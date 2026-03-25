वृषभ राशिफल 26 मार्च: वृषभ राशि आज होगा अच्छा मुनाफा, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 26 मार्च: वृषभ राशि आज होगा अच्छा मुनाफा, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 26 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 26 March 2026, वृषभ राशिफल 26 मार्च: अपने रिश्ते में आ रही दिक्कतों को सुलझाएं। आज के दिन काम से जुड़ी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। ये चुनौतियां आपकी क्षमता की असली परीक्षा ले सकती हैं। आज के दिन आपको धन लाभ होगा। साथ ही, आप पूरे दिन हेल्दी और तरोताजा महसूस करेंगे। अपने रिलेशन को किसी भी तरह की उथल-पुथल से दूर रखें। अपनी प्रोफेशनल स्किल्स साबित करने के लिए ऑफिस के सभी काम समय पर पूरे करें। आज आपकी आर्थिक सिचूऐशन और सेहत, दोनों ही अच्छे रहेंगे।
वृषभ राशि आज होगा अच्छा मुनाफा, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने प्रेम-जीवन को प्रगतिशील और एक्टिव बनाए रखें। अपने रिश्ते के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। आज के दिन का दोपहर का टाइम अपने साथी के साथ बैठकर भोजन करने और समय बिताने के लिए चुनें। अगर आप दोनों कहीं छुट्टियों पर जा रहे हैं, तो वहां कुछ रोमांचक एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। इससे आपका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनके जीवन में आज कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है। जो लोग अभी-अभी किसी नए रिलेशन में आए हैं, उन्हें अपने पार्टनर के प्रति अधिक मिलनसार और समझदार रवैया अपनाना चाहिए।
वृषभ राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
सुबह के टाइम में आपको अपने काम की परफॉर्मेंस से जुड़ी कुछ दिकट्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से आपके टीम लीडर या मैनेजर आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आज आपको अपनी कार्य-क्षमता और प्रोडक्टिविटी पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके रवैये या व्यवहार से कंपनी का मैनेजमेंट नाराज न हो। जो लोग मशीन या टेक्नोलॉजी से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें अपने ज्ञान और स्किल्स को बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किसी जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। आज का दिन खत्म होने से पहले ही आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू के नए कॉल आ सकते हैं।
वृषभ राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको पैसों से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पिछले निवेश से आपको अच्छा-खासा रिटर्न मिल सकता है। इस मुनाफे की मदद से आप अपने सभी पुराने कर्ज या बकाया चुका पाएंगे। आप किसी सामाजिक कार्य या नेक काम के लिए दान भी दे सकते हैं। परिवार के भीतर संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े किसी विवाद में घर की महिलाएं अहम भूमिका निभा सकती हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं लेकिन रिसर्च और एक्सपर्ट की सलाह के साथ। आपके भाई-बहन या कोई करीबी दोस्त आपसे फाइनेंशियल मदद मांग सकता है, जिसे आप आज मना नहीं कर पाएंगे।
वृषभ राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
अपने प्रोफेशनल जीवन और पर्सनल जीवन के बीच एक सही संतुलन बनाए रखें। ऐसा करने से आप मानसिक तनाव को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। पेट या पाचन से जुड़ी जो भी समस्याएं आपको परेशान कर रही थीं, उनसे आज आपको राहत मिलेगी। बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है, जबकि कुछ बुज़ुर्गों को हड्डियों से जुड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। शराब के नशे में गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। इसके अलावा, दिन के शुरुआती हिस्से में पानी के भीतर की जाने वाली एक्टिविटी में हिस्सा लेते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट