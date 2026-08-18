वृषभ राशिफल 19 अगस्त: वृषभ राशि आज अपनी स्ट्रैटिजी सामने न रखें, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 19 अगस्त: वृषभ राशि आज अपनी स्ट्रैटिजी सामने न रखें, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 19 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 19 August 2026, वृषभ राशिफल 19 अगस्त: सुबह का हिस्सा काम निपटाने, छोटी परेशानियां सुलझाने और दिनचर्या संभालने में निकल सकता है। कुछ लोगों को शुरुआत में हल्की सुस्ती, शरीर में ढीलापन या मन पर बोझ महसूस हो सकता है। इसलिए जरूरी कामों की सूची छोटी रखें। किसी प्रतिस्पर्धी माहौल, इंटरव्यू, टेस्ट, लक्ष्य या लंबित काम में धीरे-धीरे बढ़त मिल सकती है, क्योंकि धैर्य आपके पक्ष में रहेगा। दिन बढ़ने पर फोकस रिश्तों, साझेदारी और आमने-सामने की बातचीत पर आ जाएगा। तब दूसरों के रवैये का असर आप पर ज्यादा पड़ेगा। ऐसे में तर्क से ज्यादा संतुलन काम आएगा। अपने मन की हर योजना हर किसी से साझा करना ठीक नहीं होगा। राहु करियर क्षेत्र में हलचल दे रहा है, इसलिए लोग आपके काम पर नजर रख सकते हैं। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आवाज का लहजा नरम रखें। किसी करीबी के साथ बैठकर दिन की योजना बनाना लाभकारी रहेगा। बहस, तुलना और ताना मारने वाली भाषा से बचेंगे तो कई छोटी दिक्कतें खुद शांत हो जाएंगी।
वृषभ राशिफल 19 अगस्त: वृषभ राशि आज अपनी स्ट्रैटिजी सामने न रखें, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में पहले हिस्से में थोड़ी दूरी या व्यस्तता दिख सकती है। किसी को समय न दे पाने से सामने वाला उपेक्षित महसूस कर सकता है। बाद वाले हिस्से में स्थिति बेहतर होगी और बात खुलकर करने का मौका मिलेगा। अगर साथी से किसी बात पर मन में उलझन है, तो सीधे लेकिन शांत लहजे में बात करें। नए रिश्ते में हैं तो अभी बहुत जल्दी निजी बातें खोलना ठीक नहीं होगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन संभलकर चलने वाला है। छोटी बहस बड़ा रूप न ले, इसका ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में भरोसा बना रहेगा, यदि आप तुलना और जिद से दूर रहें।
करियर राशिफल
कामकाज में शुरुआत में दबाव रहेगा। छोटे-छोटे काम एक साथ आने से टेंशन हो सकती है। फिर भी यही समय है जब अनुशासन से अच्छा परिणाम निकलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए मेहनत के अनुरूप अवसर बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस राजनीति से दूर रहना चाहिए। किसी सहकर्मी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। बिजनेस में पार्टनर, ग्राहक या सलाहकार से बातचीत दिन के बाद वाले हिस्से में ज्यादा उपयोगी रहेगी। बुध और गुरु संचार क्षमता को सहारा दे रहे हैं, इसलिए प्रस्तुति, लिखित काम, कॉल और फॉलोअप अच्छे रह सकते हैं। बस अपनी रणनीति पूरी खुली किताब की तरह सामने न रखें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में उधार लेने या दूसरों के भरोसे खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। जो चीज अभी जरूरी नहीं है, उसे टालना समझदारी होगी। वापसी में मुश्किल देने वाले लेनदेन आगे चलकर बोझ बन सकते हैं। नियमित खर्च, दवा, यात्रा या घर की छोटी जरूरतों पर पैसा जा सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में किसी के साथ आर्थिक समझ या साझा खर्च पर बात हो सकती है। सब कुछ साफ शब्दों में तय करें। बचत छोटी हो तो भी उसे न छेड़ें।
सेहत राशिफल
सेहत सामान्य से थोड़ी कमजोर रह सकती है। थकान, सुस्ती या काम का दबाव असर दिखा सकता है। बाहर का बहुत तला-भुना खाना टालें। पानी पर्याप्त लें। अगर कई दिनों से आराम कम मिल रहा है, तो शरीर संकेत देगा कि गति थोड़ी धीमी करें। मन की बेचैनी को झगड़े में न बदलें। थोड़ी वॉक और समय पर खाना आपकी ऊर्जा संभाले रखेगा।
आज की सलाह: अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक रखें और उधार या बहस से आज दूरी बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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