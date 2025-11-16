वृषभ राशिफल 17 नवंबर: वृषभ राशि वालों को कई सोर्स से मिलेगा धन, मैरिड पुरुष रहें बेहद सावधान

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 17 November 2025: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।

वृषभ लव लाइफ: आज आप ज्यादा सुखद पल देखेंगे। आज किसी रोमांटिक डिनर पर जाने के बारे में सोचें, जहां आप किसी को सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। ऑफिस में रोमांस कागज पर भले ही शानदार लगे, लेकिन असल जिंदगी में परेशानी भरा साबित हो सकता है। मैरिड पुरुषों के लिए आज का समय मुश्किल साबित हो सकता है। कुछ प्रेम संबंधों में एक्स लवर के कारण परेशानी आ सकती है। इससे ऐसा हंगामा खड़ा हो सकता है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। मैरिड महिला जातक परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: मीटिंग में आपका व्यवहार महत्वपूर्ण है। क्लाइंट को प्रभावित करने के लिए अपनी कम्यूनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें। कुछ काम चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। आप उन्हें पूरा करने में सफल होंगे। नौकरी चाहने वाले विभिन्न जॉब पोर्टल्स पर अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। शाम को इंटरव्यू के लिए कॉल आने शुरू हो सकते हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी। आज आप इस प्रॉब्लम से उबर सकते हैं। आईटी प्रोफेशनल को कुछ कामों पर दोबारा काम करना पड़ सकता है और बैंक कर्मियों को आखिरी कैलकुलेशन करते समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स आज परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त होगा। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए। परिवार में किसी कानूनी मामले के चलते आपको किसी रिश्तेदार को फाइनेंशियल मदद देनी पड़ सकती है। ध्यान रखें कि आपको यह जल्द ही वापस मिल जाए। आज आप कोई वाहन खरीद सकते हैं या कोई नई संपत्ति खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। आज आप शेयर या कारोबार में निवेश करने पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ व्यवसायियों को क्लाइंट्स और पार्टनर्स के साथ धन संबंधी मामलों को निपटाने की आवश्यकता होगी।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। जिन लोगों को छाती या लीवर से संबंधित समस्या है, उन्हें सुबह में खास ध्यान रखने की जरूरत है। आपको सोडा ड्रिंक्स की जगह हेल्दी जूस पीना चाहिए। हड्डियों से संबंधित दिक्कतों के लिए कुछ उम्रदराज जातकों को मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हो सकती है। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट या कट भी लग सकते हैं। महिलाओं को रसोई में सब्जी काटते समय तथा चूल्हा जलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ