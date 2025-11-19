वृषभ राशिफल 20 नवंबर: वृषभ राशि वालों को आज होगा अच्छा मुनाफा, ऑफिस में रोमांस को कहें नो

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 20 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ लव लाइफ: रिश्ते में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके साथी को प्यार का एहसास तो होगा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाएगा। इससे आप असंतुष्ट हो सकते हैं। अपने आइडिया को प्रेमी पर थोपने से बचें। आपको अधिकार जताने से भी बचना चाहिए। दोपहर का वक्त एक्स लवर के साथ मेल-मिलाप के लिए अच्छा है। जो लोग मैरिड हैं, उन्हें ऑफिस में रोमांस करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज उनके जीवनसाथी को यह बात पता चल सकती है। सिंगल महिलाओं को भी आज किसी प्रपोजल की उम्मीद हो सकती है।

करियर राशिफल: प्रोफेशनल चुनौतियों का कॉन्फिडेंस से सामना करें। आप करियर से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में माहिर हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर की उम्मीद हो सकती है। आप ऑफिस में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अतिरिक्त घंटे काम करना होगा। आज कुछ जिम्मेदारियां आलोचना का कारण भी बन सकती हैं। व्यवसायी नए पार्ट्नर्शिप सौदों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे आज अच्छा मुनाफा हो सकता है। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे कुछ स्टूडेंट्स को पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: फाइनेंशियल सिचूऐशन अनुकूल होने पर महत्वपूर्ण डिसीजन लें। विभिन्न स्रोतों से धन का फ्लो बना रहेगा। आप निवेश कर सकते हैं। महिला जातक संपत्ति से जुड़े कानूनी मामलों में सफल हो सकती हैं। कुछ बिजनेसमैन को आज विदेशी धन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। आज का दिन दान देने या किसी को बड़ी रकम उधार देने के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ जातक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपको गले में कुछ दिक्कत हो सकती है, और ऐसी किसी भी चीज से बचना जरूरी है, जो गले को प्रभावित कर सकती है। ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखें। पॉजिटिव सोच वाले दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं। खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है। जबकि महिलाओं को दोपहर में पाचन संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ