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वृषभ राशिफल 28 जुलाई: वृषभ राशि आज पैसे से जुड़े मामले में ये 1 काम बेहद जरूरी, पढ़ें Taurus Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 28 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 28 July 2026 future predictions
Aaj ka Vrishabh Rashifal

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 28 July 2026, वृषभ राशिफल 28 जुलाई: शुरुआती हिस्से में मन थोड़ा भारी या उलझा हुआ रह सकता है। कुछ कामों में देरी, लोगों की धीमी प्रतिक्रिया या अपनी ही थकान आपको जरूरत से ज्यादा निराश दिखा सकती है। ऐसे समय में हर बात को व्यक्तिगत न लें। चंद्रमा का पहला असर भीतर की बेचैनी, साझा कामों, कागजी मामलों या अचानक बने दबाव को बढ़ा सकता है। इसलिए सुबह से ही जरूरी काम क्रम में रखें। गाड़ी चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय और जल्दीबाजी में निर्णय लेते समय सावधानी बेहतर रहेगी। मंगल आपके स्वभाव में सख्ती और तत्परता बढ़ा रहा है, इसलिए प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। दोपहर के बाद माहौल धीरे-धीरे हल्का होगा। तब सीखने, सलाह लेने, किसी अनुभवी व्यक्ति से दिशा पाने या रुकी हुई बात को समझदारी से आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। घर के वातावरण में भी थोड़ा संतुलन लौटेगा। अगर दिन का पहला हिस्सा उम्मीद के मुताबिक न जाए, तो बाद का हिस्सा संभलकर उपयोग करें। यही तरीका आपको बेवजह की टेंशन से बचाएगा।

वृषभ राशि आज पैसे से जुड़े मामले में ये 1 काम बेहद जरूरी, पढ़ें Taurus Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में मतभेद की संभावना बनी रह सकती है, खासकर तब जब आप अपनी बात सीधे और बिना नरमी के रखेंगे। जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ राय अलग हो सकती है। बात छोटी होगी, लेकिन स्वर ऊंचा हुआ तो तकरार बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी आज बहुत ज्यादा उम्मीद रखने के बजाय सहज रहना बेहतर रहेगा। यदि सामने वाला व्यस्त या चुप है, तो उसे दूरी का संकेत मानने की जरूरत नहीं। दोपहर के बाद बातचीत का तरीका सुधरेगा और चीजें सामान्य की जा सकती हैं। परिवार में बुजुर्ग या किसी समझदार व्यक्ति की बात काम आ सकती है। लहजे पर नियंत्रण ही आज रिश्तों की सबसे बड़ी कुंजी है।

करियर राशिफल

कामकाज में कुछ अड़चनें आ सकती हैं। छोटी तकनीकी दिक्कत, समय पर जवाब न मिलना, टीम की धीमी चाल या किसी फाइल का अटकना आपको परेशान कर सकता है। मगर यह पूरा दिन खराब होने का संकेत नहीं है। सुबह मुश्किल लगे तो पहले जरूरी काम निपटाएं और बाकी को बाद के लिए रखें। बुध धन और वाणी के क्षेत्र में होने से बातचीत से काम निकल सकता है, बशर्ते आप शब्द नापकर बोलें। कारोबारियों को साझेदारी, टैक्स, भुगतान या कागजी मामले में अधिक सावधानी रखनी चाहिए। जोखिम भरे फैसले या जल्दबाजी वाला विस्तार टालना ठीक रहेगा। छात्र अगर शुरू में मन न लगने की शिकायत करें, तो छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ें। दोपहर के बाद समझ और धैर्य लौटेगा, जिससे अध्ययन और काम दोनों में सुधार दिखेगा।

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धन राशिफल

वित्तीय मामलों में बहुत बड़ा कदम सोच-समझकर ही लें। सट्टे या तेज लाभ वाली योजना आकर्षित कर सकती है, पर सीमा तय करके ही आगे बढ़ें। निवेश पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन बिना जांच के किया गया निर्णय तनाव बढ़ा सकता है। पुराने भुगतान, बीमा, लोन, साझा खाते या परिवार के पैसे से जुड़े मामले में कागज ध्यान से देखें। दिन के बाद वाले हिस्से में आर्थिक योजना थोड़ी साफ हो सकती है। यात्रा, सीख, दस्तावेज या किसी जरूरी उपयोग पर खर्च हो सकता है। बजट लिखकर चलना फायदेमंद रहेगा।

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सेहत राशिफल

मूड और शरीर दोनों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। हल्की थकान, भारीपन या पैरों में अकड़न जैसा एहसास हो सकता है, इसलिए लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न रहें। ड्राइव करते समय और रास्ते में जल्दबाजी से बचें। पानी, आराम और हल्की स्ट्रेचिंग आपके लिए उपयोगी रहेगी। तनाव बढ़े तो थोड़ी देर चुप रहना बहस करने से बेहतर होगा।

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आज की सलाह: धीमे चलना हार नहीं है, शांत रहकर ही अटके काम और रिश्ते संभलेंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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