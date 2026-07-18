वृषभ राशिफल 19 जुलाई: वृषभ राशि आज बड़ी कमाई से ज्यादा इस चीज पर करें फोकस
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 19 July 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 19 July 2026, वृषभ राशिफल 19 जुलाई: मन में उत्साह, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की चाह दिखेगी। चंद्रमा का प्रभाव रचनात्मकता, सीखने और अपने मन की बात साफ तरीके से रखने में मदद करेगा। कई लोगों को दिन कुछ हल्का, खुश और सामाजिक लगेगा। किसी दोस्त, परिवार या परिचितों के बीच आपकी मौजूदगी ध्यान खींच सकती है। मंगल आपकी राशि में होने से ऊर्जा भरपूर रहेगी, पर इसी के साथ जिद भी बढ़ सकती है। इसलिए हर जगह अपनी बात साबित करने की जरूरत न समझें। अच्छा यह रहेगा कि जिस काम में मन और हुनर दोनों साथ हों, उसी पर जोर दें। बच्चों, शौक, कला, खेल या किसी पसंदीदा गतिविधि से जुड़ा सुख मिल सकता है। घर के माहौल में भी कुछ गर्मजोशी रहेगी, हालांकि कभी-कभी छोटी बात पर तुनकापन आ सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी प्लान को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उनके लिए अब तैयारी मजबूत करने का समय है। सामाजिक दायरे में आपकी छवि बेहतर हो सकती है। कुछ लोगों को तारीफ, प्रोत्साहन या सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल सकती है।
वृषभ राशि आज बड़ी कमाई से ज्यादा इस चीज पर करें फोकस
लव राशिफल
दिल के मामलों में गर्मजोशी रहेगी। आप अपने मन की बात कहने की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन तरीका बहुत सीधा हो सकता है। साथी के साथ समय बिताने, बाहर जाने या किसी पुराने मनमुटाव को हल्का करने का मौका बन सकता है। प्रेम संबंधों में आकर्षण अच्छा है, पर जिद कम रखें। जो लोग शादीशुदा हैं, वे घर की सुविधा, साज-सज्जा या परिवार की किसी बात पर मिलकर निर्णय लें। परिवार में किसी बड़े की बात पहले थोड़ी सख्त लगे, लेकिन उसका मतलब भला ही होगा। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी उपलब्धि से मन प्रसन्न रह सकता है।
करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर के लिए दिन सकारात्मक है। चंद्रमा का असर समझने, याद रखने और प्रस्तुति में मदद देगा। छात्र अगर अभ्यास और दोहराव पर ध्यान दें, तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रतियोगी तैयारी करने वालों को आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से नुकसान हो सकता है। नौकरी में आपकी उपस्थिति मजबूत रहेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे। किसी प्रोजेक्ट, प्रस्तुति या टीम समन्वय में अच्छा असर बन सकता है। बुध के कारण पैसों, डाटा या दस्तावेज से जुड़ी फाइलों को दोबारा जांचना जरूरी है। व्यवसायियों के लिए नए ऑर्डर, नए संपर्क या काम के विस्तार की संभावना बन सकती है। यात्रा का विचार भी काम के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, बशर्ते तैयारी पूरी हो। खिलाड़ी और परफॉर्मेंस आधारित क्षेत्र के लोग अपने प्रयास से सराहना पा सकते हैं।
धन राशिफल
आर्थिक पक्ष सामान्य से अच्छा रह सकता है, खासकर अगर आप आवेग में खर्च न करें। आय के नए स्रोत पर विचार हो सकता है। करियर से जुड़ी कोशिशें आगे चलकर लाभ दे सकती हैं। फिर भी आज का फोकस बड़ी कमाई से ज्यादा सही योजना पर होना चाहिए। घर, आराम या दिखावे से जुड़ी खरीदारी में सीमा रखें। किसी जरूरी चीज पर खर्च ठीक है, पर केवल मूड के लिए खरीदारी करने से बजट बिगड़ सकता है। निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। जल्दी मुनाफे के लालच से दूर रहें।
सेहत राशिफल
शरीर में ताकत महसूस होगी, लेकिन थकान का संकेत देर से समझ आएगा। इसलिए आराम को टालें नहीं। तेज गति में चलने से छोटे काम तो पूरे होंगे, पर चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। मसालेदार भोजन, कम पानी या अनियमित नींद से बेचैनी बढ़ सकती है। खेलकूद, वॉक या हल्का व्यायाम आपको संतुलित रखेगा। मन अच्छा रहेगा जब आप खुद पर दबाव कम करेंगे और अपनी गति को थोड़ा स्थिर रखेंगे।
आज की सलाह: जोश अच्छा है, पर हर फैसले में दो मिनट रुककर सोचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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