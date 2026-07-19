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वृषभ राशिफल 20 जुलाई: वृषभ राशि आज धन के मामले में बैलेंस जरूरी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 20 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 20 जुलाई: वृषभ राशि आज धन के मामले में बैलेंस जरूरी

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 20 July 2026, वृषभ राशिफल 20 जुलाई: माहौल आपके लिए काफी सक्रिय और उत्साह भरा रह सकता है। चंद्रमा की अनुकूल स्थिति मन में रचनात्मकता बढ़ाएगी और आप सामान्य कामों में भी रुचि लेकर आगे बढ़ेंगे। जिन बातों को पिछले दिनों टाल रहे थे, उन पर अब साफ सोच बन सकती है। स्वभाव में आत्मविश्वास रहेगा और मंगल का असर आपको पहल करने का हौसला देगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है, हालांकि घर में किसी छोटी पसंद नापसंद को लेकर अलग राय बन सकती है। उसे तूल न दें। बच्चों से जुड़ी खुशी, पढ़ाई, शौक या उनकी उपलब्धि पर ध्यान जा सकता है। सामाजिक रूप से भी आप सहज रहेंगे। किसी आमंत्रण, छोटी मुलाकात या पारिवारिक कार्यक्रम से मन हल्का हो सकता है। अपनी खुशी का स्तर दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर न रखें। जो अच्छा लग रहा है, उसे संतुलन में करते रहें। यही दिन को और बेहतर बनाएगा।

वृषभ राशि आज धन के मामले में बैलेंस जरूरी

लव राशिफल

दिल के मामलों में दिन अनुकूल है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बातचीत सहज ढंग से आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में गर्मजोशी रहेगी और साथ में समय बिताने का मन बनेगा। पार्टनर आपकी बात ध्यान से सुन सकता है, इसलिए मन की बात कहने के लिए यह अच्छा समय है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे छोटी सैर, कॉफी, फोन पर लंबी बात या भविष्य की हल्की योजना बना सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी घर का माहौल सहयोगी रहेगा। बस अपनी जिद कम रखें। प्रेम में आकर्षण रहेगा, पर साथ ही सम्मान और स्पष्टता भी जरूरी है। रिश्ते को दिखावे से ज्यादा सच्चे व्यवहार की जरूरत रहेगी।

करियर राशिफल

पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषय भी समझ में आने लगेंगे। रटने के बजाय समझकर पढ़ेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया, डिजाइन, कंटेंट, शिक्षण या प्रस्तुति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। कारोबारी लोग किसी नए कदम पर गंभीरता से सोच सकते हैं। बड़ा निर्णय लेने से पहले आंकड़े, समय और खर्च जरूर जांचें, फिर आगे बढ़ें। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा। काम चलता रहेगा और कहीं कहीं आपकी समझदारी की सराहना भी मिल सकती है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन या क्लाइंट बातचीत में अपनी बात साफ रखें। बुध की वजह से धन और कागजों के मामले में पुनः जांच जरूरी है। विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अगर ध्यान भटकने न दें।

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धन राशिफल

धन के मामले में संतोष रहेगा। आय की स्थिति संभली हुई दिखती है और खर्च भी योजना में रहे तो आराम रहेगा। किसी निवेश को लेकर मन उत्साहित हो सकता है, लेकिन जोखिम वाले विकल्प में सीमा तय करना जरूरी है। कारोबार से जुड़े लोग लाभ की संभावना देखकर निर्णय लें, भावनाओं में नहीं। घर की सुविधा, सजावट या बच्चों की जरूरत पर खर्च हो सकता है। अगर किसी योजना में पैसा लगाना है, तो पहले उसकी उपयोगिता साफ करें। बचत और आनंद दोनों का संतुलन बनाए रखना समझदारी होगी।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी और शरीर सामान्य से ज्यादा एक्टिव महसूस कर सकता है। फिर भी जोश में आराम पूरी तरह न छोड़ें। बहुत देर तक एक ही काम में लगे रहने से थकान बाद में महसूस होगी। समय पर भोजन करें। हल्की एक्सरसाइज, वॉक या खुली हवा में कुछ समय बिताना अच्छा रहेगा। मीठा या भारी खाना सीमित रखें। मन खुश रहे तो स्वास्थ्य भी साथ देता दिखेगा।

आज की सलाह: खुशी के साथ संतुलन रखें और हर बड़े फैसले से पहले हिसाब साफ देखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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