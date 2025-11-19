Hindustan Hindi News
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 20 November 2025
वृषभ राशिफल 20 नवंबर: वृषभ राशि वालों को आज होगा अच्छा मुनाफा, ऑफिस में रोमांस को कहें नो

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 20 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Wed, 19 Nov 2025 09:24 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 20 नवंबर 2025: हर भावना को साझा करके अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। ऑफिस में चुनौतीपूर्ण समय में भी शांत रहें। धन को समझदारी से मैनेज करें और आज हेल्दी रहें।

वृषभ लव लाइफ: रिश्ते में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके साथी को प्यार का एहसास तो होगा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाएगा। इससे आप असंतुष्ट हो सकते हैं। अपने आइडिया को प्रेमी पर थोपने से बचें। आपको अधिकार जताने से भी बचना चाहिए। दोपहर का वक्त एक्स लवर के साथ मेल-मिलाप के लिए अच्छा है। जो लोग मैरिड हैं, उन्हें ऑफिस में रोमांस करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज उनके जीवनसाथी को यह बात पता चल सकती है। सिंगल महिलाओं को भी आज किसी प्रपोजल की उम्मीद हो सकती है।

करियर राशिफल: प्रोफेशनल चुनौतियों का कॉन्फिडेंस से सामना करें। आप करियर से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में माहिर हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर की उम्मीद हो सकती है। आप ऑफिस में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अतिरिक्त घंटे काम करना होगा। आज कुछ जिम्मेदारियां आलोचना का कारण भी बन सकती हैं। व्यवसायी नए पार्ट्नर्शिप सौदों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे आज अच्छा मुनाफा हो सकता है। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे कुछ स्टूडेंट्स को पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: फाइनेंशियल सिचूऐशन अनुकूल होने पर महत्वपूर्ण डिसीजन लें। विभिन्न स्रोतों से धन का फ्लो बना रहेगा। आप निवेश कर सकते हैं। महिला जातक संपत्ति से जुड़े कानूनी मामलों में सफल हो सकती हैं। कुछ बिजनेसमैन को आज विदेशी धन प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। आज का दिन दान देने या किसी को बड़ी रकम उधार देने के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ जातक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद सकते हैं।

सेहत राशिफल: आपको गले में कुछ दिक्कत हो सकती है, और ऐसी किसी भी चीज से बचना जरूरी है, जो गले को प्रभावित कर सकती है। ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखें। पॉजिटिव सोच वाले दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताएं। खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है। जबकि महिलाओं को दोपहर में पाचन संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं।
