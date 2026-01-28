Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 29 जनवरी: वृषभ राशि वालों आज खूब होगी तारीफ, ब्रेकअप वालों को मिलेगी खुशखबरी

वृषभ राशिफल 29 जनवरी: वृषभ राशि वालों आज खूब होगी तारीफ, ब्रेकअप वालों को मिलेगी खुशखबरी

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 29 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Jan 28, 2026 09:08 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal: Taurus Horoscope Today 29 January 2026, वृषभ राशिफल 29 जनवरी 2026: आज आपका प्रेम जीवन सुखद रहेगा। अपने करियर में सफल होने के लिए फोकस बनाए रखें। आज के दिन नए आइडिया को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। बिजनेस कर रहे जातक अधिक धन कमाएंगे। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो फाइनेंशियल मामलों को समझदारी से संभालें। आज के दिन लव के मामले में मतभेदों को सुलझाएं। आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मक परिणाम देखकर खुशी महसूस होगी। आज हेल्थ और धन दोनों भी अच्छी स्थिति में हैं।

वृषभ राशि वालों आज खूब होगी तारीफ, ब्रेकअप वालों को मिलेगी खुशखबरी

वृषभ राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपका रिश्ता रोमांटिक महसूस होगा। किसी शांत जगह पर कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं, जहां आप फ्यूचर में कॉल भी कर सकें। मंजूरी पाने के लिए माता-पिता से कनेक्ट करें। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। सिंगल पुरुषों को दिन खत्म होने से पहले प्यार मिल सकता है। जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें आज के दिन दोपहर में कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। यह एक नए रिश्ते में बदल सकता है। आज मैरिड लोगों को अपने एक्स लवर से दोबारा कनेक्ट करते समय सावधान रहना चाहिए।

वृषभ राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी। आज के दिन नई जिम्मेदारियां आएंगी। कंपनी की एक्सपेक्टेशन को महत्व देना अच्छा है। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वे आज ऐसा कर सकते हैं। आप किसी नई कंपनी में भी शामिल हो सकते हैं। हेल्थ केयर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कानून, लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग, और मीडिया प्रोफेशनल्स का शेड्यूल आज बिजी रहेगा। बिजनेस करने आलो को पार्टनर्स को संभालने में मुश्किल हो सकती है। जबकि आज के दिन का दोपहर का समय एक नया आइडिया शुरू करने के लिए भी अच्छा है।

वृषभ राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन समृद्धि रहेगी। उम्रदराज लोग आराम से बच्चों के बीच धन बांट सकते हैं। आप आज एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि परिणाम आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। आज आपको सट्टेबाजी के व्यवसाय पर विचार नहीं करना चाहिए। आज के दिन बिजनेस करने वाले विदेशी स्थानों तक भी व्यवसाय विस्तार के बारे में क्लियर हो सकते हैं। किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ मौद्रिक मुद्दे को सुलझाना भी अच्छा है।

वृषभ राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी। कुछ लोगों को त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पेट से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। पूरे दिन एनर्जेटिक रहने के लिए आपको हल्के व्यायाम की भी आवश्यकता हो सकती है। कुछ बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है। उम्रदराज जातकों को आज के दिन दोपहर में दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आज जिम या योग क्लास में शामिल होने का भी अच्छा समय है।

