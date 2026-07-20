वृषभ राशिफल 21 जुलाई: वृषभ राशि आज सिर्फ सुनकर पैसा न लगाएं, पढें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 21 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 21 July 2026, वृषभ राशिफल 21 जुलाई: दिन की शुरुआत हल्के और खुश मूड से हो सकती है। मन रचनात्मक रहेगा और परिवार या बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। अगर आप किसी शौक, कला, कंटेंट, डिजाइन या मनपसंद काम में समय देना चाहते हैं तो सुबह का हिस्सा अच्छा रहेगा। बाद में लय बदल सकती है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और छोटी-छोटी बातों में मेहनत ज्यादा लगेगी। कामों को टालने की जगह उन्हें क्रम से पूरा करना ही राहत देगा। मंगल आपकी राशि में है, इसलिए ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन उसी ऊर्जा को अगर आप जिद या गुस्से में बदल देंगे तो दिन थका देगा। चंद्रमा का बाद का असर दिनचर्या, सेवा, स्वास्थ्य और कामकाज को आगे लाता है। घर और ऑफिस दोनों जगह आपसे पहल की उम्मीद रहेगी। अपनी क्षमता अच्छी है, बस गति और धैर्य का संतुलन बनाए रखें।
वृषभ राशि आज सिर्फ सुनकर पैसा न लगाएं, पढें Taurus Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में सुबह का समय काफी प्यारा रह सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए बातचीत में मिठास रहेगी। डेट, कॉफी, साथ टहलना या हल्की-फुल्की बातों में भी नजदीकी महसूस होगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी साथी का सहयोग अच्छा रहेगा। बाद में काम का दबाव बढ़ने पर ध्यान बंट सकता है, इसलिए रिश्ते को अनदेखा न करें। बच्चों से जुड़ी खुशी या संतोष मिल सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे जल्दबाजी में बड़े वादे न करें, लेकिन इशारों की जगह साफ और सम्मानजनक बातचीत करें। शुक्र घर के सुख का भाव बढ़ा रहा है, इसलिए घरेलू माहौल को आरामदायक बनाना रिश्तों के लिए फायदेमंद रहेगा।
करियर राशिफल
छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर अगर वे मन लगाकर पढ़ने का तय कर लें। सुबह का हिस्सा समझने, लिखने, रिवीजन और रचनात्मक विषयों के लिए मददगार रहेगा। दोपहर के बाद प्रतियोगिता, असाइनमेंट, डेडलाइन और प्रैक्टिकल काम का दबाव बढ़ सकता है। कारोबारियों को विस्तार के बारे में सोचने का मौका मिल सकता है, लेकिन हर नई योजना को तुरंत शुरू करने से पहले लागत, टीम और समय जरूर देखें। नौकरीपेशा लोगों के लिए मेहनत का दिन है। छोटे काम भी ध्यान मांगेंगे। बुध वक्री होने से पैसों, दस्तावेजों या बोलचाल में भ्रम हो सकता है। इसलिए हर जरूरी बात लिखित में रखें। आपकी स्थिरता और फॉलोअप ही दिन की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।
धन राशिफल
धन के मामले में आकर्षक मौके दिख सकते हैं, लेकिन जोखिम को समझकर चलना जरूरी है। किसी अटकल, ट्रेड या तेज लाभ वाले विकल्प में सिर्फ सुनकर पैसा न लगाएं। अगर पहले से कोई निवेश योजना है, तो उसकी समीक्षा करें। आमदनी की संभावना बनी रहेगी, पर खर्च भी साथ में बढ़ सकते हैं। घर, सुविधा या परिवार पर पैसा जाने के योग हैं। बजट बनाकर चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा। नकद और डिजिटल दोनों भुगतान पर नजर रखें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर को जरूरत से ज्यादा धकेलना ठीक नहीं रहेगा। दोपहर के बाद काम का दबाव थकावट दे सकता है। खाने का समय न बिगाड़ें। तला-भुना या बहुत मीठा कम लें। छोटी वॉक, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी आपको स्थिर रखेंगे। अगर मन बेचैन हो तो थोड़ी देर स्क्रीन से दूर रहना मदद करेगा। दिनचर्या संभालना ही सेहत संभालना है।
आज की सलाह: खुशी के साथ अनुशासन भी रखें, तभी दिन का फायदा पूरा मिल पाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र