वृषभ राशिफल 2 अगस्त: वृषभ राशि आज खूब मिलेंगे कमाई के मौके, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 2 अगस्त: वृषभ राशि आज खूब मिलेंगे कमाई के मौके, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 2 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 2 August 2026, वृषभ राशिफल 2 अगस्त: दिन की शुरुआत जिम्मेदारियों के साथ होगी। लोगों की नजर आप पर रहेगी, इसलिए व्यवहार, समय पालन और काम करने का तरीका असर छोड़ेगा। अगर आप समाज, ऑफिस या कारोबार में अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं, तो पहला हिस्सा मददगार है। कुछ लोग आपकी राय मांग सकते हैं। सम्मान और पहचान मिलने के संकेत हैं, लेकिन इसके साथ दबाव भी रहेगा। अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय व्यावहारिक बने रहना ज्यादा ठीक होगा। दोपहर के बाद माहौल हल्का होगा और लाभ, संपर्क और सहयोग के रास्ते खुलते दिखेंगे। कोई अच्छा संदेश, ऑर्डर, रेफरेंस या कमाई से जुड़ी उम्मीद बढ़ सकती है। चंद्रमा के इस बदलाव से साफ है कि सुबह प्रदर्शन और जिम्मेदारी पर जोर रहेगा, जबकि बाद का समय नेटवर्क और फायदे का रहेगा। मंगल आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास तो है, पर भीतर थोड़ी जिद भी बैठी रह सकती है। इसलिए बड़े फैसले भावनाओं से नहीं, ठंडे दिमाग से लें।
वृषभ राशि आज खूब मिलेंगे कमाई के मौके, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में आपका अंदाज आज थोड़ा मजबूत और सीधा रहेगा। यह अच्छी बात है, पर स्वर कठोर हुआ तो सामने वाला दूरी बना सकता है। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर हल्का भ्रम रह सकता है। पहले सुनें, फिर जवाब दें। शाम की ओर रिश्ता सहज हो सकता है, खासकर अगर आप बातचीत का माहौल हल्का रखें। विवाहित लोगों के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बेहतर है। साथ में कोई छोटा खर्च, बाहर जाना या घर की भविष्य योजना पर बात हो सकती है। जिनका रिश्ता नया है, वे अपनी छवि बनाने की जल्दबाजी न करें। अपनापन धीरे-धीरे दिखाना ज्यादा असरदार रहेगा।
करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस और पढ़ाई के मामले में यह दिन उपयोगी है। सुबह वरिष्ठों, ग्राहकों या पब्लिक डीलिंग वाले कामों पर ध्यान दें। व्यापारियों को अलग-अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या काम का संकेत मिल सकता है। नौकरी वालों के लिए जिम्मेदारी बढ़ सकती है, पर उससे आपकी पकड़ भी मजबूत होगी। बुध धन और वाणी के क्षेत्र को सहयोग दे रहा है, इसलिए बातचीत, प्राइसिंग, सेल्स, नेगोशिएशन या लिखित प्रस्ताव में बढ़त मिल सकती है। दोपहर के बाद टीम सपोर्ट अच्छा रहेगा। किसी दोस्त या पुराने संपर्क से करियर का आइडिया मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ग्रुप स्टडी, नोट्स शेयर करना और मॉक टेस्ट जैसा काम फायदेमंद रहेगा। हालांकि हर सलाह मानना जरूरी नहीं। अपने लक्ष्य के हिसाब से छांटकर आगे बढ़ें।
धन राशिफल
कमाई के मौके बन सकते हैं, पर निवेश को लेकर उत्साह में बहना ठीक नहीं होगा। कुछ लोग आज जोखिम वाले विकल्प आकर्षक बताकर सामने ला सकते हैं। वहां जांच जरूरी है। लंबे समय की बचत, तय बजट और स्पष्ट हिसाब आपके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में लाभ का संकेत बेहतर है, इसलिए जरूरी खरीद, व्यापारिक स्टॉक या भविष्य की योजना पर सोच सकते हैं। उधार लेना या देना सोच-समझकर करें। दिखावे के खर्च से बचें।
सेहत राशिफल
शरीर में ऊर्जा है, लेकिन आराम की कमी हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत आज तनाव बढ़ा सकती है। गर्दन, कंधे या शरीर में जकड़न जैसी हल्की परेशानी हो सकती है अगर लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रहें। पानी, हल्की चाल और भोजन का समय ठीक रखें। मानसिक स्पष्टता के लिए दो छोटे ब्रेक काफी मदद करेंगे।
आज की सलाह: सम्मान मिले तो विनम्र रहें, और पैसा लगाएं तो पूरी जांच के बाद।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र