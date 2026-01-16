वृषभ राशिफल 17 जनवरी 2026: वृषभ राशि वालों के पास आज पैसा आएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें

संक्षेप: Taurus Horoscope Today Vrishabh Rashifal 17 January 2026: राशि चक्र की यह दूसरी राशि है, इस राशि का चिन्ह बैल है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृष राशि में गोचर कर रहा होता है। वृषभ राशि वालों के पास आज पैसा आएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें

Taurus Horoscope Today 17 January 2026 :आज वृष राशि वालों को अपने इगो को दूर कर देना चाहिए, इस तरह ही आप रिलेशनशिप में खुश रह सकते हैं। आज ऑफिस में नए टास्क आपका केलिबर टेस्ट करेंगे। आज समृद्धि रहेगी और आप इसके कारण स्मार्ट निवेश कर सकेंगे। आज हेल्थ से जुड़े इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। आज सेफ निवेश को देखें और हेल्थ पर खास फोकस रखें। आज काम के प्रति आपका कमिटमेंट ऑफिस में काम करेगा। लव अफेयर में जो भी दिक्कते हैं, उन्हें आपको सेटल करना है और अपने लवर के साथ अधिक से अधिक टाइम गुजारना है, जिससे आप उसे समझ पाएं

वृषभ लव राशिफल आज रिलेशनशिप के इशयूज को लेकर सेंसेटिव रहें। आज लवर के इमोशंस को लेकर आपके सामने दिक्कतें आ सकती है। आज आपका पार्टनर एग्रेसिव रह सकता है और जिद्दी भी हो सकता है। इससे लव अफेयर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा सकता है। लवर के साथ समय गुजारें और उसे समझने की कोसिश करें। आपको लवलाइफ में आ रही दिक्कतों को सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सिंगल लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है, आपको नया प्यार मिल सकता है। आज का दिन अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए अच्छा है, आपको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव में मिल सकता है।

वृषभ करियर राशिफल आपका काम के प्रति कमिटमेंट आज ऑफिस में सवाल खड़े करेगा। आज ऑफिस से जुड़ी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कते भी आपको झेलनी पड़ सकती है। आपको डेडलाइन को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। काम आज थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन आप आखिर तक इन्हें पूरा कर लेंगे। आईटी,हेल्थ सर्विस, विमानन, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, मीडिया और लीगल के पेशेवरों का शेड्यूल काफी बिजी रहेगा । कुछ आर्थर आज कुछ किताबें भी पब्लिश करेंगे।बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए एक्सपेंड और एक्सपेरीमेंट करने से झिझकना नहीं चाहिए। आपको नए डील साइन करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक कंडीशन इंप्रूव होंगी।

वृषभ मनी राशिफल आज आपके पास पैसा आएगा। दिन का दूसरा भाग आपके लिए अच्छा है, जहां आप पैसा निवेश कर सकते हैं।आर्थिक इश्यूज को खासकर दोस्तों से जु़ड़े मामलों को सोल्व करने के लिए आप आज सक्षम हैं। आज कुछ लोग परिवार में भी आर्थिक विवाद आज सोल्व कर लेंगे। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। आपके पास फंड की शार्टेज नहीं है। आप आज एक्सपेंसिव गिफ्ट भी अपने पार्टनर के लिए खरीद सकते हैं, इसके अलावा आप आज पैसा भी दान कर सकते हैं।

वृषभ हेल्थ राशिफल संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है और बच्चों को मुंह से संबंधित हेल्थ समस्याओं की शिकायत हो सकती है। आपकी आंखों या नाक में इंफेक्शन भी हो सकता है। वायरल बुखार, गले में खराश, जोड़ों में दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आज पहाड़ी इलाकों में दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सिर के ऊपर भारी वस्तुएं न उठाएं, क्योंकि इससे मामूली चोट लग सकती है।