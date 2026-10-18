आज का वृषभ राशिफल 19 अक्टूबर: वृषभ राशि आज खाते में पैसे आने पर करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope

आज का वृषभ राशिफल 19 अक्टूबर: वृषभ राशि आज खाते में पैसे आने पर करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 19 October 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 19 October 2026, वृषभ राशिफल : किसी बात को नए नजरिए से देखने का मौका मिल सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने, सलाह लेने और रोज के दायरे से बाहर की जानकारी जुटाने में रुचि बढ़ सकती है। सुबह अपनी योजना का उद्देश्य साफ करें। केवल इसलिए कोई रास्ता न चुनें कि दूसरे लोग उसे बेहतर बता रहे हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात आपके अटके सवाल को सरल कर सकती है। दोपहर के बाद सुनी बात को अपनी परिस्थिति से मिलाकर देखें। बाहर निकलने का कार्यक्रम हो तो आने जाने की व्यवस्था पहले जांच लें। हर खाली समय में नया काम भरना जरूरी नहीं है। घर और काम के बीच राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में रहते हुए दिखने वाली उपलब्धि तथा भीतर की संतुष्टि के बीच चुनाव सामने रखते हैं। अपनी व्यस्तता का असर घर के माहौल पर भी देखें। शाम को किसी परिचित जगह पर शांत समय बिताना मन की बेचैनी कम करने में मदद कर सकता है।
आज का वृषभ राशिफल 19 अक्टूबर: वृषभ राशि आज खाते में पैसे आने पर करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
बात सही होने पर भी उसे कहने का तरीका रिश्ते का माहौल बदल सकता है। साथी आपकी सलाह से पहले आपकी समझ चाहता हो सकता है। कोई मतभेद उठे तो तुरंत उदाहरण गिनाने के बजाय पूछें कि उसे किस बात से असुविधा हुई। पुरानी शिकायत जोड़ने से छोटी बातचीत लंबी खिंच सकती है। साथ बैठने का समय कम हो तो उसका स्पष्ट विकल्प सुझाएं। अविवाहित लोग बातचीत में अपनी उपलब्धियां बताने के साथ दूसरे की रुचियों के लिए भी जगह रखें। बच्चों की पढ़ाई या किसी छोटे प्रयास से जुड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। उसे तुलना का विषय बनाने के बजाय उनके साथ खुशी साझा करें। इससे अपनापन बना रहेगा।
करियर राशिफल
सीखने की इच्छा को एक छोटे अभ्यास में बदलना उपयोगी रहेगा। गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में रहते हुए समझी हुई बात को अपने शब्दों में बताने और संवाद सुधारने का विवेक देता है। छात्र किसी विषय का छोटा सार लिखें और देखें कि कहां बात अस्पष्ट रह गई। ऑफिस में नई प्रक्रिया समझनी हो तो उसे एक बार खुद करके देखें। केवल निर्देश पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होगा। किसी वरिष्ठ से बातचीत में अपना सवाल विषय तक सीमित रखें। काम से जुड़ी छोटी यात्रा की तैयारी में जरूरी दस्तावेज पहले रख लें। कारोबार में नई जानकारी उपयोगी लग सकती है, लेकिन उसे पूरी व्यवस्था पर लागू करने से पहले सीमित स्तर पर परखना बेहतर रहेगा। प्रतिक्रिया ध्यान से सुनें।
धन राशिफल
किसी अतिरिक्त काम या पुराने संपर्क से आय की संभावना पर चर्चा हो सकती है। शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में रहते हुए मेहनत के बदले मिलने वाली रकम और उससे जुड़ी शर्तें समझने की जिम्मेदारी रखता है। काम बढ़ाने से पहले देखें कि समय के हिसाब से प्रस्ताव उपयोगी है या नहीं। खाते में आए पैसे और केवल बताई गई रकम को अलग रखें। बच्चों या परिवार की खुशी पर छोटा खर्च सहज रहेगा। किसी छूट को देखकर जरूरत से अधिक सामान न लें। बची रकम का उपयोग बाद में तय कर सकते हैं।
सेहत राशिफल
मन में कई योजनाएं एक साथ चलने से शरीर आराम में होने पर भी बेचैनी महसूस हो सकती है। हर विचार पर तुरंत काम शुरू करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टहलें और भोजन का समय नियमित रखें। बाहर जाना हो तो पानी और जरूरी सामान साथ रखने से असुविधा कम होगी। देर शाम उत्तेजक चर्चा या लगातार खबरें देखने से दूरी रखें। अपने लिए ऐसा काम चुनें जिसमें कोई लक्ष्य पूरा न करना पड़े। हल्का संगीत सुनना या शांत बैठना दिन की रफ्तार धीमी कर सकता है।
आज की सलाह: अच्छी सलाह अपनाने से पहले उसे अपनी वास्तविक जरूरत से मिलाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र