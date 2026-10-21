आज का वृषभ राशिफल (22 अक्टूबर): आज पैसे के मामले में ध्यान रखें ये 3 बातें
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 22 October 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 22 October 2026, वृषभ राशिफल : जन्म चंद्र राशि के अनुसार आज पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के दसवें भाव में रहेगा। काम की व्यवस्था, जवाबदेही और अपनी भूमिका स्पष्ट करने पर ध्यान रह सकता है। प्रयास से प्रक्रिया संभालने में मदद मिल सकती है, हालांकि पहचान मिलने की अपेक्षा सीमित रखें। राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी पेशेवर महत्वाकांक्षा के साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी स्थान रखने को कहती है। कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो तो अपनी तैयारी साथ रखें। काम में उपयोगी बने रहने का अर्थ हर जिम्मेदारी अकेले उठाना नहीं है। जरूरी सहयोग मांगना भी व्यावहारिक तरीका है।
आज का वृषभ राशिफल (22 अक्टूबर): आज पैसे के मामले में ध्यान रखें ये 3 बातें
करियर राशिफल
अटकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पहले देखें कि बाधा जानकारी की कमी है या जिम्मेदारी अस्पष्ट है। संबंधित व्यक्ति से संक्षिप्त और ठोस सवाल पूछना उपयोगी हो सकता है। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में है, फिर भी प्रगति के लिए अभ्यास, पहल और लगातार प्रयास जरूरी रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति का सुझाव मिले तो उसे अपनी वास्तविक जरूरत से मिलाएं। नौकरी खोज रहे हों तो आवेदन में काम के उदाहरण और संबंधित कौशल स्पष्ट करें। विद्यार्थियों के लिए प्रश्न हल करने के बाद गलतियों की सूची बनाना मददगार रहेगा। केवल पढ़ा हुआ परिचित लगने को तैयारी पूरी होने का प्रमाण न मानें। व्यवसाय करते हों तो पुराने ग्राहक से जरूरत और सेवा पर बात कर सकते हैं। किसी नए परिचय को तत्काल अवसर मानने के बजाय उसकी विश्वसनीयता परखें।
धन राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में है। धैर्य से लक्ष्य पूरे करना, भरोसेमंद संपर्क बनाए रखना और पिछले प्रयासों का हिसाब देखना उपयोगी हो सकता है। आमदनी फिर भी निश्चित नहीं है। मिलने वाली रकम को खाते में आने से पहले खर्च की योजना में न जोड़ें। व्यवसाय में लंबित बिल की स्थिति विनम्रता से पूछना उचित रहेगा। यदि जीवनसाथी के माध्यम से संपत्ति संबंधी प्रस्ताव मिले तो मालिकाना हक, कर्ज और दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच कराएं। केवल पारिवारिक भरोसे पर बड़ी आर्थिक सहमति न दें। घरेलू खरीद में कीमत के साथ टिकाऊपन और बाद के खर्च भी देखें। छोटी नियमित बचत के लिए उपलब्ध रकम का वास्तविक आकलन करें।
लव राशिफल
व्यस्तता के बीच साथी को अपनी उपलब्धता के बारे में स्पष्ट बताना उपयोगी रहेगा। बातचीत के लिए सहमति से समय निकालें, लेकिन ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो। शुक्र तुला राशि के छठे भाव में स्वराशि में वक्री है। रोजमर्रा के सहयोग, घरेलू काम और अनकही अपेक्षाओं की समीक्षा संबंधों में मदद कर सकती है। यदि किसी बुजुर्ग की देखभाल आपकी जिम्मेदारी है तो बाकी सदस्यों के साथ जरूरी जानकारी साझा करें। परिवार में किसी की चिंता को छोटा बताने के बजाय पूछें कि उसे किस सहायता की जरूरत है। नए परिचय में विनम्रता के साथ अपनी सुविधा और सीमाएं भी स्पष्ट रखें।
सेहत राशिफल
काम व्यवस्थित होने पर मन का बोझ कुछ हल्का महसूस हो सकता है, लेकिन शरीर की जरूरतों पर अलग से ध्यान दें। लंबे समय तक बैठे रहते हों तो बीच में स्थिति बदलें और हल्का चलें। भोजन टालने की आदत हो तो सुविधाजनक, सामान्य भोजन की व्यवस्था पहले कर लें। माता या पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो तो अनुमान के बजाय उनकी वास्तविक स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार कदम उठाएं। अपनी व्यायाम क्षमता से आगे बढ़ने का दबाव न लें। नई या लगातार तकलीफ होने पर उचित चिकित्सकीय मार्गदर्शन लें, केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें।
शुभ अंक- ६
शुभ रं- बहुरंगी
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
काम की प्रमुख प्राथमिकताओं पर संबंधित व्यक्ति से पुष्टि लें। घर में भी एक जरूरी जिम्मेदारी का बंटवारा स्पष्ट करें और लंबित भुगतान का विवरण व्यवस्थित रखें, ताकि आपकी योजना उपलब्ध साधनों के अनुरूप रहे।
क्या न करें
प्रभावशाली परिचय को नौकरी या लाभ का आश्वासन न मानें। अपनी उपलब्धता से अधिक काम स्वीकार करने और संपत्ति की चर्चा में बिना दस्तावेज देखे सहमति देने से बचें, चाहे प्रस्ताव परिचित से मिला हो।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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