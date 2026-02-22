Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 23 फरवरी: वृषभ राशि आज ऑफिस मे 2 चीजों पर रखें पूरा फोकस, ऐसे मैनेज करें धन

Feb 22, 2026 08:55 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 23 February 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal: Taurus Horoscope Today 23 February 2026, वृषभ राशिफल 23 फरवरी 2026: वृष राशि आज के दिन आपका स्वभाव आपकी मदद करेगा। छोटे कामों पर ध्यान दें, स्टेप्स प्लान करें, और जरूरत पड़ने पर आराम भी करें। भरोसेमंद दोस्तों से सलाह लें। अचानक खरीदारी करने से बचें। जो कमाते हैं उसमें से थोड़ा सेविंग्स करें। शांत, सब्र और क्लियर फैसले धीरे-धीरे लेकिन तरक्की और शांति से संतुष्टि लाएंगे। आज के दिन आप धीरे-धीरे लेकिन क्लीयर तौर पर आगे बढ़ें। सोचें, मदद लें, एनर्जी बचाएं, प्यार से बात करें, और हर शाम शांति से सफलता पाने के लिए छोटे-छोटे काम पूरे करें।

वृष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन प्यार छोटी-छोटी देखभाल और लगातार ध्यान देने से बढ़ सकता है। धीरे-धीरे बोलें और बिना टोके अपने पार्टनर को सुनें। टहलने या चाय पर बात करने जैसे आसान प्लान शेयर करें। अगर आप सिंगल हैं, तो शांत माहौल में दोस्तों के दोस्तों से मिलने के लिए तैयार रहें। ऐसे कड़े शब्दों से बचें, जिनसे भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। वादे निभाएं और सम्मान दिखाएं। आपका दयालु स्वभाव भरोसा पैदा कर सकता है और करीबी रिश्ते बनाता है, जो समय, प्यार और सुरक्षा के साथ गहरे होते जाते हैं।

वृष राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

काम पर आज के दिन लगातार तरक्की और क्लियर स्टेप्स पर ध्यान दें। एक बार में एक काम करें और उसे अच्छी तरह से पूरा करें। जब कोई स्टेप मुश्किल लगे तो मदद भी मांगें। अपना विनम्र व्यवहार दिखाएं और आज के दिन टीम के साथियों के साथ क्रेडिट शेयर करें। छोटी-छोटी गलतियों पर बहस न करें। आज के दिन सीखने का एक छोटा सा सेशन काम आएगा। आइडिया और टास्क के नोट्स रखें।

वृष राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन पैसा स्टेबल रहेगा, अगर आप प्लान बनाकर चलें और डील करने में जल्दबाजी न करें। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले सभी बिल और डिटेल चेक कर लें। छोटी कमाई में से भी थोड़ा पैसा बचाएं। परिवार के साथ बजट टिप्स शेयर करें और उनके आइडिया सुनें। बिना सहमति के पैसे उधार देने से बचें। छोटे कामों या पड़ोसियों की मदद करने से एक्स्ट्रा इंकम का एक आसान मौका मिल सकता है। बाद में सुरक्षा के लिए पेमेंट और रसीदों का क्लियर रिकॉर्ड रखें और भविष्य की जरूरतों के लिए प्लान बनाएं।

वृष राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपके शरीर को आराम और लगातार मूवमेंट की जरूरत है। सही समय पर उठें और धीरे-धीरे स्ट्रेच करें। गर्म पानी का सेवन करें और सादा शाकाहारी खाना खाएं, जिससे एनर्जी मिले। बाहर थोड़ी देर टहलें और धीरे-धीरे सांस लें। सोने से पहले भारी या मसालेदार खाना खाने से बचें। हाइजीन मेंटेन करें और शांति महसूस करने के लिए जगह को साफ रखें। जल्दी सोएं और अच्छे विचार सोचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey

सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

