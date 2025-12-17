वृषभ राशिफल 18 दिसंबर: वृषभ राशि आंख बंद करके न खर्च करें पैसा, करनी होगी कड़ी मेहनत

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 18 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 18 December 2025, वृषभ राशिफल 18 दिसंबर 2025: आपके प्रपोजल को पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है। नया प्यार आपकी जिंदगी बदल देगा। नए काम आपको ऑफिस में बिजी रख सकते हैं। आपको आर्थिक समृद्धि भी देखने को मिलेगी। छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं।

वृषभ राशि आंख बंद करके न खर्च करें पैसा, करनी होगी कड़ी मेहनत- पढ़ें पूरा राशिफल वृषभ लव लाइफ: बातचीत जारी रखें, और यह रिश्ते में काम आएगा। आप अपनी लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के दखल की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। इस मुद्दे पर कंट्रोल रखना जरूरी है। कुछ जातक अपने पार्टनर को प्रोडक्टिव समय नहीं दे पाएंगे, जिससे दरार पड़ सकती है। प्रेम संबंध को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें। ऐसी एक्टिविटी में शामिल हों जो आप दोनों को पसंद हों। सिंगल लोग भी दोपहर के समय में नया प्यार पाने में सफल होंगे।

करियर राशिफल: नई जिम्मेदारियां आपको अपनी काबिलियत साबित करने के मौके देंगी। कुछ कामों के लिए आपको ऑफिस में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। आप पर काम का दबाव रहेगा। आपको किसी सहकर्मी से भी चुनौती मिल सकती है, जो परफॉर्मेंस पर अतिरिक्त ध्यान देने की मांग करेगा। बिजनेस डेवलपर्स, सेल्स प्रमोटर्स और क्रिएटिव लोगों को आज उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिजनेसमैन आज एक नया आइडिया या प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर विचार कर सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: आज धन की सिचूऐशन पॉजिटिव रहेगी। आप लोन चुका सकते हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में भी सफल होंगे। स्टॉक, और ट्रेड के बिजनेस सहित स्मार्ट निवेश पर विचार करें। सट्टेबाजी के बिजनेस में निवेश करने से पहले, मार्केट रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके निवेश करने और पैसे खोने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों को नए स्थानों पर, जिसमें विदेशों में, व्यापार का विस्तार करने के अच्छे अवसर मिलेंगे।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी। सांस लेने में सावधानी बरतें, क्योंकि उम्रदराज जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सेहत से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होगी। कुछ बच्चों को आज खेलते समय मामूली चोट भी लग सकती है। किचन में सब्जियां काटते समय आपको कट भी लग सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ