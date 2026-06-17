वृषभ राशिफल 18 जून: वृषभ राशि आज मेहनत से होगा धन लाभ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 18 जून: वृषभ राशि आज मेहनत से होगा धन लाभ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 18 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 18 June 2026, वृषभ राशिफल 18 जून: आज के दिन मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, जबकि शरीर सुस्ती दिखा सकता है। यह मिश्रण आपको धीमा करेगा, लेकिन भीतर का भरोसा बढ़ रहा है। गुरुवार का सहारा और भरणी की सक्रियता किसी साहसी फैसले की तरफ ले जा सकती है। फैसला लेते ही मेहनत बढ़ेगी। यही दिन की असली बात है। बिना कोशिश के नतीजा नहीं मिलेगा, पर मेहनत खाली भी नहीं जाएगी। घर की जिम्मेदारियां सामान्य रहेंगी। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल नोटिस, फीस या उनकी तैयारी से जुड़ी बात सामने आ सकती है। उसे टालना ठीक नहीं होगा। सुबह का शांत समय प्लान बनाने के लिए अच्छा है। देर दोपहर में थकान के कारण उलझन बढ़ सकती है, इसलिए उस समय बड़े फैसले रोकें।
वृषभ राशि आज मेहनत से होगा धन लाभ, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
जीवनसाथी के साथ दिन स्थिर रह सकता है। बहुत ज्यादा भावुकता वाला समय नहीं, पर भरोसा बना रहेगा। आपके मन का उतार चढ़ाव सामने वाले को महसूस होगा, इसलिए चुप्पी बढ़ाने के बजाय खुलकर बात करें। बच्चों से सुख मिलेगा। उनकी किसी छोटी उपलब्धि से मन खुश हो सकता है। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, अगर जिद कम रखें। किसी करीबी से अपनी चिंता कहने पर राहत मिलेगी।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
करियर के लिहाज से दिन मेहनत मांगता है। नौकरी में केवल सोचने से नहीं, काम दिखाने से फायदा होगा। नया प्रोजेक्ट, आवेदन, इंटरव्यू या अतिरिक्त जिम्मेदारी पर ठोस कदम उठाना उपयोगी रहेगा। छात्र वर्ग की एकाग्रता ठीक रहेगी। जो विषय भारी लग रहा था, उसमें पकड़ बनने लगेगी। पढ़ाई का साफ टाइम टेबल बनाएं। किसी शिक्षक, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की छोटी सलाह दिशा दे सकती है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
धन लाभ मेहनत से जुड़ा रहेगा। बिना प्रयास के ज्यादा उम्मीद न रखें। आमदनी बनेगी, मगर उसके पीछे श्रम भी उतना ही रहेगा। किसी बड़ी खरीद से पहले तुलना कर लें। घर के खर्च, फीस, किराना या जरूरी भुगतान की सूची बनाना फायदेमंद रहेगा। पैसा धीरे आए तो भी निराश न हों। यह कमाई टिकाऊ हो सकती है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
सुस्ती और बेचैनी साथ साथ चल सकती है। शरीर को चलाना जरूरी होगा। सुबह हल्का स्ट्रेच करें। भारी नाश्ते के बजाय सादा और गर्म भोजन लें। मन भटके तो दिन की तीन प्राथमिकताएं लिख लें। इससे दिमाग का बिखराव कम होगा। देर रात तक जागना ठीक नहीं रहेगा।
आज की सलाह- भरोसा बढ़ रहा है, उसे मेहनत से जोड़ें, तभी बात आगे बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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