आज का वृषभ राशिफल (22 अक्टूबर): आज पैसे के मामले में ध्यान रखें ये 3 बातें

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 22 October 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 22 October 2026, वृषभ राशिफल : जन्म चंद्र राशि के अनुसार आज पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम की व्यवस्था, जवाबदेही और अपनी भूमिका स्पष्ट करने पर ध्यान रह सकता है। प्रयास से प्रक्रिया संभालने में मदद मिल सकती है, हालांकि पहचान मिलने की अपेक्षा सीमित रखें। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर महत्वाकांक्षा के साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी स्थान रखने को कहती है। कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो तो अपनी तैयारी साथ रखें। काम में उपयोगी बने रहने का अर्थ हर जिम्मेदारी अकेले उठाना नहीं है। जरूरी सहयोग मांगना भी व्यावहारिक तरीका है।

धन राशिफल वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्य से लक्ष्य पूरे करना, भरोसेमंद संपर्क बनाए रखना और पिछले प्रयासों का हिसाब देखना उपयोगी हो सकता है। आमदनी फिर भी निश्चित नहीं है। मिलने वाली रकम को खाते में आने से पहले खर्च की योजना में न जोड़ें। व्यवसाय में लंबित बिल की स्थिति विनम्रता से पूछना उचित रहेगा। यदि जीवनसाथी के माध्यम से संपत्ति संबंधी प्रस्ताव मिले तो मालिकाना हक, कर्ज और दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराएं। केवल पारिवारिक भरोसे पर बड़ी आर्थिक सहमति न दें। घरेलू खरीद में कीमत के साथ टिकाऊपन और बाद के खर्च भी देखें। छोटी नियमित बचत के लिए उपलब्ध रकम का वास्तविक आकलन करें।

लव राशिफल व्यस्तता के बीच साथी को अपनी उपलब्धता के बारे में स्पष्ट बताना उपयोगी रहेगा। बातचीत के लिए सहमति से समय निकालें, लेकिन ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में वक्री है। रोजमर्रा के सहयोग, घरेलू काम और अनकही अपेक्षाओं की समीक्षा संबंधों में मदद कर सकती है। यदि किसी बुजुर्ग की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है तो बाकी सदस्यों के साथ जरूरी जानकारी साझा करें। परिवार में किसी की चिंता को छोटा बताने के बजाय पूछें कि उसे किस सहायता की जरूरत है। नए परिचय में विनम्रता के साथ अपनी सुविधा और सीमाएं भी स्पष्ट रखें।

सेहत राशिफल काम व्यवस्थित होने पर मन का बोझ कुछ हल्का महसूस हो सकता है, लेकिन शरीर की जरूरतों पर अलग से ध्यान दें। लंबे समय तक बैठे रहते हों तो बीच में स्थिति बदलें और हल्का चलें। भोजन टालने की आदत हो तो सुविधाजनक, सामान्य भोजन की व्यवस्था पहले कर लें। माता या पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो तो अनुमान के बजाय उनकी वास्तविक स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार कदम उठाएं। अपनी व्यायाम क्षमता से आगे बढ़ने का दबाव न लें। नई या लगातार तकलीफ होने पर उचित चिकित्सकीय मार्गदर्शन लें, केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें।

शुभ अंक- ६

शुभ रं- बहुरंगी

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें काम की प्रमुख प्राथमिकताओं पर संबंधित व्यक्ति से पुष्टि लें। घर में भी एक जरूरी जिम्मेदारी का बंटवारा स्पष्ट करें और लंबित भुगतान का विवरण व्यवस्थित रखें, ताकि आपकी योजना उपलब्ध साधनों के अनुरूप रहे।