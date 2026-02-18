Hindustan Hindi News
वृषभ राशिफल 19 फरवरी: वृषभ राशि आज ऑफिस में सीनियर्स को न करें नाराज, दोपहर का टाइम रहेगा शुभ

Feb 18, 2026 07:50 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 19 February 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 19 फरवरी: वृषभ राशि आज ऑफिस में सीनियर्स को न करें नाराज, दोपहर का टाइम रहेगा शुभ

Aaj ka Vrishabh Rashifal, Taurus Horoscope Today 19 February 2026, वृषभ राशिफल 19 फरवरी 2026: आज के दिन जिम्मेदारियों को मौकों में बदलने के लिए बहुत अच्छा दिन है। वर्कप्लेस पर आज का माहौल शांत रहेगा। कुछ जातकों की पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी। कुछ लोगों को आज हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आज के दिन ज्यादा मेहनत करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शानदार बनाए रखें। अपने लवर के साथ टाइम बिताने के लिए अच्छे मोमेंट ढूंढें। आज के दिन पैसे को ध्यान से हैंडल करें। हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।

वृषभ राशि आज ऑफिस में सीनियर्स को न करें नाराज, दोपहर का टाइम रहेगा शुभ

वृषभ राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

प्रपोज करने के लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम चुनें। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। आपको अपने रिलेशन को ज्यादा से ज्यादा समय देने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ महिला जातक अपने पार्टनर पर भड़क सकती हैं। इससे आज अनबन हो सकती है। माता-पिता के सपोर्ट के लिए उनसे रिश्ते पर बात करना भी अच्छा है। अगर आप लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस पर बात करने के लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम चुनें।

वृषभ राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन टीम सेशन में आपको नए-नए आइडिया लाने होंगे। आपको अपने वर्कप्लेस पर सीनियर्स को नाराज न करने का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ कामों के लिए टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने की भी जरूरत होगी। आज के दिन बैंकर्स, एकेडेमिक्स, वकील, शेफ, एयरलाइन प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट का शेड्यूल थोड़ा मुश्किल रहेगा। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थकेयर से जुड़े बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप कर सकते हैं। बिजनेस में पॉलिसी से जुड़े छोटे-मोटे मामले भी आज के दिन का हिस्सा बनेंगे।

वृषभ राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आज के दिन का दोपहर का टाइम सोना या गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा है। कुछ लोगों को किसी सोशल काम के लिए पैसे दान करने पड़ सकते हैं। आज के दिन महिलाओं को ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन में भी योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के दिन का दोपहर का टाइम सभी पेंडिंग ड्यूज चुकाने के लिए भी अच्छा रहेगा। एंटरप्रेन्योर्स को विदेश में मौके मिल सकते हैं। आज के दिन फंड जमा करना आसान होगा।

वृषभ राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जिन लोगों को दिल की बीमारी है, उन्हें आज कुछ समस्या हो सकती है। अगर आपको मोटापे की दिक्कत है, तो बाहर के खाने का ध्यान रखें। आज के दिन के दोपहर के टाइम में आपको मुंह या आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। कुछ महिलाओं को पेट से जुड़ी बीमारई हो सकती है और उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। शाम के समय गाड़ी चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
