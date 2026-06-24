वृषभ राशिफल 25 जून: वृषभ राशि आज मिलेगा कमाई बढ़ाने का मौका, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 25 जून: वृषभ राशि आज मिलेगा कमाई बढ़ाने का मौका, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 25 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 25 June 2026, वृषभ राशिफल 25 जून: आज आत्मविश्वास और ताजगी की अच्छी लहर पूरे दिन साथ रह सकती है। उठते ही मन ज्यादा ऊर्जावान और लंबे समय से रुके कामों को पकड़ने के लिए तैयार महसूस होगा। आपकी मौजूदगी असरदार रहेगी और लोग आपके अच्छे मूड को नोटिस करेंगे। निजी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह मजबूत दिन है, क्योंकि हिचक कम और हिम्मत ज्यादा है। कोई सामाजिक निमंत्रण या पारिवारिक मिलना-जुलना दिनचर्या में सुखद चमक ला सकता है। अपनी सामान्य झिझक से बाहर निकलकर हंसी-मजाक और हल्की बातचीत के बीच रहना मन को बहुत राहत देगा। आपके शब्दों में सीधापन रहेगा, लेकिन उसमें गर्मजोशी भी होगी, इसलिए आप आक्रामक नहीं बल्कि स्पष्ट और मजबूत लगेंगे। संचार से जुड़े हिस्से में सक्रियता यह भी दिखाती है कि भाई-बहन या करीबी पड़ोसी कोई दिलचस्प खबर दे सकते हैं। छोटे सफर या रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे होंगे। देर सुबह का कोई फोन कॉल उस अपडेट के साथ आ सकता है जिसका इंतजार था। दिन भर कुछ नया सीखने के लिए खुले रहें। सामान्य सी बातचीत भी काम की समझ दे सकती है।
वृषभ राशि आज मिलेगा कमाई बढ़ाने का मौका, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
लव राशिफल
आपका सकारात्मक नजरिया रिश्तों में अच्छा असर डालेगा। आप सहज ही ज्यादा खुशमिजाज लगेंगे और साथी भी इस हल्केपन को महसूस करेगा। अगर रोजमर्रा की भागदौड़ से रिश्ता थोड़ा एक जैसा लगने लगा था, तो आपका उत्साह फिर से चंचलता ला सकता है। शाम के लिए छोटा सा सुखद प्लान बनाएं। पसंदीदा खाना मंगाकर साथ बैठना भी काफी रहेगा। सिंगल वृषभ राशि वालों के लिए किसी सामाजिक जुटान या दोस्त के कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसकी पसंद आपसे मिलती हो। मुलाकात आराम से और बिना दबाव के आगे बढ़ सकती है, और यही गति आपको पसंद भी आएगी। संगीत या खाने की पसंद से जुड़ा मेल आकर्षण बढ़ा सकता है। पुराने रिश्तों में भविष्य की योजनाओं पर बिना ज्यादा तनाव के बात हो सकती है। हालांकि, अपनी ही राशि में मंगल होने से छोटी बातों पर चिढ़ थोड़ा जल्दी आ सकती है। साथी की किसी हल्की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लेना माहौल को सहज रखेगा।
करियर राशिफल
सीखने और कौशल बढ़ाने के लिहाज से दिन सहज सफलता दे सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान मजबूत रहेगा और कठिन विषय भी समझ में आने लगेंगे। अगर परीक्षा या प्रेजेंटेशन पास है, तो आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ा सहायक रहेगा। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और बेवजह खुद पर शक न करें। नौकरी या सेवा क्षेत्र में आप अपने काम को नए उद्देश्य के साथ कर पाएंगे। जो काम कल भारी लग रहा था, वह आज ज्यादा संभालने लायक लग सकता है, क्योंकि मन साफ और विश्वास स्थिर है। कारोबार वालों के लिए दायरा बढ़ाने वाला समय है। नए बाजार देखने, सप्लायर से मिलने या किसी व्यापारिक आयोजन में जाने के लिए लंबी यात्रा का संकेत अच्छा है। इस समय बने संपर्क आगे चलकर फायदेमंद संबंध बन सकते हैं। खेल या प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को छोटी सराहना या मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम मिल सकता है। आपकी मेहनत नजर आ रही है और लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं।
धन राशिफल
पैसों के मामले में आपकी समझ ठीक काम करेगी और व्यावहारिक फैसलों की ओर ले जाएगी। दिन रुका हुआ भुगतान, रिफंड या छोटी व्यावहारिक आर्थिक राहत का नहीं, बल्कि लगातार मेहनत से कमाई बढ़ाने का है। फिर भी किसी साइड प्रोजेक्ट या फ्रीलांस काम से आय बढ़ाने का मौका नजर आ सकता है। जिन सामाजिक संबंधों को आप आज संभालेंगे, उनका आगे चलकर हल्का आर्थिक फायदा भी हो सकता है। इसलिए काम से जुड़ी सामान्य बातचीत को हल्के में न लें। जो लोग विस्तार की सोच रहे हैं, उनके लिए करियर में दिखी लंबी यात्रा तुरंत पैसे के लिए नहीं, बल्कि आगे के रिटर्न के लिए निवेश जैसी है। सामाजिक मौके पर छोटे-छोटे आवेग वाले खर्च बढ़ सकते हैं, क्योंकि उदार मूड जेब जल्दी खुलवा सकता है। खुद पर थोड़ा खर्च करने में हर्ज नहीं, बस कुल रकम का ध्यान रखें। कुल मिलाकर दिन स्थिर बढ़त का साथ देता है, लापरवाह खर्च का नहीं।
सेहत राशिफल
शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से ताजगी भरा महसूस कर सकते हैं। सामान्य छोटी थकान या हल्की तकलीफें पीछे छूटती दिखेंगी। खुशी और उत्साह आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा कोई शारीरिक काम करें जो सच में पसंद हो, जैसे खेल, डांस या हरियाली में लंबी वॉक। शरीर को चलाना बोझ नहीं लगेगा, बल्कि अपनी ऊर्जा का आनंद जैसा लगेगा। मानसिक स्थिति भी उजली रहेगी, क्योंकि लोगों से अच्छे मेलजोल और आशावादी सोच का सहारा है। बस इतनी आग के बीच पानी पर्याप्त पीते रहें और व्यस्तता में भोजन न छोड़ें। हल्का और पौष्टिक खाना ऊर्जा को संतुलित रखेगा। अगर कोई छोटा हेल्थ चेक-अप या डेंटल अपॉइंटमेंट टलता जा रहा है, तो आज का सक्रिय मूड उसे बुक करने के लिए ठीक है।
आज की सलाह- अपने ऊंचे आत्मविश्वास को उस एक काम में लगाएं जिसे आप टाल रहे थे, और उसे दोपहर से पहले पूरा करने की कोशिश करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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