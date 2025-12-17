Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 18 December 2025 future predictions
वृषभ राशिफल 18 दिसंबर: वृषभ राशि आंख बंद करके न खर्च करें पैसा, करनी होगी कड़ी मेहनत

वृषभ राशिफल 18 दिसंबर: वृषभ राशि आंख बंद करके न खर्च करें पैसा, करनी होगी कड़ी मेहनत

संक्षेप:

Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 18 December 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Dec 17, 2025 09:32 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 18 December 2025, वृषभ राशिफल 18 दिसंबर 2025: आपके प्रपोजल को पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है। नया प्यार आपकी जिंदगी बदल देगा। नए काम आपको ऑफिस में बिजी रख सकते हैं। आपको आर्थिक समृद्धि भी देखने को मिलेगी। छोटी-मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृषभ राशि आंख बंद करके न खर्च करें पैसा, करनी होगी कड़ी मेहनत- पढ़ें पूरा राशिफल

वृषभ लव लाइफ: बातचीत जारी रखें, और यह रिश्ते में काम आएगा। आप अपनी लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के दखल की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। इस मुद्दे पर कंट्रोल रखना जरूरी है। कुछ जातक अपने पार्टनर को प्रोडक्टिव समय नहीं दे पाएंगे, जिससे दरार पड़ सकती है। प्रेम संबंध को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें। ऐसी एक्टिविटी में शामिल हों जो आप दोनों को पसंद हों। सिंगल लोग भी दोपहर के समय में नया प्यार पाने में सफल होंगे।

करियर राशिफल: नई जिम्मेदारियां आपको अपनी काबिलियत साबित करने के मौके देंगी। कुछ कामों के लिए आपको ऑफिस में ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। आप पर काम का दबाव रहेगा। आपको किसी सहकर्मी से भी चुनौती मिल सकती है, जो परफॉर्मेंस पर अतिरिक्त ध्यान देने की मांग करेगा। बिजनेस डेवलपर्स, सेल्स प्रमोटर्स और क्रिएटिव लोगों को आज उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिजनेसमैन आज एक नया आइडिया या प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर विचार कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:20 दिसंबर से गुरु की राशि में बुध-शुक्र गोचर, इन 3 राशियों को होगा धन लाभ
ये भी पढ़ें:12 महीने बाद शनि की मकर राशि में बुध गोचर, शुरू होगा इन 3 राशियों का गोल्डन टाइम

फाइनेंशियल राशिफल: आज धन की सिचूऐशन पॉजिटिव रहेगी। आप लोन चुका सकते हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने में भी सफल होंगे। स्टॉक, और ट्रेड के बिजनेस सहित स्मार्ट निवेश पर विचार करें। सट्टेबाजी के बिजनेस में निवेश करने से पहले, मार्केट रिसर्च जरूर करें, क्योंकि आपको आंख बंद करके निवेश करने और पैसे खोने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों को नए स्थानों पर, जिसमें विदेशों में, व्यापार का विस्तार करने के अच्छे अवसर मिलेंगे।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी। सांस लेने में सावधानी बरतें, क्योंकि उम्रदराज जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सेहत से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उन्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होगी। कुछ बच्चों को आज खेलते समय मामूली चोट भी लग सकती है। किचन में सब्जियां काटते समय आपको कट भी लग सकते हैं।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 18 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Taurus Horoscope Taurus Vrish Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने