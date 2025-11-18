वृषभ राशिफल 19 नवंबर: वृषभ राशि वालों को आज होगा धन लाभ, दोपहर में इस काम में मिलेगी सफलता

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 19 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ लव लाइफ: रिलेशन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको अपने पार्टनर की पसंद को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के प्रेम संबंधों में आज अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। अपने पार्टनर पर प्रेम बरसाएं। आप रिश्ते को महत्व देते हैं। आज आपकी मुलाकात किसी रोमांचक व्यक्ति से होगी। आप आज रात एक रोमांटिक डिनर की योजना भी बना सकते हैं, जहां फ्यूचर पर बात हो सकती है। मैरिड पुरुष जातकों को ऑफिस के रोमांस में शामिल होने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पारिवारिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

करियर राशिफल: प्रोफेशनल चुनौतियां आ सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उनका सामना करें। कुछ लोगों, खासकर शेफ, बैंकर, वकील, ग्राफिक डिजाइनर, मीडियाकर्मी और इंटीरियर डिजाइनर, को ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ सकता है। अपने प्रोफेशनल व्यवहार से क्लाइंट को खुश रखें। अपना बेस्ट प्रदर्शन दें, खासकर जब समय सीमा कम हो। कुछ नौकरी चाहने वालों को भी आज सफलता मिलेगी, खासकर दोपहर में। व्यवसायी आज अपनी पार्ट्नर्शिप का विस्तार कर सकते हैं क्योंकि वे नए सौदे कर सकते हैं, खासकर सुबह में।

फाइनेंशियल लाइफ: विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यहां तक कि वाहन खरीदने पर भी विचार करें। आज का दिन किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़े आर्थिक विवाद को सुलझाने के लिए अच्छा है। आप प्रॉपर्टी या किसी व्यवसाय में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। व्यवसायी व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: आज पाचन संबंधी समस्याओं और तेज बुखार से सावधान रहें। कुछ उम्रदराज जातकों को को सेहत से संबंधित समस्या हो सकती है, जिनके लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको मुंह का संक्रमण भी हो सकता है। बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है। कटने-फटने और चोट लगने से सावधान रहें, और बच्चों को वायरल बुखार या खांसी भी हो सकती है। आप आज ही शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ