वृषभ राशिफल 18 अक्टूबर: वृषभ राशि आज खर्च बढ़ाने से पहले करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope

वृषभ राशिफल 18 अक्टूबर: वृषभ राशि आज खर्च बढ़ाने से पहले करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 18 October 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 18 October 2026, वृषभ राशिफल : दिन का पहला हिस्सा थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। कोई अधूरी जानकारी या बदला हुआ इंतजाम आपकी गति कम कर सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के आठवें भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के नौवें भाव में जाएगा। इसलिए सुबह हर सवाल का उत्तर पाने की जिद छोड़कर जरूरी तथ्य जुटाना बेहतर रहेगा। शाम तक किसी अनुभवी व्यक्ति की बात से अगला रास्ता समझ में आ सकता है। जो काम आपके हाथ में नहीं है, उसके पीछे बार बार संदेश भेजने के बजाय अपना दूसरा काम चुनें। घर और काम की खींचतान में राहु कुंभ राशि के दसवें भाव में और केतु सिंह राशि के चौथे भाव में रहते हुए बाहर की छवि बचाने और भीतर की असुविधा सुनने के बीच चुनाव सामने रखते हैं। थकान हो तो उसे केवल व्यस्तता कहकर न टालें। घर लौटने पर थोड़ी देर बिना काम की चर्चा के बैठें। दिन की धीमी शुरुआत को पूरे दिन का निष्कर्ष बनाने की जरूरत नहीं है।
वृषभ राशिफल 18 अक्टूबर: वृषभ राशि आज खर्च बढ़ाने से पहले करें ये काम, पढ़ें Taurus Horoscope
लव राशिफल
अलग राय होने पर बातचीत जल्दी बहस का रूप ले सकती है। साथी की बात में केवल वह हिस्सा न पकड़ें जिससे आप असहमत हैं। पहले यह समझें कि उसकी चिंता क्या है। किसी पुराने विषय को नई शिकायत के साथ जोड़ना उलझन बढ़ा सकता है। एक बार में एक मुद्दे पर बात रखें। सुबह मन भारी हो तो महत्वपूर्ण चर्चा को थोड़ी देर रोक सकते हैं। शाम को अपेक्षाकृत खुलकर सुनना आसान लग सकता है। नए परिचय में सामने वाले की चुप्पी को नापसंदगी न मानें। परिवार में किसी की तीखी बात का जवाब तुरंत देने के बजाय अपनी बात का सही लहजा चुनें। इससे दूरी घट सकती है।
करियर राशिफल
अटका हुआ काम आपकी क्षमता की कमी नहीं बताता। पहले देखें कि रुकावट जानकारी, अनुमति या संसाधन में कहां है। सीखने में गुरु कर्क राशि के तीसरे भाव में रहते हुए अपने तरीके को सुधारने और सवाल साफ रखने का विवेक देता है। जिस विषय में गलती हो रही है, उसकी छोटी गलती सूची बनाएं। ऑफिस में किसी फाइल या काम की स्थिति बताते समय पूरा विवरण एक जगह भेजें। अलग अलग संदेशों से बात बिखर सकती है। कारोबार में नई शर्त सामने आए तो उसका लिखित विवरण लें। शाम को किसी मार्गदर्शक से अगली तैयारी पर चर्चा उपयोगी रहेगी। छात्रों के लिए नया अध्याय शुरू करने से पहले पिछले विषय की कमजोर कड़ी पहचानना अधिक काम आ सकता है।
धन राशिफल
आय और संपर्कों के मामले में शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में रहते हुए सहयोग की शर्त और भुगतान की तारीख स्पष्ट रखने की जिम्मेदारी देता है। किसी परिचित के भरोसे खर्च बढ़ाने से पहले वास्तविक उपलब्ध रकम देखें। जोखिम वाले निवेश में आकर्षक चर्चा सुनकर रकम न लगाएं। नुकसान सहने की सीमा और जरूरी खर्च अलग रखें। साझा भुगतान का हिसाब अधूरा हो तो रसीद या विवरण मांगना उचित है। शाम तक नई जानकारी मिले तो पुराने बजट को बदल सकते हैं। फैसला बदलना कमजोरी नहीं है, बशर्ते बदलाव तथ्यों पर आधारित हो।
सेहत राशिफल
मन की सुस्ती को दूर करने के लिए खुद पर बहुत काम न लादें। थोड़ी हलचल और नियमित भोजन अधिक सहायक रहेंगे। लंबे समय तक एक जगह बैठे हों तो बीच में उठकर चलें। बाहर जाते समय जल्दबाजी से बचें और रास्ते के लिए पर्याप्त समय रखें। दिन की परेशानी को लगातार दोहराने से तनाव बना रह सकता है। शाम को स्क्रीन से हटकर कोई शांत गतिविधि चुनें। नींद पूरी करने के लिए सोने की तैयारी समय से शुरू करना बेहतर रहेगा।
आज की सलाह: अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया रोकें, साफ तथ्य मिलने पर अगला कदम चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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