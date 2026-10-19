आज का वृषभ राशिफल 20 अक्टूबर: आज अभी बड़ी खरीद करना जरूरी नहीं, पढ़ें Taurus Horoscope

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 20 October 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 20 October 2026, आज का वृषभ राशिफल : रोज की परिचित सोच से थोड़ा बाहर निकलने का मन हो सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा। किसी अनुभव, उपयोगी बातचीत या छोटी यात्रा से अपना नजरिया बदलने का अवसर मिल सकता है। सुबह किसी काम का उद्देश्य समझ लें। केवल इसलिए योजना न चुनें कि दूसरे उसे अच्छा बता रहे हैं। दोपहर में किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनते समय अपने सवाल भी रखें। आपकी परिस्थिति अलग है, इसलिए सलाह का उपयोग भी उसी हिसाब से होगा। घर और काम के बीच राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में रहते हुए पेशेवर अवसर को समय देने तथा घरेलू जुड़ाव बनाए रखने का चुनाव सामने रखते हैं। बाहर का कार्यक्रम लंबा हो तो घर पर इसकी जानकारी दें। शाम में मिली किसी सीख को छोटा व्यावहारिक रूप देने की कोशिश करें। किसी शांत गतिविधि या पसंद की किताब से मन को ताजगी मिल सकती है। दिन उपयोगी होने के लिए बहुत घटनापूर्ण होना जरूरी नहीं है।

करियर राशिफल पढ़ाई में किसी विषय का उपयोग समझ आने से रुचि बढ़ सकती है। सीखने की कोशिशों में गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में रहते हुए छोटे प्रयोग और स्पष्ट अभिव्यक्ति से समझ मजबूत करने की दिशा देता है। कोई अवधारणा पढ़ें तो उसका रोजमर्रा का उदाहरण खुद बनाएं। नौकरी में प्रशिक्षण, प्रस्तुति या नई प्रक्रिया समझने का काम सामने आ सकता है। नोट्स में केवल जानकारी नहीं, अपने काम से जुड़ा अगला कदम भी लिखें। कारोबार में नई शुरुआत का विचार हो तो पहले सीमित स्तर पर उसकी जरूरत जांचें। संभावित ग्राहक से सीधी प्रतिक्रिया लें। उसके सवाल भी दर्ज करें। शाम को सीखने के लिए चुनी सामग्री कम रखें, ताकि आप एक हिस्से को समझ सकें।

यात्रा, सीखने या किसी कार्यक्रम का खर्च सामान्य से अधिक आकर्षक लग सकता है। आय के मामले में शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में रहते हुए नियमित कमाई और कभी मिलने वाली रकम का फर्क रखने की जिम्मेदारी देता है। शुल्क देने से पहले देखें कि उसकी उपयोगिता आपकी जरूरत से मेल खाती है या नहीं। समूह की योजना में शामिल हों तो कुल खर्च पूछ लें। किसी संभावित अवसर के लिए अभी बड़ी खरीद करना जरूरी नहीं है। पहले उपलब्ध साधनों से शुरुआत करें। उधार दी हुई रकम की याद दिलानी हो तो भाषा सीधी और विनम्र रखें।

सेहत राशिफल मन में उत्साह हो तो दिनभर अपनी ऊर्जा को असीम न मानें। बाहर निकलते समय पानी और भोजन की सामान्य व्यवस्था रखें। लंबे समय तक बैठे रहने के बीच थोड़ी हलचल करें। नई स्वास्थ्य आदत चुननी हो तो ऐसी शुरुआत करें जो रोज निभ सके। दूसरों की दिनचर्या देखकर अपनी जरूरतों को कम न आंकें। शाम में थकान महसूस हो तो कार्यक्रम छोटा करना ठीक है। नींद से पहले बहुत नई जानकारी लेने के बजाय मन को शांत होने का समय दें। आराम भी सीख को टिकने में मदद करता है।