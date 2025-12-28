वृषभ राशिफल 29 दिसंबर: वृषभ राशि आज सुबह का समय रहेगा बेहद लाभकारी, सीनियर से रहें संभलकर

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 29 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 29 दिसंबर 2025: वृषभ राशि आज के दिन लव के मामले में शांत और कूल रहें। प्रोफेशनल सफलता आपकी भरोसेमंद साथी रहेगी। स्वास्थ्य और फाइनेंस दोनों पूरे दिन आपके साथ रहने वाले हैं। आज आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इसके साथ ही ऑफिस का शेड्यूल भी ज्यादातर बिजी रहेगा। आज कोई बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिशियल जीवन में छोटी-मोटी दिक्कतें आएंगी। कोई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या जीवन पर असर नहीं डालेगी।

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल: आज एक दिन में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जरूरत है। लव अफेयर में मुद्दों को सुलझाते समय आपको ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत है। कुछ महिलाएं टॉक्सिक लव अफेयर से बाहर निकलने के लिए उत्सुक होंगी। अपने पार्टनर की पर्सनल स्पेस में दखल न देना भी अच्छा है। जो लोग लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वे रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं। आज दोपहर का वक्त भी प्रेमी को गिफ्ट्स देकर सरप्राइज करने के लिए अच्छा है। शादीशुदा लोग परिवार बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं।

वृषभ राशि आज सुबह का समय रहेगा बेहद लाभकारी, सीनियर से रहें संभलकर

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल: आज के दिन ऑफिशियल जीवन में छोटी-मोटी दिक्कतें आएंगी। आपको सावधान रहना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी से समझौता न करें। नौकरी ढूंढने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। बैंकर, अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मैनेजरों को दोपहर में सावधान रहने की जरूरत होगी। कुछ सरकारी कर्मचारी महत्वपूर्ण पॉलिसी से जुड़े फैसले लेंगे। टीम सेशन में आपको अपने रवैये के कारण परेशानी हो सकती है। कोई सीनियर आपकी सफलता छीनने की कोशिश भी कर सकता है। बिजनेसमैन को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक दिन इंतजार करना चाहिए।

वृषभ राशि का आज का धन राशिफल: आज के दिन सुबह में धन आपके पास आएगा, लेकिन आपको जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। इससे सही मनी मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। धन में बढ़ोतरी की उम्मीद है, और फ्रीलांसिंग जॉब से भी अच्छा पैसा आ सकता है। आप सभी बकाया अमाउन्ट क्लियर करने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं, साथ ही आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। ट्रेडर फंड से जुड़े मुद्दों को सुलझाएंगे। किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़े पैसे के मामले को सुलझाना भी अच्छा है।

वृषभ राशि का आज का सेहत राशिफल: आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। आज के दिन ऑस बात का ध्यान रखें कि आप परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। आज हेल्थ प्लान पर टिके रहें और जंक फूड्स के साथ-साथ एरेटेड ड्रिंक्स से बचें। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट आपको पूरे दिन ऑफिस में एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगे। भारी समान उठाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ