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वृषभ राशिफल 18 मार्च: आज दोपहर में ये काम रहेगा उत्तम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Mar 17, 2026 09:01 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 18 March 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ राशिफल 18 मार्च: आज दोपहर में ये काम रहेगा उत्तम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 18 March 2026, वृषभ राशिफल 18 मार्च: अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की बहस में न पड़ने की कोशिश करें। आपको काम पर अपनी प्रोडक्टिविटी भी कन्फर्म करनी चाहिए। खर्च के मामले में सावधान रहें। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी नॉर्मल रहेगा। आज के दिन अपनी लव लाइफ से जुड़ी पिछली दिक्कतों को सॉल्व करें। काम पर अपनी पेशेवर लगन साबित करने के लिए नए काम हाथ में लें। धन और स्वास्थ्य, दोनों ही अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे।

आज दोपहर में ये काम रहेगा उत्तम, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपको एक धैर्यवान श्रोता बनने की आवश्यकता है। सुबह के समय में थोड़ी-बहुत कहा-सुनी होने के बावजूद, आप अपने प्रेम-संबंध को सफल और सार्थक बनाने में कामयाब रहेंगे। अगर अपनी लव लाइफ को जीवित रखने के लिए नैतिक मूल्यों पर कायम रहना जरूरी हो, तो इस बात से समझौता न करें। आज के दिन आप अपने एक्स लवर के साथ सभी पेंडिंग मुद्दों को सॉल्व कर सकते हैं। मैरिड महिलाओं को किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए। कुछ सिंगल जातकों को आज प्यार मिल सकता है। अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय आपको अपने शब्दों और हाव-भाव के प्रति भी सचेत रहना चाहिए।

वृषभ राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आपका पेशेवर जीवन क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रहेगा। आज के दिन आप अपने क्लाइंट्स के साथ सभी मुद्दों को सॉल्व कर लेंगे। आईटी, हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स, मीडिया, सेल्स, वास्तुकला, सीईओ, ऑटोमोबाइल, शिक्षा और कानूनी क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल को अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को निखारने के मौके प्राप्त हो सकते हैं। आपको ऑफिस में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिनके लिए आपको नॉर्मल से अधिक समय तक काम करना पड़ सकता है। व्यवसायी लोग अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ सभी मुद्दों को सॉल्व कर लेंगे। आप स्थानीय अधिकारियों के साथ उन मुद्दों को भी सुलझा सकते हैं, जिनका आपके व्यापार पर प्रभाव पड़ता है।

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वृषभ राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल समृद्धि आपको समझदारी भरे निवेश करने की अनुमति दे सकती है। आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं लेकिन रिसर्च के साथ। आप दोपहर के टाइम में कोई नई संपत्ति खरीदने का विचार भी कर सकते हैं। कुछ जातक अपने भाई-बहन पर खर्च कर सकते हैं, जिन्हें मेडिकल कारणों से धन की आवश्यकता हो सकती है। परिवार के भीतर संपत्ति से जुड़े कुछ मुद्दे भी सामने आ सकते हैं, जिन्हें आपको सुलझाने की आवश्यकता होगी। व्यवसायी लोग आज अपने व्यापार के विस्तार के लिए प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल रहेंगे।

वृषभ राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपको किसी भी बड़ी हेल्थ समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जंक फूड्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के सेवन से परहेज करें। आपको अपनी जीवनशैली के प्रति सचेत रहना चाहिए। छुट्टियों के दौरान किसी भी साहसिक गतिविधि में हिस्सा लेते समय सावधानी बरतना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुछ जातकों को वायरल बुखार, गले में खराश या त्वचा संबंधी संक्रमण की समस्या हो सकती है। आज दोपहर के टाइम में, विशेष रूप से देर शाम के समय, दोपहिया वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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