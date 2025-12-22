Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 23 December 2025 future predictions
वृषभ राशिफल 23 दिसंबर: वृषभ राशि आज स्मार्ट तरीके से पैसा हैंडल करें, देरी से बचने के लिए करें ये काम

वृषभ राशिफल 23 दिसंबर: वृषभ राशि आज स्मार्ट तरीके से पैसा हैंडल करें, देरी से बचने के लिए करें ये काम

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 23 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Dec 22, 2025 09:48 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 23 December 2025, वृषभ राशिफल 23 दिसंबर 2025: आज के दिन धीरे-धीरे फैसले आपके दिन को गाइड करेंगे। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाने पर ध्यान दें और उसे अच्छे से पूरा करें। जरूरत पड़ने पर प्यार से मदद मांगें और छोटे-छोटे नोट्स रखें। दोस्तों के साथ प्रैक्टिकल कदम और क्लियर बातचीत कामों को आसान बनाएगी और अगले महत्वपूर्ण कदम की ओर स्पीड बनाएगी। आज आपको छोटे-मोटे काम पूरे करने के लिए शांत और अच्छी एनर्जी मिलेगी। सोच-समझकर लिए गए फैसले और प्यार भरी बातें कल के लिए आराम और क्लियर प्लान लाएंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ राशि आज स्मार्ट तरीके से पैसा हैंडल करें, देरी से बचने के लिए करें ये काम

वृषभ राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन जब आप सोच-समझकर देखभाल दिखाते हैं तो रिश्तों में प्यार बढ़ता है। एक प्यार भरा मैसेज या छोटे-मोटे कामों में मदद करने जैसे छोटे-छोटे काम आपके पार्टनर के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। प्लान के बारे में धीरे से बात करें और छोटे-छोटे सपनों पर फोकस करें। आज के दिन साथ में शांत पल बिताने के लिए समय निकालें। आज के दिन अपनी पसंदीदा चाय शेयर करें या टहलें, और अपने रूटीन को सिंपल रखें। ये छोटे-छोटे प्रयास विश्वास को गहरा करेंगे और आपके रिश्ते को सुरक्षित और रोमांटिक महसूस कराएंगे। आज के दिन छोटे-छोटे प्रयासों के लिए प्यार से धन्यवाद कहें।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 12 राशियों के लिए 22-28 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:शनि की चाल बदलने से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, होगा बंपर लाभ

वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल: आज के दिन काम तब सबसे अच्छा होता है जब आप एक बार में एक टास्क उठाते हैं। आज के दिन के कामों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और उन्हें क्लियर करें। अपने सिंपल आइडिया किसी भरोसेमंद सहकर्मी के साथ शेयर करें और फीडबैक को स्वीकार करें। देरी से बचने के लिए अपने टूल्स और डेस्क को साफ-सुथरा रखें। आज एक छोटा सा मददगार काम सम्मान बढ़ाएगा और जल्द ही एक छोटे प्रोजेक्ट को हैन्डल करने का मौका देगा। मन को क्लियर करने के लिए एक छोटा ब्रेक लें और तरोताजा होकर काम शुरू करें।

वृषभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: पैसे को आज के दिन अच्छे से संभालें और देखें कि आपको किन चीजों की जरूरत है। छोटे-छोटे साप्ताहिक खर्चों के लिए एक छोटी बजट लिस्ट बनाएं और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। बड़ी खरीदारी तब तक टाल दें जब तक ज्यादा जरूरत न हो। सिंपल घर के बने ऑप्शन चुनकर और एक छोटा रेगुलर खर्च कम करके अभी थोड़ी सेविंग्स करें। रसीदें एक जगह रखें और बैंक नोट्स चेक करें। आपकी ये छोटी-छोटी आदतें आपको सिक्योर महसूस कराएंगी। एक्स्ट्रा कमाने का एक छोटा सा तरीका ढूंढें। और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें।

ये भी पढ़ें:25 दिसंबर से इन राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, मंगल करेंगे गोचर
ये भी पढ़ें:धन कमाने में बेहद तेज होती हैं ये 4 राशियां, हर मोड पर भाग्य देता है साथ

वृषभ राशि का आज का सेहत राशिफल: आज अपने शरीर की देखभाल जरूर करें। आज के दिन धीरे-धीरे चलें, पीठ और पैरों को स्ट्रेच करें, और थकने पर थोड़ी देर आराम करें। पनि का भरपूर सेवन करें। हल्का फ्रेश खाना खाएं, जो आपका बिना ज्यादा फैट के जरूरी पोषक तत्व दे सके। जल्दी सोने की कोशिश करें और सोने का एक शांत रूटीन रखें। सिंपल स्ट्रेचिंग, छोटी सैर और स्थिर घंटे रखने जैसी छोटी दैनिक आदतें समय के साथ एनर्जी और मूड में सुधार करेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Taurus Taurus Horoscope Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने