वृषभ राशिफल 2 मार्च: वृषभ राशि आज पेमेंट करने से पहले करें ये काम, इस काम से होगी तारीफ
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 2 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 2 March 2026, वृषभ राशिफल 2 मार्च 2026: शांत एनर्जी आज काम और घर के वॉर्म मोमेंट्स को सपोर्ट करेगी। सिंपल टास्क को प्रायोरिटी दें। आज के दिन सही तरीके से रेस्ट करें। फाइनेंशियल डिसीजन सोच-समझकर लेने से फायदा होगा। अपनों से प्रेम से बात करें, टाइम अच्छे से मैनेज करें और बिना वजह जल्दीबाजी मत करें। डेली रूटीन में छोटे सुधार आपको अच्छे रिजल्ट और शांत समय देंगे। आज का दिन पेशेंस वाली प्रोग्रेस और क्लियर प्लान्स लेकर आता है। कम्फर्ट पर फोकस करो, सिंपल घर के काम करो और प्यार से बात करो। अभी लिए गए स्लो स्टेप्स फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग-टर्म पीस बनाएंगे।
वृषभ राशि आज पेमेंट करने से पहले करें ये काम, इस काम से होगी तारीफ
वृषभ राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपका केयरिंग नेचर आज साफतौर पर दिखाई देगा। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन और छोटे-छोटे जेस्चर दिखाएं। अगर सिंगल हो तो नए लोगों से मुस्कुराहट के साथ मिलें। इनविटेशन एक्सेप्ट करें, जो सेफ और अच्छा लगे। अगर रिलेशनशिप में हो तो घर के काम शेयर करें और पार्टनर की एफर्ट्स की तारीफ भी करें। ध्यान से सुनने से नजदीकियां बढ़ती हैं और छोटी टेंशन सॉल्व हो जाती है। छोटी बातों पर जिद वाली बहस से बचें। शाम की शांत बातचीत रिलेशन में फिर से वॉर्म्थ ला सकती है। देखभाल करने से इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा। आज के दिन छोटी- छोटी खुशियों को साथ में सेलिब्रेट करें।
वृषभ राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
ऑफिस में आपका एफर्ट आपको तारीफ दिलाएगा। अपने टास्क को ध्यान से चेक करते हुए खत्म करने पर फोकस करें। रोज के काम सही से करने पर मैनेजर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा। क्लियर नोट्स शेयर करें और कन्फ्यूजन से बचने के लिए जरूरी सवाल भी करें। किसी टीममेट की छोटी हेल्प करने का मौका ढूंढे। आपका दयालु स्वभाव काम आएगा। शांत शेड्यूल बनाए रखें और रिस्की शॉर्टकट्स से दूर रहें। अगर कन्फ्यूज हो तो ऑनलाइन गाइड या पेशेंट कलीग से सीख सकते हैं। रोज थोड़ा-थोड़ा सुधार करते रहें। छोटे- छोटे वीकली गोल्स सेट करें।
वृषभ राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन पैसों की सिचुएशन तब स्टेबल लगेगी, जब रोज थोड़ा-थोड़ा सेविंग्स करेंगे। आज पेमेंट करने से पहले प्राइस चेक करें। कोई छोटा अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्स हॉबी या एक्स्ट्रा काम से मिल सकता है, उसे सेविंग में लगाएं। फैमिली के साथ प्लान शेयर करें ताकि ट्रस्ट बना रहे और टेंशन ना हो। घर में छोटे-मोटे खर्चे कम करके ज्यादा रकम बचा सकते हैं। अभी के केयरफुल फैसले आगे कम्फर्ट और छोटी खुशियां एंजॉय करने का मौका दे सकते हैं। इसलिए सेविंग्स प्लान बना लें।
वृषभ राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज बॉडी को केयर की जरूरत है। लाइट स्ट्रेचिंग और छोटी वॉक से दिन की शुरुआत करें ताकि मसल्स एक्टिव हो सकें। साफ पानी का सेवन करें और फ्रेश फल व सिंपल वेजिटेरियन खाना खाएं। थकान हो तो हेवी लिफ्टिंग और ज्यादा शोर वाली जगहों से बचें। जरूरत पड़े तो रेस्ट करो और आज थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करो। माइंड शांत करने के लिए स्लो ब्रीदिंग या छोटी सी शांत प्रेयर ट्राय करें। छोटे हेल्दी चॉइस पूरे दिन एनर्जी और मूड बेहतर करेगी। थैंकफुल बने रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा