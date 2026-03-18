वृषभ राशिफल 19 मार्च: वृषभ राशि आज धन के इस मैटर में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 19 मार्च: वृषभ राशि आज धन के इस मैटर में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 19 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 19 March 2026, वृषभ राशिफल 19 मार्च: आज के दिन आपके रिलेशन में कोई दरार नहीं आएगी। आप ऑफिस में भी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे। फाइनेंशियल रूप से आप मजबूत सिचूऐशन में रहने वाले हैं। आज के दिन आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। गहरा प्यार और पेशेवर सफलता आज के दिन की मुख्य बातें हैं। आर्थिक समृद्धि आपको निवेश से जुड़े अहम डिसीजन लेने का मौका देगी। आपकी सेहत भी नॉर्मल रहेगी।
वृषभ राशि आज धन के इस मैटर में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने पार्टनर से बहस करने से बचें। आज के दिन इससे रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अपनी बातों और हाव-भाव पर ध्यान रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने पुराने पार्टनर से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके मौजूदा रिलेशन में रोमांस का फ्लो बाधित हो सकता है। वृषभ राशि के पुरुषों को अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाना चाहिए। आज का दिन अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देकर सरप्राइज करने के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। मैरिड महिलाओं को आज अपने जीवनसाथी के माता-पिता के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए।
वृषभ राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
अपने ऑफिस के मैनेजमेंट के साथ अच्छे कनेक्शन बनाए रखें। अगर आपने हाल ही में कोई नया ऑफिस जॉइन किया है, तो किसी भी तरह की विवादित बातचीत से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। अपने मैनेजर या टीम लीडरों की आलोचना करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आने वाले दिनों में आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार होने से खुद को बचाकर रखें। टीम प्रोजेक्ट्स में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए आप अपनी तकनीकी क्षमताओं को भी और निखार सकते हैं। बातचीत या मोल-भाव के दौरान अपनी संवाद-कला का भरपूर इस्तेमाल करें। जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, वे आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं।
वृषभ राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज आपके पास धन का आगमन होगा। इससे आपको शेयर मार्केट में सोच-समझकर निवेश करने में मदद मिलेगी। आप किसी दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। विदेश में निवेश करने के लिए भी यह एक बेहतरीन समय है, जिससे आपके व्यावसायिक फैसलों को मजबूती मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने या कोई नया वाहन लेने के अपने विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वे प्रमोटरों से फाइनेंशियल मदद लेने की कोशिश कर सकते हैं।
वृषभ राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
अपने ऑफिस और पर्सनल जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। गीले फर्श पर चलते समय आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जिन लोगों को सेहत से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी है, उनके लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम काफी अहम साबित हो सकता है। कुछ महिलाओं को त्वचा या आंखों में संक्रमण की समस्या हो सकती है। बच्चों को भी शाम के समय बाहर खेलते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। आप शराब और तंबाकू, दोनों का सेवन पूरी तरह से छोड़ने के बारे में भी विचार कर सकते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
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