Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वृषभ राशिफल 22 जुलाई: वृषभ राशि आज बुध की स्थिति बढ़ाएगी गलतफहमी, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 22 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 22 जुलाई: वृषभ राशि आज बुध की स्थिति बढ़ाएगी गलतफहमी, पढ़ें राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 22 July 2026, वृषभ राशिफल 22 जुलाई: कामकाज, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को ठीक करने वाला दिन है। मन में उत्साह रहेगा और अपने तरीके से चीजें संभालने का भरोसा भी बना रहेगा। लग सकता है कि बहुत कुछ एक साथ करना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उसमें क्रम बना पाएंगे। चंद्रमा का असर आपको व्यावहारिक रखेगा, इसलिए भावनाओं के बजाय काम के हिसाब से फैसले लेना आसान रहेगा। शरीर में ऊर्जा है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में सक्रियता बढ़ा रहा है। फिर भी हर बात पर जिद न करें। परिवार या सामाजिक दायरे में किसी आयोजन में शामिल होने की संभावना है। वहां आपकी मौजूदगी ध्यान खींच सकती है। कुछ लोग आपसे सलाह भी मांगेंगे। पुराने अटके छोटे काम, बिल, कागज या अपॉइंटमेंट निपटाने के लिए समय अच्छा है। दिन भर की व्यस्तता के बीच भी मन में खुशी बनी रह सकती है। बस अपनी गति के साथ दूसरों की सीमाओं का भी ध्यान रखें।

वृषभ राशि आज बुध की स्थिति बढ़ाएगी गलतफहमी, पढ़ें राशिफल

लव राशिफल

रिश्तों में आपका व्यवहार व्यावहारिक रहेगा, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, थोड़ा अपनापन दिखाना भी जरूरी है। साथी को यह महसूस होना चाहिए कि आप केवल काम में नहीं, रिश्ते में भी मौजूद हैं। यदि दोनों के बीच रोजमर्रा की बातों को लेकर टेंशन थी, तो शांत बातचीत से बात संभल सकती है। परिवार के साथ किसी कार्यक्रम या मिलना-जुलना रिश्तों में गर्माहट लाएगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचित के साथ बात आगे बढ़ाने का मौका बन सकता है, पर जल्द निष्कर्ष न निकालें।

करियर राशिफल

पढ़ाई में मेहनत का सीधा लाभ मिलता दिख रहा है। जो विद्यार्थी नियमित अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास महसूस होगा। प्रतियोगी माहौल में भी आप अपने काम से जगह बना सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए दिन मजबूत है। आत्मविश्वास के साथ किया गया काम सराहना दिला सकता है। अधिकारी आप पर भरोसा दिखा सकते हैं। व्यापारियों के लिए बाहर जाकर, लोगों से मिलकर या नए क्षेत्र को समझकर आगे बढ़ने की सोच बन सकती है। लंबी या काम से जुड़ी यात्रा की तैयारी भी हो सकती है। खेल, प्रदर्शन या कौशल आधारित क्षेत्र के लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है।

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति संभली हुई रहेगी। आय सामान्य गति से बनी रह सकती है और काम से जुड़ा पैसा मेहनत के अनुपात में आता दिखेगा। खर्च का दबाव बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन घर या सुविधा की चीजों पर कुछ रकम जा सकती है। किसी खरीदारी से पहले जरूरत और शौक में फर्क करें। उधार देने या लेने के मामले में साफ शब्दों का उपयोग करें, क्योंकि बुध की स्थिति गलतफहमी बढ़ा सकती है।

ये भी पढ़ें:8 दिन बाद से इन 4 राशियों पर बरसेगा धन ही धन, शुक्र गोचर से होगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:3 दिन बाद से कुंभ समेत इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मार्गी बुध गोचर से मिलेगी

सेहत राशिफल

सेहत कुल मिलाकर अच्छी रहने की संभावना है। शरीर में फुर्ती रहेगी और मन भी सक्रिय रहेगा। फिर भी अधिक काम के बीच आराम की कमी न होने दें। भोजन समय पर लें। अगर पिछले दिनों थकान जमा हुई थी, तो हल्की एक्सरसाइज और ठीक नींद आपको जल्दी संतुलन में लाएगी। दिन के अंत में थोड़ा शांत समय लें, इससे मन स्थिर रहेगा।

आज की सलाह: जो काम टलते रहे हैं, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर एक-एक करके पूरा करें।

ये भी पढ़ें:राशिफल 22 जुलाई: कल इन 6 राशियों की लाइफ में होंगे बड़े बदलाव
ये भी पढ़ें:आज से इन राशियों की रौशन होगी किस्मत, 14 दिन तक मिलेगा फायदा ही फायदा
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Taurus
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने