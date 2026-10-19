आज का वृषभ राशिफल 20 अक्टूबर: आज अभी बड़ी खरीद करना जरूरी नहीं, पढ़ें Taurus Horoscope

आज का वृषभ राशिफल 20 अक्टूबर: आज अभी बड़ी खरीद करना जरूरी नहीं, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 20 October 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 20 October 2026, आज का वृषभ राशिफल : रोज की परिचित सोच से थोड़ा बाहर निकलने का मन हो सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा। किसी अनुभव, उपयोगी बातचीत या छोटी यात्रा से अपना नजरिया बदलने का अवसर मिल सकता है। सुबह किसी काम का उद्देश्य समझ लें। केवल इसलिए योजना न चुनें कि दूसरे उसे अच्छा बता रहे हैं। दोपहर में किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनते समय अपने सवाल भी रखें। आपकी परिस्थिति अलग है, इसलिए सलाह का उपयोग भी उसी हिसाब से होगा। घर और काम के बीच राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में रहते हुए पेशेवर अवसर को समय देने तथा घरेलू जुड़ाव बनाए रखने का चुनाव सामने रखते हैं। बाहर का कार्यक्रम लंबा हो तो घर पर इसकी जानकारी दें। शाम में मिली किसी सीख को छोटा व्यावहारिक रूप देने की कोशिश करें। किसी शांत गतिविधि या पसंद की किताब से मन को ताजगी मिल सकती है। दिन उपयोगी होने के लिए बहुत घटनापूर्ण होना जरूरी नहीं है।
आज का वृषभ राशिफल 20 अक्टूबर: आज अभी बड़ी खरीद करना जरूरी नहीं, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
साथी के साथ किसी साझा पसंद पर बात शुरू करना अच्छा रहेगा। बातचीत हर बार जिम्मेदारियों या पुरानी शिकायतों तक सीमित न रखें। साथ बैठकर कुछ नया सीखना, पसंद का संगीत सुनना या आसपास थोड़ी देर घूमना अपनापन बढ़ा सकता है। अविवाहित पाठकों के लिए किसी परिचय में सहज रुचि बनने की संभावना है। उसे तुरंत रिश्ते का नाम देने का दबाव न बनाएं। परिवार में बच्चों की किसी छोटी कोशिश की तारीफ करें। केवल अंक या नतीजा पूछने से उनका उत्साह दब सकता है। किसी अपने की राय आपसे अलग हो तो पहले उसके अनुभव का कारण जानें। सहमति से ज्यादा सम्मान बातचीत को सुखद बना सकता है।
करियर राशिफल
पढ़ाई में किसी विषय का उपयोग समझ आने से रुचि बढ़ सकती है। सीखने की कोशिशों में गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में रहते हुए छोटे प्रयोग और स्पष्ट अभिव्यक्ति से समझ मजबूत करने की दिशा देता है। कोई अवधारणा पढ़ें तो उसका रोजमर्रा का उदाहरण खुद बनाएं। नौकरी में प्रशिक्षण, प्रस्तुति या नई प्रक्रिया समझने का काम सामने आ सकता है। नोट्स में केवल जानकारी नहीं, अपने काम से जुड़ा अगला कदम भी लिखें। कारोबार में नई शुरुआत का विचार हो तो पहले सीमित स्तर पर उसकी जरूरत जांचें। संभावित ग्राहक से सीधी प्रतिक्रिया लें। उसके सवाल भी दर्ज करें। शाम को सीखने के लिए चुनी सामग्री कम रखें, ताकि आप एक हिस्से को समझ सकें।
धन राशिफल
यात्रा, सीखने या किसी कार्यक्रम का खर्च सामान्य से अधिक आकर्षक लग सकता है। आय के मामले में शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में रहते हुए नियमित कमाई और कभी मिलने वाली रकम का फर्क रखने की जिम्मेदारी देता है। शुल्क देने से पहले देखें कि उसकी उपयोगिता आपकी जरूरत से मेल खाती है या नहीं। समूह की योजना में शामिल हों तो कुल खर्च पूछ लें। किसी संभावित अवसर के लिए अभी बड़ी खरीद करना जरूरी नहीं है। पहले उपलब्ध साधनों से शुरुआत करें। उधार दी हुई रकम की याद दिलानी हो तो भाषा सीधी और विनम्र रखें।
सेहत राशिफल
मन में उत्साह हो तो दिनभर अपनी ऊर्जा को असीम न मानें। बाहर निकलते समय पानी और भोजन की सामान्य व्यवस्था रखें। लंबे समय तक बैठे रहने के बीच थोड़ी हलचल करें। नई स्वास्थ्य आदत चुननी हो तो ऐसी शुरुआत करें जो रोज निभ सके। दूसरों की दिनचर्या देखकर अपनी जरूरतों को कम न आंकें। शाम में थकान महसूस हो तो कार्यक्रम छोटा करना ठीक है। नींद से पहले बहुत नई जानकारी लेने के बजाय मन को शांत होने का समय दें। आराम भी सीख को टिकने में मदद करता है।
आज की सलाह: नई बात सीखें और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र