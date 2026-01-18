Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 19 January 2026 bhavishyafal
वृषभ राशिफल 19 जनवरी 2026: वृषभ राशि वाले आज प्रोफेशनल तौर पर सक्सेसफुल हैं, पिछले निवेश से पैसा आएगा

वृषभ राशिफल 19 जनवरी 2026: वृषभ राशि वाले आज प्रोफेशनल तौर पर सक्सेसफुल हैं, पिछले निवेश से पैसा आएगा

संक्षेप:

 Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 19 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। वृषभ राशि वाले आज प्रोफेशनल तौर पर सक्सेसफुल हैं, पिछले निवेश से पैसा आएगा

Jan 18, 2026 08:58 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

taurus horoscope vrishabh rashifal 19 January 2026 : आज वृषभ राशि वालों को अपने आदर्शों से समझौत नहीं करना है। आज लवलाइफ में आपको सभी कड़े फैसलों को लेने से बचना है। लवलाइफ में खुश रहने की कोशिश करें। आज ऑफिस में सभी प्रोफेशनल इश्यूज को अच्छे से देखें और काम में अपना बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करें। आप सेफ ऑप्शन में पैसों को निवेश करके आज खुश होंगे। आज लवलाइफ की दिक्कतों को सुलझाएं। ऑफिस में काम पर खास फोकस करें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृषभ लव राशिफल

आज वृषभ राशि वालों का लवअफेयर प्रॉडक्टिव रहेगा। आपका दिन आज क्रिएटिव और रोमांटिक एक्टविटीज से भरा होना चाहिए। आज लव अफेयर में अगर दिक्कत है, तो आपको उनको खुलकर सोल्व करना चाहिए, खुलकर बात करें। आज लवर पर अपनी विचारधारा ना थोपें, आप जो सोचते हैं, जरूरी नहीं कि वो भी वैसा ही सोचें। आज कोशिश करें कि लवर को अच्छे मूड में रखें। आज कुछ लोग एक्स लवर से भी मिलेंगे, इससे आपकी लाइफ में खुशियां और रंग वापस आ जाएंगे। सिंगल लोगों के लिए यह सही है, लेकिन शादीशुदा लोगों को इससे बचना ही अच्छा है।

वृषभ करियर राशिफल

आप प्रोफेशनल तौर पर सक्सेसफुल हैं। आपका शेड्यूल आज बिजी रहेगा, लेकिन आप आज सभी का को कर लेंगे। जो लोग सीनियर रोल में हैं, वो लोग आज सतर्क रहें। टीम लीडर्स और मैनजेर को डेडलाइन को लेकर सावधान रहना चाहिए। कुछ पार्टनरशिप आज अच्छी रहेंगी, क्योंकि इससे कुछ बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा मिलेगा। इस तरह दूसरे लोकेशन पर भी बिजनेस फैला सकेंगे। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज अच्छी खबर इंतजार कर रही है।ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड बिजनेस करने वाले बिडनेसमैन के लिएआज का दिन अच्छा रहेगा।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 19 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

वृषभ मनी राशिफल

आज समृद्धि आपके साथ रहेगी। आजआपके पास पैसा एक नहीं दूसरीजगहों से भी आएगा। खासकर आपके पिछले निवेश से भी आपके पास पैसा आएगा। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप किसी आर्थिक सलाहकार से सलाह लें, क्योंकि आर्थिक प्लान बनाने से आप अपने फाइनेंस को लेकर अलग-अलग रणनीति बना सकते हैं। जो लोग अपना पैसा कहीं निवेश करना चाहते हैं, वो म्यूचअल फंड में पैसा लगा सककते हैं। लेकिन आपको सट्टे वाले बिजनेस से दूर रहना चाहिए। आज का दिन अच्छा है कि आप दोस्त के साथ अपने आर्थिक मामलोंको सोल्व कर लें।

वृषभ हेल्थ राशिफल

आप आज हेल्दी रहेंगे। आपमें से कुछ लोगों को छाती से जुड़ी दिक्कतें आज हो सकती हैं। आपको इस बात में भी सावधान रहान होगा, कि आप गीले फर्श पर ना जाएं, इससे आपको चोट लग सकती है। आपको अच्छे से पानी पीना है, इससे आपकी स्किन अच्छे से चमकेगी। गर्भवती महिलाओं को इस समय एडवैंचर्स एक्टिविटीज को अवाइड करना चाहिए। कोशिश करें कि वेकेशन पर बच्चों को वायरल फीवर हो सकता है। कुछ बुजुर्गों को आज नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने