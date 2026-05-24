वृषभ राशिफल 25 मई: वृषभ राशि आज किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 25 मई: वृषभ राशि आज किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 25 May 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 25 May 2026, वृषभ राशिफल 25 मई: वृषभ राशि के जातकों आज अच्छा समय कहा जाएगा। मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा। परिवार का सपोर्ट बना रहेगा। धीरे-धीरे सिचूऐशन आपके पक्ष में आती हुई नजर आएगी। धैर्य बनाए रखना शुभ रहेगा। आज के दिन अधिक तनाव लेने से बचिए। एक नई स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाने या किसी पुराने शौक को फिर से शुरू करने पर विचार करें।
वृषभ राशि आज किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन लव लाइफ में थोड़ी दूरी बनी रह सकती है। दिल से दिल की बातचीत करें। जो लोग प्रेम में हैं, उनके रिश्तों में इमोशनल कनेक्शन बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए बहुत जल्द ही रिलेशनशिप में आने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आज के दिन मैरिड लोगों के बीच प्रेम बना रहेगा लेकिन थोड़ी दूरी बनी रह सकती है। आज के दिन परिवार का सहयोग बना रहेगा।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
सेहत के मामले में स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। आज के दिन कुछ लोगों के सीने में विकार संभव है और रक्तचाप ऊपर-नीचे हो सकता है। घर में कलहकारी स्थिति का निर्माण होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में आज के दिन तनाव लेने से बचें। खानपान में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा और धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती दिखाई पड़ेंगी।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का करियर और बिजनेस राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन बिजनेस में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रहेगा। परिवार का सहयोग बना रहेगा और धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में जाती दिखाई पड़ेंगी। आपकी रचनात्मकता हाई लेवल पर है। दूसरों की वाइब्स के साथ तालमेल बिठाने की आपकी क्षमता उत्पादक रहेगी। आज ऐसे मौके मिल सकते हैं, जो दूसरों की नजर से बच सकते हैं, जिससे आप दफ्तर में स्टार भी बन सकते हैं।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन धन से जुड़े मामलों में समझदारी लाभ दिलाएगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अत्यधिक लाभ होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आज आपकी ताकत है। धैर्य रखना और योजना बनाना लॉन्ग टर्म सुरक्षा की कुंजी है। अपने वित्तीय भविष्य के लिए योजना बनाने और गोल्स प्लान करने के लिए यह एक अच्छा दिन है।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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पुरस्कार
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विशेषज्ञता
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