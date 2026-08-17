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वृषभ राशिफल 18 अगस्त: वृषभ राशि आज दिखावे में न करें पैसों का नुकसान, पढ़ें Taurus Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 18 August 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 18 August 2026 future predictions
आज का वृषभ राशिफल

Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 18 August 2026, वृषभ राशिफल 18 अगस्त: कामकाज वाला मूड बना रहेगा और दिन आपको व्यस्त रख सकता है। एक तरफ जिम्मेदारियां रहेंगी, दूसरी तरफ उन्हें ठीक ढंग से पूरा करने की इच्छा भी मजबूत रहेगी। इसलिए दबाव के बीच भी आपका आत्मविश्वास बना रह सकता है। रोजमर्रा के काम, फाइलें, लंबित सूची, जवाब देने वाले संदेश या घर के छोटे प्रबंधन वाले काम निपटाने के लिए समय उपयोगी है। सामाजिक या पारिवारिक हलचल भी बनी रह सकती है। किसी कार्यक्रम, मिलना जुलना या परिवार की तरफ से बुलावा मिल सकता है। घर के माहौल में थोड़ा दिखावा या अहम टकरा सकता है, इसलिए बात को सरल रखें। सूर्य के घरेलू क्षेत्र में आने से घर, सुविधा और परिवार पर ध्यान बढ़ेगा, जबकि चंद्रमा काम और अनुशासन की तरफ झुकाव देगा। यही कारण है कि आप एक साथ कई चीजें संभालने की कोशिश करेंगे। थकान से पहले रुकना सीखें। दूसरों की मदद करने के साथ अपनी सीमा भी तय रखें।

वृषभ राशिफल 18 अगस्त: वृषभ राशि आज दिखावे में न करें पैसों का नुकसान, पढ़ें Taurus Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में व्यवहारिकता ज्यादा रहेगी और भावनाएं कम शब्दों में व्यक्त होंगी। पार्टनर को आपका जिम्मेदार रवैया अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आप केवल काम में उलझे रहे तो सामने वाला दूरी महसूस कर सकता है। थोड़ी गर्मजोशी जरूरी रहेगी। प्रेम संबंधों में मुलाकात छोटी हो, फिर भी सच्ची बातचीत काम आएगी। परिवार के साथ किसी समारोह, पूजा, डिनर या मिलन में शामिल होने का योग बन सकता है। बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी पुराने मतभेद को शांत लहजे में सुलझाने की कोशिश सफल हो सकती है।

करियर राशिफल

यह दिन पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए उपयोगी है। छात्रों को मेहनत का सीधा फायदा मिल सकता है, खासकर जहां नियमित अभ्यास और अनुशासन चाहिए। जो लोग प्रतियोगी माहौल में हैं, वे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों में काम पूरा करने का भरोसा रहेगा। सीनियर के सामने आपकी बात वजन के साथ रखी जा सकती है। कारोबार करने वालों को विस्तार की सोच सताएगी और इसी सिलसिले में यात्रा या बाहरी संपर्क की योजना बन सकती है। राहु करियर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा रहा है, इसलिए मौके दिखेंगे, लेकिन हर वादा जांचकर ही मानें। खिलाड़ियों या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र के लोगों को सराहना मिल सकती है।

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धन राशिफल

आर्थिक स्थिति संभली हुई रह सकती है। दिन बड़ा लाभ दिखाने वाला नहीं, लेकिन खर्च नियंत्रण में रहे तो संतोष मिलेगा। काम से जुड़े खर्च, यात्रा की योजना या परिवार के किसी छोटे आयोजन में पैसा लग सकता है। जो लोग आय बढ़ाने के लिए नया रास्ता सोच रहे हैं, उन्हें पहले लागत और समय दोनों की गणना करनी चाहिए। बचत के लिए छोटा लेकिन नियमित कदम बेहतर रहेगा। दिखावे में खर्च करने से बचें।

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सेहत राशिफल

सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। मन में उत्साह रहेगा तो शरीर भी हल्का लगेगा। फिर भी लगातार काम करने से थकान जमा हो सकती है। समय पर खाना, थोड़ा चलना और स्क्रीन से बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी रहेगा। नींद का समय बिगड़ा तो अगले दिन सुस्ती बढ़ सकती है। अगर यात्रा हो तो पानी और भोजन की साफ व्यवस्था का ध्यान रखें।

आज की सलाह: काम के बीच परिवार और अपने शरीर दोनों को बराबर समय देना न भूलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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