाव बचा सकती है।
सेहत राशिफल
शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत रहेगी। थकान, भारीपन या एक ही बात पर सोचते रहने की आदत दिन को बोझिल बना सकती है। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय अतिरिक्त ध्यान रखें। जल्दबाजी से बचें। पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और समय पर आराम फायदेमंद रहेगा। अगर मन बेचैन हो, तो थोड़ी देर अकेले शांत बैठना अच्छा असर देगा। नींद पूरी करना भी जरूरी है।
आज की सलाह- भावुक फैसले रोकें, पैसों और सफर में अतिरिक्त सावधानी रखें और धैर्य बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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