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वृषभ राशिफल 28 जून: वृषभ राशि आज निवेश करने से पहले ध्यान रखें ये बात, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 28 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 28 जून: वृषभ राशि आज निवेश करने से पहले ध्यान रखें ये बात, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 28 June 2026, वृषभ राशिफल 28 जून: रिश्तों और साझेदारी से जुड़ी बातें दिन की शुरुआत में केंद्र में रहेंगी। किसी से मिलने, बात साफ करने या पुराने संपर्क को फिर से जोड़ने का मौका बन सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिचय या रिश्ता आगे बढ़ाने वाली चर्चा संभव है, हालांकि इसे तुरंत अंतिम रूप की तरह न देखें। दिन बढ़ने पर माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है। मन भीतर की बातों को ज्यादा महसूस करेगा और दूसरों के इरादों को परखने की इच्छा भी बढ़ेगी। ऐसे में हर बात का छिपा मतलब निकालना ठीक नहीं रहेगा। अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखें। मंगल आपके व्यक्तित्व में जोर दे रहा है, इसलिए आप प्रभावशाली दिखेंगे, पर कठोर नहीं। काम, घर और रिश्तों के बीच संतुलन रखना आज की कुंजी है। कुछ लोगों को साझा जिम्मेदारियों, कागजी बातों या परिवार की तरफ से आर्थिक चर्चा में शामिल होना पड़ सकता है। शाम तक आप समझ जाएंगे कि कौन सी बात दिल से जुड़ी है और कौन सी सिर्फ व्यावहारिक है।

वृषभ राशि आज निवेश करने से पहले ध्यान रखें ये बात, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

लव राशिफल

दिल के मामले में दिन ध्यान देने लायक है। सुबह का समय मिलन, बातचीत और नजदीकी बढ़ाने वाला हो सकता है। लंबे समय बाद किसी खास व्यक्ति से मुलाकात या संदेश मिलने की संभावना है। विवाहित लोगों में साथी के प्रति अपनापन बढ़ेगा। अगर हाल में दूरी रही है, तो उसे कम करने का अच्छा समय है। बाद के हिस्से में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। किसी बात को छिपाने या टालने से शक पैदा हो सकता है। साफ और नरम भाषा रखें। रिश्तों में भरोसा दिखाना आज बहुत काम आएगा।

करियर राशिफल

व्यापार करने वालों के लिए नई साझेदारी, नया क्लाइंट या सहयोग का प्रस्ताव मिल सकता है। हर बात पर तुरंत हामी भरने के बजाय शर्तें समझ लें। कानूनी, सरकारी या औपचारिक प्रक्रिया से जुड़े कामों में कुछ राहत या अनुकूल प्रगति दिख सकती है। नौकरी करने वालों को लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। छात्रों के लिए दिन आसान नहीं है। परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में दोहराव और नियमित अभ्यास ही मदद करेगा। बुध, गुरु और शुक्र के सहयोग से सीखने और बात रखने की क्षमता अच्छी रहेगी, बस ध्यान भटकने न दें।

धन राशिफल

पैसों की स्थिति में सहारा मिलने के संकेत हैं। परिवार, जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से मदद, सलाह या सहयोग मिल सकता है। फिर भी साझा धन, कागजी भुगतान या किसी संयुक्त खर्च में स्पष्टता रखें। अचानक मिलने वाली सुविधा को स्थायी आय न मानें। बिजनेस पार्टनरशिप में निवेश करने से पहले जिम्मेदारियों का बंटवारा साफ कर लें। खर्च और आय का संतुलन बना रहेगा, बशर्ते भावनात्मक खरीदारी कम करें। बच्चों या पढ़ाई पर खर्च बढ़ सकता है।

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सेहत राशिफल

स्वास्थ्य को हल्के में न लें। बाहर से आप ठीक दिखेंगे, पर भीतर थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। अनियमित खाना, देर तक बैठे रहना या तनाव पाचन और ऊर्जा पर असर डाल सकता है। तला भुना कम लें। पानी और हल्की चाल से फायदा होगा। अगर दिन भर भागदौड़ रहे, तो शाम को शरीर को थोड़ा आराम देना जरूरी रहेगा। नींद पूरी रखना भी अहम है।

आज की सलाह- रिश्तों में गर्मजोशी रखें, लेकिन पैसों और वादों में पूरी स्पष्टता जरूर बनाए रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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