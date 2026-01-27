Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 28 जनवरी: वृषभ राशि वालों आज दोपहर में न करें ये काम, पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचें

वृषभ राशिफल 28 जनवरी: वृषभ राशि वालों आज दोपहर में न करें ये काम, पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचें

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 28 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Jan 27, 2026 08:53 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal, Taurus Horoscope Today 28 January 2026, वृषभ राशिफल 28 जनवरी 2026: रिलेशनशिप के मामले में कई दिक्कतों के बावजूद, यह जरूरी होगा क्योंकि आप दिन खत्म होने से पहले उन्हें सुलझा लेंगे। ऑफिस में आपका रवैया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन की कमी आज के दिन नहीं रहेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने के ऑप्शन दिखेंगे। आज के दिन सेहत से कभी समझौता न करें। रोमांस से जुड़े मामलों को संभालें। ऑफिस में आज के दिन नई जिम्मेदारियां लें। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के मामले में सावधान रहें। आज सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।

वृषभ राशि वालों आज दोपहर में न करें ये काम, पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचें

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपका रिलेशनशिप सफल रहेगा। पार्टनर के लिए अपने जुनून को साबित करने के मौके मिलेंगे। आप रिश्ते में मौजूदा सभी मुद्दों को भी आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ रिश्तों में तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी होगी, जो दोस्त या भाई-बहन हो सकता है। इस मामले को सुलझाने के लिए आपको बात करनी चाहिए। अपने पार्टनर के साथ धैर्य रखें, उन्हें स्पेस दें, और उन पर अपने फैसले थोपने की कोशिश न करें। इसके बजाय, उन्हें अपने फैसले लेने और चुनाव खुद करने दें।

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

प्रोफेशनल जीवन में ज्यादा से ज्यादा अनुशासन की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी से जुड़ी रुकावटें हो सकती हैं। आपसे टाइट डेडलाइन पूरी करने की उम्मीद की जाएगी, जो अक्सर असंभव लगेगी। आज टीम सेशन में आपको इनोवेटिव आइडिया देने की भी जरूरत पड़ सकती है। आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, और इससे आपका मनोबल गिर सकता है। हालांकि, आपको मेहनत और समर्पण के साथ इस प्रॉब्लम से उबरना होगा। टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, खाने-पीने की चीजों और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले व्यापारियों को नए क्षेत्रों में जाने के अवसर मिलेंगे।

वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन दोपहर तक बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें। किसी भी कारोबार में निवेश करने से पहले, मार्केट के बारे में रिसर्च करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके निवेश करके पैसे गंवाने की जरूरत नहीं है। आज आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं। हालांकि, परिवार में प्रॉपर्टी की बातचीत में पहल न करना भी अच्छा है। कुछ व्यापारी सभी बकाया भी चुका देंगे।

वृषभ राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन्हें अपने खान-पान पर कंट्रोल रखना चाहिए। आज के दिन सोडा ड्रिंक्स से बचना चाहिए। इसके बजाय, आज संतुलित भोजन करें। गर्भवती महिलाओं को बेबी बंप का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रेग्नेंसी से जुड़ी समस्याओं की संभावना ज्यादा है। बुज़ुर्गों को फिसलन वाली जगहों पर चलते समय सावधान रहना चाहिए। आपको बीपी या हाइपरटेंशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन तनाव और चिंताओं से दूर रहना बेहतर है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
