वृषभ राशिफल 27 जुलाई : वृषभ राशि आज पूरी जानकारी के पैसा लगाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 27 जुलाई : वृषभ राशि आज पूरी जानकारी के पैसा लगाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 27 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 27 July 2026, वृषभ राशिफल 27 जुलाई: यह दिन थोड़ा संभलकर चलने का संकेत देता है। कामकाज चलता रहेगा, लेकिन भीतर अनावश्यक तनाव या किसी बात की उलझन मन पर असर डाल सकती है। ऐसे में हर बात को अपने ऊपर लेने के बजाय प्राथमिकताएं साफ रखना जरूरी होगा। सड़क पर, यात्रा में, वाहन चलाते समय और काम करते समय जल्दबाजी से बचें। अगर कोई खबर मनमुताबिक न मिले तो पूरे दिन का मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। यह भी संभव है कि किसी पुराने मुद्दे, साझा जिम्मेदारी या परिवार के किसी संवेदनशील मामले पर बात करनी पड़े। आप सामान्य से अधिक रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि में आपको सक्रिय तो बना रहा है, पर थोड़ा तेज भी कर सकता है। बहस, तकरार या जिद से बात उलझेगी। चंद्रमा दिन को भीतर से गंभीर बना रहा है, इसलिए शांत दिमाग सबसे बड़ा सहारा रहेगा। जिन चीजों पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है, उन्हें फिलहाल धीरे चलने दें। सावधानी और संतुलन इस दिन का मुख्य मंत्र है।
वृषभ राशि आज पूरी जानकारी के पैसा लगाने से बचें, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा। जीवनसाथी या साथी से बेवजह की बहस हो सकती है, खासकर जब आप दोनों किसी खर्च, समय या जिम्मेदारी को लेकर अलग सोच रखें। बेहतर होगा कि पुराने हिसाब किताब या पुरानी गलतियां बीच में न लाएं। प्रेम संबंधों में दिन औसत है। बहुत बड़ी उम्मीद रखने से निराशा हो सकती है। अगर मन भारी है तो चुप्पी से दूरी बढ़ाने के बजाय साफ और सीमित शब्दों में बात करें। घर के माहौल को हल्का रखने के लिए कटाक्ष से बचें। नरमी दिखाने से स्थिति जल्दी सुधर सकती है।
करियर राशिफल
ऑफिस या काम की जगह पर ध्यान भटक सकता है, इसलिए आज काम दोबारा जांचकर ही जमा करें। मशीन, औजार, डेटा, फाइल या तकनीकी चीजों में सतर्कता रखें। जो लोग रिसर्च, बीमा, टैक्स, ऑडिट, गोपनीय कागजी काम या बैकएंड काम में हैं, उन्हें खास एकाग्रता रखनी होगी। विद्यार्थियों के लिए गहराई से पढ़ने का समय है, लेकिन मूड पढ़ाई से जल्दी हट सकता है। छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ना बेहतर रहेगा। किसी सहकर्मी से अनावश्यक बहस आपकी छवि बिगाड़ सकती है। करियर में प्रगति की संभावना बनी है, पर यह दिन शोर करने का नहीं, काम सटीक रखने का है।
धन राशिफल
निवेश के मामले में सतर्क रहें। जोखिम भरे विकल्प, जल्द लाभ के वादे, या बिना पूरी जानकारी के पैसा लगाना ठीक नहीं रहेगा। साझा धन, परिवार के खर्च, बीमा, कर्ज, ईएमआई या कागजी भुगतान की दोबारा जांच करें। आय स्थिर रह सकती है, लेकिन अचानक खर्च तनाव दे सकता है। जो जरूरी है पहले वही करें। बड़े खर्च को टालना संभव हो तो थोड़ा समय लें। बचत खाते से पैसा निकालने से पहले विकल्प देखें। संयम से चलेंगे तो दबाव कम रहेगा।
सेहत राशिफल
तनाव का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। इसलिए आराम, समय पर भोजन और पानी का ध्यान रखें। चलते समय, सीढ़ियों पर, सड़क पार करते समय और वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। बहुत देर तक एक ही मुद्रा में काम करने से अकड़न या थकान महसूस हो सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ी धीमी चाल की वॉक लाभ देगी। मन शांत रहे तो शरीर भी बेहतर साथ देगा।
आज की सलाह: बहस टालें, हर जरूरी काम धीरे करें और पैसे का फैसला सोचकर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र