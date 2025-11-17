वृषभ राशिफल 18 नवंबर: वृषभ राशि वाले पैसे के मामले में रहें सावधान, इस तरह करें प्रॉब्लम सॉल्व

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 18 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today, वृषभ राशिफल 18 नवंबर 2025: अपने प्रेम जीवन में शांत रहें। ध्यान रखें कि आप अपने रिश्ते को अधिक समय दें। प्रोफेशनल चुनौतियों का सामना करने में सफल रहें। सेहत संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। आपको आर्थिक समृद्धि का भी अनुभव होगा।

वृषभ लव लाइफ: आज एक खुशहाल प्रेम जीवन आपका इंतजार कर रहा है। अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं और अपनी भावनाओं को शेयर करें। आज आपको धैर्यपूर्वक सुनने की जरूरत है। कुछ रिश्तों में अधिक बातचीत की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आपका एक्स लवर वापस आने की कोशिश करे, और यह एक सुखद पल हो सकता है। मैरिड जातकों को ऑफिस रोमांस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है।

करियर राशिफल: नौकरी में हर चुनौती का कॉन्फिडेंस से सामना करें। कुछ कार्यों के लिए आपको ऑफिस में अधिक समय देना होगा। जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं, वे क्लाइंट्स को समझाने के लिए अपनी स्किल्स का उपयोग करेंगे। आपको अहंकार से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ तकनीकी प्रोफेशनल प्रमोशन पाने में सफल होंगे। व्यवसायी विदेश में व्यापार बढ़ाने के नए ऑप्शन देख सकते हैं। आप कोई नया कॉन्सेप्ट भी शुरू कर सकते हैं या नई पार्ट्नर्शिप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। आपको बैंक लोन से परेशानी हो सकती है। आप किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई आर्थिक समस्या सुलझा लेंगे। परिवार में संपत्ति से जुड़ी उलझनें भी हो सकती हैं। आप इन्हें गैर-सरकारी संगठनों और किसी अच्छे सामाजिक कार्य के लिए दान भी कर सकते हैं। आपको बकाया राशि मिल सकती है और आप आज बैंक लोन भी चुका सकते हैं। व्यवसायियों को आज धन के मामले में सावधान रहना चाहिए।

सेहत राशिफल: बच्चों को गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिसके कारण वे स्कूल नहीं जा सकेंगे। जिन लोगों को नींद संबंधी समस्या है, उन्हें योग और ध्यान जैसे प्राकृतिक उपाय अपनाने चाहिए। कुछ महिलाओं को माइग्रेन, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। रात में दोपहिया वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। आज भारी एक्सरसाइज और रिस्क भरे साहसिक खेलों से भी बचें। शारीरिक रूप से हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट भी आज की जरूरत है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ