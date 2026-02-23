Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 24 फरवरी: वृषभ राशि आज हिसाब से आगे बढ़ें, करियर में अचानक न करें ये काम

Feb 23, 2026 09:51 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 24 February 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 24 फरवरी: वृषभ राशि आज हिसाब से आगे बढ़ें, करियर में अचानक न करें ये काम

Aaj ka Vrishabh Rashifal, Taurus Horoscope Today 24 February 2026, वृषभ राशिफल 24 फरवरी 2026: वृष राशि वालों आपके लिए सलाह ये रहेगी की अपनी रूटीन पर ध्यान दें। कामों को ऑर्गनाइज करें, अचानक बदलाव से बचें। पैसे के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। रिलेशन छोटे-छोटे अच्छे कामों से बेहतर होते हैं। आज के दिन सब्र रखें और क्लियर कदम उठाएं। आराम और आसान एक्सरसाइज से आपकी सेहत को फायदा हो सकता है। जल्दबाजी न करें। आज के दिन लगातार छोटे-छोटे फैसले दिन खत्म होने तक अच्छे नतीजे दे सकते हैं। आज आप शांत और स्टेबल महसूस करेंगे। जरूरी कामों को ध्यान से कर पाएंगे। छोटी-छोटी तरक्की से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अपने प्लान पर भरोसा करें।

वृषभ राशि आज हिसाब से आगे बढ़ें, करियर में अचानक न करें ये काम

वृष राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन प्यार भरे पलों से भरोसा और रिश्ता गहरा होगा। दिक्कतों पर बात करें और अपने पार्टनर की छोटी-छोटी जरूरतों पर ध्यान दें। आज के दिन तारीफ या मदद का हाथ मायने रखेगा। अगर सिंगल हैं, तो किसी शांत ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों, जहां बातचीत धीरे-धीरे और नैचुरली हो सके। आज के दिन जैसे हैं वैसे ही रहें और मुस्कुराएं। फालतू की बहस से बचें और इसके बजाय अच्छे शब्द चुनें। अपने बीच की इंटीमेसी बढ़ाने पर फोकस करें। रिश्तों को मजबूत करने और एक जैसी फीलिंग बनाने के लिए परंपराओं और छोटे-छोटे रीति-रिवाजों का सम्मान करें। घर पर बने स्नैक्स एक साथ शेयर करें।

वृष राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज काम के लिए लगातार कोशिश और हेल्दी रूटीन अच्छा रहेगा। पहले छोटे-छोटे काम पूरे करें और उन्हें पूरा हुआ मार्क करें ताकि कुछ प्रोग्रेस महसूस हो सके। मीटिंग में शांति से फैक्ट्स शेयर करें और अचानक वादे करने से बचें। अगर कोई नया आइडिया प्लान कर रहे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले स्टेप्स नोट कर लें और रिसोर्स चेक कर लें। टीम के सदस्य आपकी मदद की तारीफ करेंगे। पेपरवर्क निपटाने या अपने वर्कस्पेस को साफ करने के लिए शांत मन से काम लें। इससे स्ट्रेस कम होगा और आगे के बड़े कामों के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक साफ-सुथरी टू-डू लिस्ट पास रखें।

वृष राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन पैसे का मामला स्टेबल दिख रहा है लेकिन धीरे-धीरे बढ़ेगा। बड़ी खरीदारी से बचें और सिर्फ जरूरी खर्चों पर ध्यान दें। एक छोटी शॉपिंग लिस्ट बनाएं और उसी के हिसाब से आगे बढ़ें। डिसीजन लेने से पहले कीमतों की तुलना करें। अगर आप बिल मैनेज करते हैं, तो उन्हें ऑर्गनाइज करें और ड्यू डेट के लिए रिमाइंडर सेट करें। रोजाना के डिसीजन से छोटी-छोटी सेविंग्स जल्दी पूरी हो सकती है। इन्वेस्ट करने से पहले किसी भरोसेमंद एडवाइजर से बात करने पर विचार करें और क्लियर रिकॉर्ड और शांत फैसलों के लिए डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें। एक्स्ट्रा पैसे अपने सेविंग्स जार में इकट्ठा करें।

वृष राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपने शरीर का ख्याल रखें। मसल्स को एक्टिव बनाने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या योग से शुरुआत करें। फ्रेश खाना खाएं, आसानी से पचने के लिए फल और गर्म सूप शामिल करें। हाइड्रेटेड रहें और अगर आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो छोटे वॉकिंग ब्रेक लें। स्ट्रेस कम करने के लिए पांच मिनट तक शांत होकर सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अगर थके हुए हैं तो पहले आराम करें और रेगुलर नींद लें। छोटे,छोटे लगातार कदम आपकी एनर्जी और मूड को अच्छा बनाए रखेंगे। सोने से पहले धन्यवाद कहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

