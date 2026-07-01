वृषभ राशिफल 2 जुलाई: वृषभ राशि आज पैसों के मामले में न आएं किसी की बातों में, पढ़ें आज का मेष राशिफल

वृषभ राशिफल 2 जुलाई: वृषभ राशि आज पैसों के मामले में न आएं किसी की बातों में, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 2 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 2 July 2026, वृषभ राशिफल 2 जुलाई: दिन आपके पक्ष में चलता दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलने से कई काम अपेक्षा से आसान हो सकते हैं। कहीं से अच्छी खबर, सही सलाह या समय पर मदद मिल जाने से मन में भरोसा बढ़ेगा। चंद्रमा का असर सीख, यात्रा, मार्गदर्शन और आगे बढ़ने की सोच को मजबूत कर रहा है। इसलिए सामान्य दिन भी आपको कुछ नया समझा सकता है। लंबे समय से सोची जा रही किसी योजना पर आगे बढ़ने की इच्छा होगी। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि में आपको सक्रिय बना रहा है। फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। एक काम खत्म होने से पहले दूसरा दिमाग में आ सकता है। घर से बाहर के काम, दस्तावेज, यात्रा, पढ़ाई या किसी बड़े फैसले से जुड़ी चर्चा उपयोगी साबित हो सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई खुशी या उनकी प्रगति मन प्रसन्न कर सकती है। समाज में आपकी छवि भी बेहतर बनती दिख रही है, बशर्ते आप अपने शब्दों और व्यवहार में संतुलन रखें।
वृषभ राशि आज पैसों के मामले में न आएं किसी की बातों में, पढ़ें आज का मेष राशिफल
लव राशिफल
साथी के साथ तालमेल पर खास ध्यान देना होगा। छोटी बात पर तकरार बढ़ सकती है, खासकर जब आप अपने नजरिए को ही सही मानने लगें। रिश्ते में कड़वाहट से बचने के लिए समय रहते बात साफ कर लेना बेहतर रहेगा। अगर साथी कुछ कहना चाहता है, तो बीच में टोके बिना सुनें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अनिश्चित बातों पर दबाव न बनाएं। बच्चों या परिवार की खुशी के बीच आपका नाम भी अच्छा हो सकता है, लेकिन घर के सबसे करीबी रिश्ते को हल्के में न लें। प्रेम में सच्चाई और धैर्य दोनों जरूरी हैं।
करियर राशिफल
करियर के मामले में अच्छी प्रगति के संकेत हैं। काम में आपकी मेहनत दिखेगी और वरिष्ठ लोग आपके प्रयास को नोटिस कर सकते हैं। जो लोग लेखन, सेल्स, मीडिया, ट्रेनिंग, यात्रा या बातचीत आधारित काम करते हैं, उन्हें खास लाभ मिल सकता है। कोई नया विचार या प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए समय ठीक है, बस पूरी जानकारी के साथ चलें। छात्रों के लिए दिन प्रेरणादायक है। पढ़ाई में रुचि बनेगी और शिक्षक या मेंटर से सही दिशा मिल सकती है। प्रतियोगी माहौल में भी आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। राहु का असर करियर को महत्वाकांक्षी बना रहा है, इसलिए जल्द आगे बढ़ने की इच्छा होगी, मगर नियम और प्रक्रिया का ध्यान जरूर रखें।
धन राशिफल
आर्थिक पक्ष उम्मीद से बेहतर रह सकता है। आय बढ़ाने या अतिरिक्त कमाई का कोई रास्ता खुलता दिख सकता है। फिर भी जो पैसा आए, उसका एक हिस्सा बचाना समझदारी होगी। अचानक उत्साह में खर्च बढ़ सकता है, खासकर यात्रा, शौक या बच्चों की जरूरतों पर। निवेश के मामले में सीमित और सोच समझकर कदम रखें। किसी की बातों में आकर बड़ा फैसला न लें। परिवार के साथ पैसों की खुली बातचीत बाद की उलझन कम करेगी।
सेहत राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मन थोड़ा बेचैन हो सकता है। शरीर साथ देगा, पर दिमाग एक साथ कई दिशाओं में भाग सकता है। इससे थकान ज्यादा महसूस हो सकती है। हल्की वॉक, गहरी सांस और समय पर खाना आपके लिए काफी काम करेगा। दिन भर में पानी कम न होने दें। अगर यात्रा हो, तो आराम के छोटे विराम लेते चलें।
आज की सलाह- अच्छी खबरों के बीच रिश्तों की नरमी बचाए रखें, यही दिन का असली संतुलन होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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