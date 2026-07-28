वृषभ राशिफल 29 जुलाई: वृषभ राशि आज धन लाभ के योग, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 29 जुलाई: वृषभ राशि आज धन लाभ के योग, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 29 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 29 July 2026, वृषभ राशिफल 29 जुलाई : दिन कुल मिलाकर अनुकूल रह सकता है। कई काम आपकी उम्मीद से बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे और भाग्य भी साथ देता महसूस होगा। मन में आगे बढ़ने की इच्छा मजबूत रहेगी, इसलिए रुके हुए काम में भी पहल करना आसान होगा। किसी यात्रा, सीख, सलाह या अनुभवी व्यक्ति की बात से फायदा मिल सकता है। मंगल आपकी राशि में होने से ऊर्जा तो भरपूर रहेगी, पर इसी वजह से प्रतिक्रिया तेज भी हो सकती है। इसलिए हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर, उनकी उपलब्धि या उनके व्यवहार से खुशी मिल सकती है। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और परिवार में सकारात्मक माहौल बनेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी छवि मजबूत हो सकती है। फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। एक बेचैनी सी बनी रह सकती है, जैसे बहुत कुछ करना है और समय कम है। ऐसे में छोटी सूची बनाकर काम करें। इससे दिन अधिक संतुलित रहेगा।
वृषभ राशि आज धन लाभ के योग, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में सबसे ज्यादा सावधानी बोलचाल को लेकर रखनी होगी। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ किसी छोटी बात पर मतभेद बढ़ सकता है, खासकर तब जब आप अपनी बात को अंतिम मान लें। प्यार की कमी नहीं होगी, लेकिन लहजा कड़ा हुआ तो दूरी महसूस हो सकती है। अगर साथी कुछ कह रहा है तो बीच में काटने के बजाय पूरा सुनें। बच्चों या परिवार की खुशी के बीच आपसी खिंचाव को जगह न दें। शाम का समय साथ बैठकर सामान्य बातें करने के लिए बेहतर रहेगा। अनावश्यक पुरानी बातों को न छेड़ें।
करियर राशिफल
कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। जो लोग सेल्स, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, मीडिया, यात्रा या क्लाइंट से जुड़े काम में हैं, उन्हें गति महसूस होगी। कोई महत्वपूर्ण सूचना समय पर मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन प्रेरणा देने वाला है, खासकर अगर वे प्रतियोगी तैयारी या नई स्किल सीखने पर ध्यान दें। जो लोग आगे की पढ़ाई, कोर्स या आवेदन की सोच रहे हैं, वे जानकारी जुटा सकते हैं। राहु करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अचानक नए विकल्प या अलग तरह के अवसर दिख सकते हैं। बस बिना पूरी जांच के दिशा न बदलें।
धन राशिफल
आय अपेक्षा से बेहतर रह सकती है। किसी पुराने प्रयास का लाभ, अतिरिक्त काम का पैसा या बकाया राशि मिलने की संभावना बन सकती है। फिर भी जोश में आकर बड़ा खर्च करना समझदारी नहीं होगी। घर, आराम या सजावट पर खर्च का मन बन सकता है। बजट में थोड़ी जगह रखें, लेकिन फिजूल खरीदारी से बचें। अगर कोई निवेश या खरीद का विचार है, तो समय लेकर तुलना करें। कमाई अच्छी रहे तो भी अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा।
सेहत राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मन की बेचैनी शरीर को थका सकती है। ज्यादा सोचने से आराम कम मिलेगा। हल्की स्ट्रेचिंग, थोड़ी वॉक और कैफीन कम करना फायदेमंद रहेगा। भोजन समय पर लें और गुस्से में खाना न खाएं। अगर लगातार भागदौड़ है तो दो छोटे विराम दिन को आसान बना देंगे। अपने मूड को संभालना ही आज की असली देखभाल है।
आज की सलाह: जवाब देने से पहले दो मिनट रुकें, रिश्ते और फैसले दोनों बेहतर रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र