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वृषभ राशिफल 21 जून: वृषभ राशि आज केवल ऑफर देखकर न करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 21 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 21 जून: वृषभ राशि आज केवल ऑफर देखकर न करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 21 June 2026, वृषभ राशिफल 21 जून: आज खर्च का रुझान आज थोड़ा बढ़ा हुआ दिखता है। इसलिए दिन की शुरुआत समय और पैसे दोनों को देखकर करें। रविवार का माहौल घर, परिवार और सुविधा से जुड़ी बातों पर ध्यान दिला रहा है। चंद्रमा पहले सिंह में और फिर 15:39 के बाद कन्या में जाएगा, इसलिए सुबह मन सामाजिक रहेगा और शाम तक व्यवहार ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगा। घर के लिए कोई उपयोगी सामान लेने, इंटीरियर बदलने या पुरानी व्यवस्था सुधारने का विचार आगे बढ़ सकता है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी या कंप्यूटर जैसी जरूरत की चीजों पर बातचीत हो सकती है। संपत्ति से जुड़ा मामला भी अनुकूल दिखता है, पर हर कागज पढ़ना जरूरी रहेगा। मां का सहयोग या उनकी राय आज खास काम आ सकती है। कोई फोन कॉल ऐसा भी हो सकता है जो आपका मूड बदल दे और किसी योजना को स्पष्ट कर दे। बाहर फिल्म, पिकनिक या किसी सामाजिक कार्यक्रम का योग बन सकता है। यह दिन चमकदार फैसलों का नहीं, समझदार फैसलों का है। धीरे चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा।

वृषभ राशि आज केवल ऑफर देखकर न करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

वैवाहिक जीवन में नरमी और साथ का भाव रहेगा। जीवनसाथी के साथ घरेलू जरूरत, खर्च या परिवार की योजना पर सीधी बात होगी और बात बन भी सकती है। एक दूसरे की बात बीच में काटने के बजाय पूरी सुनना ज्यादा अच्छा रहेगा। मां से जुड़ी कोई बात मन को कोमल बना सकती है। परिवार में आपका शांत रवैया कई उलझन सुलझा देगा। यदि किसी रिश्तेदार या परिचित के यहां बुलावा आए तो जाने से मन हल्का होगा। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा भरोसे की जरूरत है। कोई पुरानी शिकायत छोटे संवाद से कम हो सकती है. अच्छी बात यह है कि अपने लोग आपके खिलाफ नहीं हैं। उन्हें बस आपकी स्पष्टता चाहिए।

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

करियर के मोर्चे पर आज बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखता, लेकिन मन का संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। छुट्टी का दिन होने पर भी कुछ लोग ऑफिस की बात या आने वाले हफ्ते की प्लानिंग में लगे रह सकते हैं। ऐसा करना ठीक है, पर अपने ऊपर अनावश्यक दबाव न डालें। जो लोग प्रॉपर्टी, होम डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सुविधा सेवाओं या फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए दिन उपयोगी साबित हो सकता है। छात्रों को पढ़ाई में बहुत तेज परिणाम का दबाव नहीं रखना चाहिए। आज बेहतर यही है कि वे एक विषय चुनकर उसे साफ समझें। घर के शांत कोने में बैठकर पढ़ना अच्छा रहेगा। किसी शिक्षक, अभिभावक या परिवार के बड़े से एक उपयोगी सलाह मिल सकती है। यह दिन धीमी प्रगति का है, लेकिन सही दिशा दिखा सकता है।

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?

आमदनी ठीक रहने के बावजूद खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है। खासकर घर के सामान, सजावट, मरम्मत या सुविधा से जुड़े भुगतान सामने आ सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी खरीदने या बुकिंग का विचार है, तो जल्दबाजी से नहीं, तुलना करके आगे बढ़ें। आज खर्च पूरी तरह व्यर्थ नहीं होंगे। कई भुगतान काम के साबित हो सकते हैं। फिर भी केवल ऑफर देखकर सामान न लें। एक सूची बनाकर खरीदारी करें। जो खर्च बाद में भी हो सकता है, उसे कुछ दिन टालना समझदारी होगी। आर्थिक स्थिति संभाली जा सकती है, बस भावुक खरीदारी से बचें।

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वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

मन और शरीर दोनों को आराम की जरूरत रहेगी। दिन भर बाहर घूमने या कार्यक्रम में जाने से थकान जमा हो सकती है। आंखों और गर्दन पर ध्यान दें, खासकर अगर लंबे समय तक कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठना हो। मीठा और ठंडा साथ में ज्यादा लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। दोपहर में दस मिनट आंखें बंद करके बैठना अच्छा रहेगा। घर का साधारण खाना और थोड़ा सादा पानी आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगा।

आज की सलाह- खरीदारी से पहले सूची बनाएं और परिवार की राय को खर्च से ऊपर रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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