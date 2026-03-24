वृषभ राशिफल 25 मार्च: वृषभ राशि आज बैंक डिटेल्स शेयर करने से बचें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 25 मार्च: वृषभ राशि आज बैंक डिटेल्स शेयर करने से बचें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 25 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 25 March 2026, वृषभ राशिफल 25 मार्च 2026: धैर्य रखने से निरंतर प्रगति होती है। आज के दिन एक टसक चुनें और उसे ध्यानपूर्वक पूरा करें। पारिवारिक सुख और आसान लाइफस्टाइल दिन को खुशनुमा बना देंगे। खर्च करने से पहले दो बार सोचें। आज शाम घर पर आराम करने और मन को शांत करने के लिए प्यार से बात करें। आज के दिन किसी की थोड़ी मदद करें और शांति के साथ सैर पर निकलें। आज के दिन आप धैर्यवान और स्टेबल महसूस करेंगे। छोटे-छोटे स्टेबल कदम बड़े कार्यों को सॉल्व कर सकते हैं। प्यार से बात करें। शांत रहें और घर पर छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लें।
वृषभ राशि आज बैंक डिटेल्स शेयर करने से बचें, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
वृषभ राशि वालों के लिए आज लव लाइफ रोमांस भरी रहेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो एक शांत बातचीत एक अच्छी दोस्ती में बदल सकती है। ईमानदारी और विनम्र रहें। कपल्स घर पर निरंतर स्नेह और रोमांटिक पलों का आनंद लेंगे। अपना स्नेह दिखाने के लिए एक छोटी सी कोशिश करें। छोटी-मोटी असहमति के दौरान कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। एक विचारशील मैसेज, साथ में चाय पीना या घर के किसी काम में मदद करना विश्वास को गहरा करेगा। आज हर कार्य में धैर्य और सम्मान बनाए रखें।
वृषभ राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम की स्पीड स्टेबल रहेगी। आज के दिन स्पीड के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें। प्रोजेक्ट जमा करने से पहले डिटेल्स की जांच करने के लिए समय निकालें। सहकर्मी को चुपचाप अपना सपोर्ट दें। टीम वर्क तारीफ दिलाता है। अगर आपको किसी छोटे टास्क को लीड करने के लिए कहा जाए, तो स्वीकार करें लेकिन क्लियर लेवल निर्धारित करें। जरूरी मैसेज को विनम्र और शॉर्ट रखें। गॉसिप से बचें और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें। एक छोटी, मैनेजेबल लिस्ट आपको कार्यों को पूरा करने, सिनीयर्स को प्रभावित करने और सप्ताह के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगी।
वृषभ राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
धन का मामला स्टेबल रहेगा, लेकिन आज छोटे खर्चों पर ध्यान दें। खरीदारी से पहले एक आसान लिस्ट बनाएं और केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही खर्च करें। अगर आपको छोटी राशि बचाने या निवेश करने का प्रस्ताव मिले, तो डिटेल्स पढ़ें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पूछें। बैंक डिटेल्स या पासवर्ड साझा करने से बचें। हर रोज थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करने से रकम बढ़ती जाती है। रसीदें संभाल कर रखें और छोटे प्रॉफिट को नोट करें। आज के दिन सावधानी के साथ किए गए चुनाव आपको आराम देंगे और जीवन में स्टेबिलिटी और शांति लाएंगे।
वृषभ राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
वृषभ राशि वालों की सेहत आज के दिन स्टेबल रहेगी। नियमित आदतें मददगार साबित होंगी। शरीर को तरोताजा रखने के लिए थोड़ी देर टहलने से शुरुआत करें। आज के दिन अकड़न दूर करने के लिए साधारण स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। हल्का, पौष्टिक शाकाहारी भोजन करें। आज के दिन भूख लगने पर फल, सब्जियां और गर्म सूप को प्राथमिकता दें। देर रात भारी नाश्ता करने से बचें। शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए गर्म पानी या हर्बल चाय का सेवन करें। काम के दौरान थोड़े-थोड़े आराम करें। आज के दिन तरोताजा रहने के लिए एक मिनट के लिए आंखें बंद करें। जल्दी सोने से आपको कल सुबह ताजगी के साथ उठने में मदद मिलेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट