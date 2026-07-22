वृषभ राशिफल 23 जुलाई : वृषभ राशि आज ऑफिस में आप पर रहेगी नजर, पढ़ें राशिफल

वृषभ राशिफल 23 जुलाई : वृषभ राशि आज ऑफिस में आप पर रहेगी नजर, पढ़ें राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 23 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 23 July 2026, वृषभ राशिफल 23 जुलाई: सुबह से काम का दबाव, छोटी भागदौड़ और कई अधूरे काम एक साथ सामने आ सकते हैं। चंद्रमा का पहला असर आपको जिम्मेदार बनाता है, लेकिन इसी कारण मन में बेचैनी भी बढ़ सकती है। किसी की कही बात को चुनौती समझने के बजाय कार्य सूची बनाकर चलना बेहतर रहेगा। शरीर और दिमाग दोनों को व्यवस्थित रखने की जरूरत है। आपके राशि स्वामी की स्थिति घर और निजी आराम की चाह बढ़ा रही है, पर दिन का पहला हिस्सा आपको आराम नहीं लेने देगा। दोपहर के बाद माहौल थोड़ा नरम होगा। तब रिश्तों, साझेदारी और समझदारी से समाधान निकल सकता है। अगर किसी से मतभेद है, तो बाद का समय बातचीत के लिए बेहतर रहेगा। फिर भी अपनी रणनीति हर किसी से साझा न करें। कुछ लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। बहस से दूर रहना ही जीत जैसा रहेगा। जो प्रतियोगिता, इंटरव्यू या तुलना वाले माहौल में हैं, उनके लिए मेहनत का असर दिख सकता है। अपने आत्मविश्वास को तकरार में नहीं, काम में लगाएं।
वृषभ राशि आज ऑफिस में आप पर रहेगी नजर, पढ़ें राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में पहले हिस्से में चिड़चिड़ापन आ सकता है। अगर आप पहले से तनाव में हैं, तो साथी या करीबी व्यक्ति को अनजाने में कठोर जवाब दे सकते हैं। दिन बढ़ने पर स्थिति संभलती दिखेगी। शाम की ओर साझेदारी का भाव मजबूत होगा और मन बात सुनने को तैयार रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई परिचय या बातचीत आगे बढ़ सकती है, मगर जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। विवाहित लोग घर के छोटे काम मिलकर करें तो निकटता बढ़ेगी। किसी तीसरे व्यक्ति की राय को रिश्ते का केंद्र न बनने दें।
करियर राशिफल
कामकाज में प्रतिस्पर्धा का दबाव रहेगा, पर आप संभाल सकते हैं। ऑफिस में कोई व्यक्ति आपके काम पर नजर रख सकता है, इसलिए अधूरा काम न छोड़ें। अपने प्लान, दस्तावेज या तैयारी बेवजह साझा करना नुकसानदेह हो सकता है। बुध वक्री होने से पैसों या शब्दों से जुड़ी गलतफहमी बन सकती है, इसलिए मेल, मैसेज और रिपोर्ट दोबारा जांचें। प्रतियोगी परीक्षा, टेस्ट या इंटरव्यू में बैठे लोगों को मेहनत का सही उपयोग करना होगा। एकाग्रता बनी रही तो आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। बिजनेस में साझेदारी पर चर्चा बाद के हिस्से में बेहतर रहेगी।
धन राशिफल
उधार लेने या देने दोनों में सतर्क रहें। इस समय लिया गया कर्ज बाद में दबाव दे सकता है। छोटे खर्चों को हल्का न समझें। आपकी वाणी और धन से जुड़ा क्षेत्र सक्रिय है, इसलिए पैसों पर बातचीत करते समय स्पष्टता जरूरी होगी। किसी ऑफर, डिस्काउंट या जल्द लाभ वाले प्रस्ताव में पूरी जानकारी लें। काम से कमाई संभव है, मगर उसका उपयोग समझदारी से करना होगा। बजट लिखित रखें।
सेहत राशिफल
सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। थकान, चिड़चिड़ापन, पाचन की हल्की गड़बड़ी या आराम की कमी महसूस हो सकती है। बाहर का खाना कम लें और पानी समय पर पीते रहें। बहुत देर तक एक ही जगह बैठने से शरीर बोझिल लगेगा। हल्की स्ट्रेचिंग और पर्याप्त नींद मदद करेगी। अनावश्यक तनाव से दूरी बनाएं।
आज की सलाह: अपनी योजना कम लोगों को बताएं और बहस छोड़कर काम पर ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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