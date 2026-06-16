वृषभ राशिफल 17 जून: वृषभ राशि आज कमाई के लिए अपनाएं ये रास्ता, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल

वृषभ राशिफल 17 जून: वृषभ राशि आज कमाई के लिए अपनाएं ये रास्ता, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 17 June 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह ’बैल’ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है।
Aaj ka Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today 17 June 2026, वृषभ राशिफल 17 जून: आज घर में किसी छोटी सी पारिवारिक चर्चा से दिन की शुरुआत हो सकती है। कौन सा काम पहले हो, किसे कहाँ जाना है, या किसी जिम्मेदारी को कैसे बांटना है, यही बातें आज केंद्र में रहेंगी। मेहनत वाला दिन है। लक्ष्य पाने के लिए सामान्य से थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि हिम्मत और लगातार कोशिश आपको पीछे नहीं रहने देगी। बुधवार का स्वभाव कामकाज और बातचीत को गति देता है, इसलिए जो बात अटकी थी वह संवाद से आगे बढ़ सकती है। चंद्रमा मेष में होने से मन कभी कभी जल्द प्रतिक्रिया देना चाहेगा, पर आपके लिए शांत निर्णय ही बेहतर रहेगा। छोटे भाई बहन के साथ तालमेल बना रहेगा और उनसे मदद मिलने की संभावना है। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल नरम होगा। जरूरी काम सुबह के शांत हिस्से में करना लाभ देगा। देर दोपहर में जल्द निष्कर्ष निकालना या किसी बात को गलत सुन लेना परेशानी दे सकता है। मेहनत ज्यादा है, पर नतीजा भी खाली नहीं जाएगा।
वृषभ राशि आज कमाई के लिए अपनाएं ये रास्ता, पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
वृषभ राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
रिश्तों के मामले में दिन सहारा देने वाला है। जीवनसाथी के साथ व्यवहार सरल रखें। छोटी बातों पर फैसला करने से पहले दो मिनट रुकेंगे तो बात आसानी से बन जाएगी। प्रेम संबंधों में खुशी और अपनापन रहेगा। अगर लंबे समय से खुलकर बात नहीं हुई थी तो आज सीधी बातचीत से मन साफ हो सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई बात गर्व दे सकती है। भाई बहन के साथ मतभेद की जगह सहयोग का भाव रहेगा। परिवार में किसी मुद्दे पर राय अलग हो तो उसे बहस न बनने दें। आपकी नम्रता आज घर की शांति बचाएगी। किसी अपने को यह महसूस कराना कि आप सुन रहे हैं, यही आज का सबसे अच्छा भावनात्मक काम होगा।
वृषभ राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम में लक्ष्य साफ रखें। आज मेहनत का कोई छोटा रास्ता नहीं है। यदि ऑफिस में कोई तय समयसीमा है तो तैयारी पहले से रखें। कई काम एक साथ लेने के बजाय क्रम बनाकर चलेंगे तो राहत मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन उपयोगी है, पर निर्णय जमीन पर टिके होने चाहिए। साहस और अतिरिक्त कोशिश से रुका काम आगे बढ़ सकता है। विद्यार्थी नियमित पढ़ाई करेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन आलस की जगह अनुशासन जरूरी है। जो लोग इंटरव्यू, प्रस्तुति या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए सुबह का समय मन साफ रखने में मदद करेगा। बचने लायक गलती यह होगी कि आप दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी योजना बदल दें। अपना तरीका बनाए रखें। शनि का गोचर याद दिला रहा है कि स्थिर प्रगति ही टिकाऊ होती है।
वृषभ राशि का आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
धन के मामले में मेहनत से आय का रास्ता बनेगा, लेकिन नई योजना में पैसा लगाने का समय अभी बहुत चमकदार नहीं दिखता। कोई नया वेंचर सुनने में अच्छा लगे, फिर भी तुरंत रकम न डालें। पुरानी जरूरतें और घर के खर्च पहले देखें। बच्चों या घर के आराम पर खर्च हो सकता है, जो जरूरी भी लगेगा। यदि परिवार में निवेश को लेकर चर्चा हो तो आज केवल जानकारी जुटाना ठीक रहेगा। बैंक से जुड़ा काम, बिल या हिसाब सुबह निपटाना ज्यादा सहज रहेगा। जोखिम कम रखें, स्थिरता ज्यादा रखें। यही आज का समझदारी भरा रास्ता है।
वृषभ राशि का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
थकान कंधों और गर्दन में जमा हो सकती है। बीच बीच में शरीर सीधा करके बैठना मदद करेगा। बहुत मीठी चाय या बार बार स्नैक लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। दोपहर में थोड़ा सादा भोजन लें। घर के काम और बाहर के काम साथ हों तो सांसों पर ध्यान देकर गति धीमी करें। रात को सोने से पहले अगले दिन की छोटी सूची बना लें। मन हल्का रहेगा।
आज की सलाह- मेहनत जारी रखें, पर नई निवेश योजना पर एक रात और सोच लेना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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