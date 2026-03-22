वृषभ राशिफल 23 मार्च: वृषभ राशि आज इस काम से होगी तारीफ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 23 मार्च: वृषभ राशि आज इस काम से होगी तारीफ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 23 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 23 March 2026, वृषभ राशिफल 23 मार्च: वृषभ राशि वालों को नियमित लाइफस्टाइल और क्लियर प्राथमिकताओं से लाभ होगा। फाइनेंशियल डिसीजन में संयमित ऑप्शन फायदेमंद साबित होंगे। ऑफिस में आपका योगदान सम्मान दिला सकता है। धैर्य और सुनने की क्षमता से आपका घरेलू जीवन स्टेबल महसूस होगा। लंबे समय में हेल्दी रहने के लिए हेल्दी आदतें अपनाएं। जल्दबाजी में किए गए वादों से बचें। विकास को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। आज के दिन धैर्य और सावधानीपूर्वक योजना बनाने का फल मिलेगा। निरंतर प्रयास से विश्वास बढ़ेगा। छोटे, छोटे भरोसेमंद फैसले आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सुधार ला सकते हैं, जबकि शांत बातचीत गलतफहमियों को दूर करेगी।
वृषभ राशि आज इस काम से होगी तारीफ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि वालों का का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपके रिश्ते निरंतर ध्यान के छोटे-छोटे कार्यों से पुरस्कृत होंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो नई बातचीत में दिखावे के बजाय दोस्ती को मार्गदर्शक बनाएं। कोई भरोसेमंद व्यक्ति आपकी ईमानदारी पर गौर फरमाएगा। जीवनसाथी के लिए, एक साझा दिनचर्या बनाएं। अपनी एक्सपेक्टेशन और आवश्यकताओं के बारे में बात करने के लिए एक शांत शाम की योजना बनाएं। पर्फेक्शन पर जोर देने से बचें। आज के दिन समझौता विश्वास को मजबूत करता है। सही ढंग से निभाई गई साझा जिम्मेदारियां आपके कनेक्शन को गहरा करेंगी। साथ ही आप दोनों को साझा मूल्यों और सिक्योरिटी की याद दिलाएगी। प्रतिदिन एक साथ समय बिताने की कोशिश करेगी।
वृषभ राशि वालों का का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन ऑफिस में परिवर्तन के बजाय निरंतर प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। अपने टास्क को प्राथमिकता के अनुसार मैनेज करें। आज के दिन अगले टास्क पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करें। आपका सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण सिनीयर्स से तारीफ दिलाएगा। मीटिंग्स में फैक्ट्स को शांत भाव से प्रेजेंट करें। अगर कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो स्वीकार करने से पहले क्लियर सवाल पूछें। टीम का सपोर्ट मुश्किल कार्यों को सुगम बनाएगा। योजना बनाने के लिए समय निकालें ताकि लास्ट मोमेंट की हड़बड़ी से बचा जा सके।
वृषभ राशि वालों का का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज अपने बजट की जांच करें। आज के दिन छोटी-छोटी सेविंग्स करने के अवसर तलाशें। बड़े खर्चों को क्लियर कारणों न होने तक टाल दें। अगर निवेश की योजना बना रहे हैं, तो स्टेबल व सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता दें। आज के दिन कमिटेड होने से पहले डिटेल्स जान लें। विश्वसनीय सलाहकार से सवाल पूछें। जुर्माने से बचने के लिए बिल और लेन-देन की तिथियों पर ध्यान दें। एक मामूली अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है। इसलिए थोड़ी सेविंग्स तैयार रखें। जरूरत होने पर करीबी परिवार के साथ वित्तीय फैसले साझा करें। आज के दिन क्लियर योजनाएं तनाव को कम करती हैं और आराम प्रदान करती हैं। आज के दिन लक्ष्यों की मासिक तौर पर जांच करें।
वृषभ राशि वालों का का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आपके शरीर को नियमित देखभाल की आवश्यकता है। छोटी दैनिक आदतें आपके मूड और सहनशक्ति में सुधार कर सकते हैं। एनर्जी को बनाए रखने के लिए नियमित नींद और शांत शाम की दिनचर्या को प्राथमिकता दें। योग या पैदल चलना जैसी हल्की एक्टिविटी मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। बॉडी को पोषण देने के लिए ताजी सब्जियों, दाल और साबुत अनाज से युक्त पौष्टिक शाकाहारी भोजन चुनें। तनाव कम करने के लिए काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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