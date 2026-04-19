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वृषभ राशिफल 20 अप्रैल: वृषभ राशि आज धन से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Apr 19, 2026 10:07 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 20 April 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 20 अप्रैल: वृषभ राशि आज धन से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 20 April 2026, वृषभ राशिफल 20 अप्रैल: बहुत से फैसले अधूरे पड़े सकते हैं, और आज ये प्रेशर भारी लगने लग सकता है। कोई पर्सनल मामला, आराम की जरूरत, या कोई डिसीजन अब टालने से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जब आप अपनी जरूरतों को उचित स्थान देंगे, तो सिचूऐशन स्टेबल हो जाएगी। इसके लिए ड्रामे की जरूरत नहीं है। एक बार जब कोई मामला ठीक से सॉल्व हो जाएगा, तो बाकी का दिन अधिक शांत महसूस हो सकता है।

वृषभ राशि आज धन से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से पहले करें ये काम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज मिले-जुले संकेत रोमांचक से ज्यादा थकाने वाले लग सकते हैं। जब प्रेम हो, लेकिन स्टेबिलिटी न हो, तो आपका धैर्य जल्दी ही टूट सकता है। आज एक ऐसा कनेक्शन बनेगा, जो शांत, क्लियर और भरोसेमंद महसूस हो। वह उस कनेक्शन से ज्यादा मायने रख सकता है, जो आपको कन्फ्यूजन में डालता रहे। सिंगल्स को यह महसूस हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, जो नॉर्मल बातचीत में रियल लगे। अब महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन सबसे पहले आकर्षण पैदा करता है, बल्कि यह है कि कौन सिचूऐशन को आसान बनाता है।

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वृषभ राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन समय, टास्क, टास्क मैनेजमेंट या जिम्मेदारी में थोड़ी सी भी चूक के कारण सब कुछ उतना मैनेजेबल नहीं लग रहा जितना होना चाहिए। एक पूरा किया गया टास्क, प्रोसेस या एक ठीक से निभाई गई जिम्मेदारी एक साथ तीन चीजे करने की तुलना में आपके आत्मविश्वास को अधिक बढ़ा सकती है। आप अधिक मजबूत प्रभाव छोड़ सकते हैं। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो एक साथ बहुत अधिक बदलाव लाने की कोशिश करने से बचें। स्टूडेंट्स के लिए किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना अधिक होती है, बजाय इसके कि वे बहुत सारे विषयों में बिखरा हुआ प्रयास करें।

वृषभ राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

खर्च लुभावना लग सकता है, लेकिन बेहतर सवाल यह है कि क्या यह चुनाव वास्तव में आपको लाभ पहुंचाता है या केवल सुख देता है। घर का कोई सामान, खरीदारी, खानपान का खर्च, या नियमित खर्च जरूरी लग सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह गलत है। इसका सीधा सा मतलब है कि निर्णय के पीछे की भावना की एक बार जांच करना जरूरी है। आर्थिक रूप से, आज का दिन किसी महत्वाकांक्षी वादे करने के बजाय किसी एक आदत को मजबूत करने के लिए बेहतर है। घर का कोई बकाया, खर्च या बार-बार होने वाला छोटा-मोटा नुकसान किसी भी सजावटी चीज से ज्यादा ध्यान देने योग्य हो सकता है। एक समझदारी भरा चुनाव किसी बड़े फैसले की तुलना में अधिक स्थिरता ला सकता है, जो सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि वह अच्छा लगता है।

वृषभ राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

शरीर के संकेतों को अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। थकान, भारीपन, अनियमित भोजन, कम धैर्य या शांत वातावरण की आवश्यकता, ये सभी लक्षण तब अधिक क्लियर हो सकते हैं। जब आप बहुत लंबे समय से आराम को नजरअंदाज कर रहे हों तो दिक्कतें बढ़ सकती है। सही तरीके से की गई देखभाल से राहत मिलने की संभावना है। समय पर भोजन करें, अपनी शाम को दोपहर की तुलना में स्लो रखें, आराम, और शांत स्पीड को महत्व दें। हल्की-फुल्की एक्टिविटी, बेहतर भोजन और अनावश्यक मांगों को कम करने से आपकी सिचूऐशन में अधिक तेजी से सुधार हो सकता है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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